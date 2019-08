Zodiac CHINEZESC saptamana 5-11 AUGUST 2019. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

16 km de gunoaie spre Vârtop

150 de saci de gunoaie au fost adunați pe o distanță de mai bine de 16 km, într-o amplă acțiune de ecologizare organizată de AREUS ONG și susținută de Let’s Do It, Bihor, Parcul Natural Apuseni și Partizan Security. 30 de rangeri ai Parcului Natural Apuseni, alături de Mihai Pop, coordonatorul Let’s Do It, Bihor, membrii AREUS ONG, și-au dorit… [citeste mai departe]