Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA METEO ANM! Un ciclon puternic a intrat in Romania! Vezi cele mai afectate zone de urgie. FURTUNI VIOLENTE, cu tunete si fulgere ALERTA METEO ANM! Un ciclon puternic a intrat in Romania! Cele mai afectate zone de urgie. FURTUNI VIOLENTE, cu tunete si fulgere in weekend, conform ultimelor informatii…

- Un puternic incendiu a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, pe strada A. Odobescu din Timișoara, la o anexa de aproximativ 100 de metri patrați. The post Incendiu puternic in Timișoara. 30 de persoane s-au autoevacuat, șapte garsoniere au fost afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Adniminstrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vant puternic in zona de vest a țarii. Alerta de vreme severa imediata vizeaza județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. Se vor semnala, Local, intensificari ale vantului cu viteze de 55-75 km/h. Codul galben este valabil…

- Trei zodii vor puternic influentate de Luna Noua in Berbec din 5 aprilie. Astrologii spun ca acestea vor resimti schimbarile aduse de acest fenomen astrologic, facand importante modificari in viata lor.

- BERBEC - Sezonul care urmeaza este al tau, de aceea vei simți un boost de energie care incepe chiar de Echinocțiu. Te vei simți motivata sa faci tot ce iți trece prin cap. Pur și simplu stralucești. Bucura-te de toate oportunitațile.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vant puternic și ninsori viscolite la munte, in vigoare de vineri seara pana duminica. Vantul la rafala va sufla cu viteze ce pot ajunge la 120 de kilometri la ora. Incepand de vineri seara pana duminica la ora 3.00, in zona…

- Pana la ora 16.00 echipele Delgaz si ale contractorilor au reusit remedierea avariilor si restabilirea alimentarii cu energie in majoritatea zonelor afectate de vantul puternic. Intervenim in continuare pentru reluarea alimentarii in localitatile Bicaz din jud. Neamt, Trusesti, Dangeni, Gorbanesti si…

- Vantul puternic a cauzat si cauzeaza in continuare numeroase avarii in retelele de distributie din Moldova, in special la liniile electrice aeriene (de inalta, medie si joasa tensiune) ce asigura alimentarea cu energie in zonele rurale. De ieri, echipele de interventie ale companiei noastre si ale contractorilor…