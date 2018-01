Zodiac chinezesc săptămâna 20-26 ianuarie 2018. Transformări benefice, noi începuturi. Previziuni pentru toate zodiile Afla ce rezerva astrele zodiei tale, potrivit zodiac chinezesc. Zodiac chinezesc – Sobolan Ceva te impinge de la spate sa actionezi. Ies la lumina atat partile tale pozitive, dar si cele negative. A venit timpul sa iei in considerare si nevoile si opiniilie celorlalti, dar fara sa renunti la ceea ce esti tu cu adevarat. Vorbeste sincer si deschis, actioneaza atunci cand te simti inspirat, da-ti voie sa-ti arati sentimentele. Mergi o data cu valul si bucura-te de ceea ce-ti ofera viata. Bivol Esti o fire foarte incapatanata si perseverenta , dar asta iti va fi de folos… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Zodiac chinezesc 2018. Anul 2018 sta sub semnul Cainelui de Pamant. Iata ce talismane norocoase sa porți, in funcție de zodia in care te-ai nascut. Șobolan 2018 nu pare cel mai norocos pentru Șobolan.

- 2018 nu pare cel mai norocos pentru Sobolan. Nativii acestei zodii simt nevoia sa se lupte cu tot ce intalnesc in cale. Pentru a depasi obstacolele, lor li se recomanda Pagoda celor 5 elemente si amuleta Lung Ta. Zodiac chinezesc 2018: Bivol Semne bune anul 2018 are pentru Bivol. Se…

- Previziuni 2018 Berbec Casa si familie Din cate se pare, nici 2018 nu se intrevede a fi un an prea plin pe plan familial. Avand in vedere ca pot avea loc multe evenimente importante la nivel sentimental, ți-ar pica mai mult decat bine sa poți apela oricand la rude pentru indrumare și sfaturi.…

- Horoscop chinezesc 2018. Anul Cainelui de Pamant aduce schimbari importante. Afla ce semn esti in zodiacul chinezesc si vezi ce te asteapta in anul 2018.Horoscop chinezesc 2018. Sobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).

- Ce aduce Anul Cainelui de Pamant pentru toate zodiile in horoscopul chinezesc 2018 | albaiuliainfo.ro Zodiac sau horoscop chinezesc 2018 pentru toate zodiile: șobolan, dragon, șarpe, cal, capra, maimușa, cocoș, caine, mistreț, bivol, tigru, iepure Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire și sciziune…

- Zodiac CHINEZESC 2018. Anul Cainelui de Pamant pentru ȘobolanNu e un an așa de placut. Ghinioanele se vor ține lanț. Poți primi vești proaste in timpul calatoriilor și nu vei fi capabil sa influențezi sau sa schimbi cursul lucrurilor care nu-ți plac.

- Horoscop chinezesc 2018. Anul cainelui de pamant! Vor fi multe schimbari. ”Eu vad anul cainelui ca pe unul al schimbarilor, unul uracios. (...) Va fi un an greuț”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sambata, la emisiunea Adevaruri ascunse, Numerologii vad 2018 ca pe un an bun, insa,…

- Paradoxal, Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire și sciziune in același timp. Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Vezi și: MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de…

- Nativi a doua zodii, Scorpion și Rac, vor avea un an bun din acest punct de vedere. Chiar daca 2018 le va schimba in multe feluri viața, ei vor ști sa intoarca orice situație in favoarea lor. Așa se face ca vor avea partea de multe reușite, inclusiv financiare. Berbec Inceputul anului nu e…

- Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea și voința sa rigida, precum și sentimentele neinduplecate de dreptate vor conduce, de asemenea, la…

- Zodiac CHINEZESC 2018. Este un an in care consecintele controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi introduse schimbari neconventionale, dar eficiente. Egalitatea si libertatea vor fi evocate si sustinute de influenta nobila a Cainelui. Vom deveni mai idealisti cu vederile noastre, raspandind…

- FECIOARA Perioada Sarbatorilor iti aduce si stres, dar si relaxare. Va fi un mix de sentimente, iar asta presupune multa stapanire de sine. Pe cat de mult te poate enerva partenerul tau de viata, pe atat iti va oferi si momente de neuitat. E posibil ca neintelegerile sa apara din cauza…

- SOBOLAN In acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine. Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate si vei realiza ca, de…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti plin de energie si te bucuri de pofta de viata. Atentie la perioada dintre mijlocul lui ianuarie si inceputul lui martie, cand exista pericolul unor accidentari, in special arsuri cauzate de foc. Spre sfarsitul anului pot aparea cateva probleme legate greutatea in…

- Specialistii astrologi citati de Bustle spun ca suprapunerea zilei reprezentata de solstitiul de iarna si Mercur Retrograd este un eveniment astrologic ce se intampla o data la 350 de ani. In cea mai scurta zi din an, de solstitiul de iarna, pe 21 decembrie, Soarele intra in Capricorn la cateva…

- BerbecFoarte interesante sunt relațiile cu strainatatea in aceste zile. Este rost de calatorii indepartate, de discuții cu persoane straine sau de planuri in acest sens. Se deschide o etapa deosebita vizavi de relațiile cu strainatatea, evidențiindu-se totodata și o dorința de rafinare…

- Sunt vești bune pentru toate zodiile pentru primele luni ale anului. Fiecare zodie se va bucura de anumite beneficii. Fie ca vorbim de dragoste, de cariera sau de bani, toate zodiile au de caștigat.

- BERBEC E posibil ca in prag de Sarbatori sa primesti o veste buna de la o persoana draga, scrie eva.ro. Probabil e vorba de un fost iubit sau chiar actual care e la mare departare de tine si care te anunta ca iti va face o vizita. Cu siguranta va iesi ceva frumos din asta, iar impacarea…

- BERBEC: Ar fi perfect daca ți-ai rezerva mai mult timp pentru tine. Trebuie sa te detașezi puțin de tot și sa te gandești foarte bine la ce trebuie sa faci. Deciziile pe care trebuie sa le iei acum iți vor afecta drumul in viața, atat pe plan personal, cat și profesional. Se pare ca…

- ZODIAC CHINEZESC 2018. In astrologia chinezeasca, 2018 este anul Cainelui de Pamant / 'Wu Xu' (戊戌), un an ce este asociat cu suisuri si coborasuri in orice aspect al vietii tale. Nu este, totusi, nevoie sa fii prea ingrijorat, intrucat posezi capacitatea sa-ti preschimbi ghinioanle in noroc. Asemeni…

- Sarbatorile se apropie cu pasi repezi, motiv pentru care astrologii s-au pus serios pe treaba si au realizat topul zodiilor cu noroc in iubire in ultima luna din an. Cine sunt norocosii care nu vor intra in noul an singuri?

- PUMNALUL (BERBEC) Luna decembrie aduce o serie de evenimente placute in viata ta. Vei face cunostinta cu noi persoane care te vor ajuta sa depasesti cumpana care se anunta pe 16 decembrie seara. COROANA (TAUR) Casa Iubirii va avea cateva geamuri zgariate si numai de tine va depinde…

- SobolanIn acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine.Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate si vei realiza ca,…

- Viata nu aduce intotdeauna numai surprize placute, ci vine si cu doza sa de amar. Trei dintre zodii vor trai pe pielea lor nefericirea, in 2018. Si vorbim despre necazuri in dragoste, care duc la rupturi definitive. Iata care sunt zodiile care se vor desparti de partener pana la finele lui…

- „Nu-ți amana fericirea. Fa-o sa devina realitate chiar astazi”, spune Jim Rohn, un antreprenor american de succes. Sunt momente in viața in care, deși le ai pe toate – familie, cariera și stabilitate financiara – nu simți, totuși, ca ești pe deplin fericita. In acest caz, ar trebui sa dedici mai mult…

- Tatal fetitei, pasionat de motoare, a murit cu putin timp inainte ca micuta sa se nasca, iar de cand a venit pe lume, fetita a reusit sa aduca alinarea in sufletul mamei sale, potrivit Daily Mail. Mai exact, micuta a fost surprinsa in timp ce doarme si zambeste alaturi de lucrurile care candva…

- Esti nascuta in zodia Rac? Atunci cu siguranta vrei sa afli principalele previziuni din horoscop anual 2018, zodia Rac. Horoscop anual 2018 Rac – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate. Anul 2018 va aduce pentru Raci mai mult optimism.…

- Studiile au aratat ca atunci cand oamenii au dificultati in identificare emotiilor care ii incearca sunt predispusi la a manca mai mult. Si viceversa este valabila cu cat cineva isi exprima mai usor emotiile cu atat mai sanatoase vor fi corpul mintea si inima sa. Poftele sunt o oglinda catre…

- In astrologia chinezeasca, 2018 este anul Cainelui de Pamant , un an ce este asociat cu suisuri si coborasuri in orice aspect al vietii tale. Nu este, totusi, nevoie sa fii prea ingrijorat, intrucat posezi capacitatea sa-ti preschimbi ghinioanle in noroc.

- Pentru cei care intentioneaza sa se casatoreasca in anul 2018 și nu sunt hotarați ce data sa aleaga, calendarul favorabil casatoriei pentru fiecare zodie chinezeasca: Șobolan: iunie, august Bivol: aprilie, iunie Tigru: aprilie, iunie Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO

- Uneori tot ce trebuie sa facem este sa ne lasam purtați de Viața. Pentru ca avem alaturi de noi cel mai bun prieten pe care l-am putea avea vreodata, ingerul nostru pazitor: Spiritul nostru care ne vegheaza permanent și care ne poarta pașii pe calea evoluției noastre. Și chiar daca ne temem și chiar…

- HOROSCOP 2 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca tii ca totul sa decurga asa cum tu iti doresti, tot ce ai de facut este sa ai rabdare - se stie, doar cu rabdarea treci marea. Nu te impacienta atunci cand te simti stramtorat sau presat, pentru ca nu vei gasi solutia de care ai nevoie,…

- Zodiacul chinezesc Sobolan pentru saptamana 30 Octombrie-5 Noiembrie 2017 Sobolan (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032) Saptamana aceasta ar putea fi pentru dv una plina de provocari. Trebuie sa va temperati energia si ambitia, sa fiti mai calm decat de…

- HOROSCOP 30 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Tu esti capul tuturor deciziilor importante in mediul in care te afli, pentru ca toata lumea asteapta parerea ta. Ti se recunoaste astfel valoarea, superioritatea, experienta in diverse domenii. Simti greutatea deciziei tale, iti dai seama…

- ZODIILE DE PAMANT: TAUR – Taurul apare ca unul dintre cele mai puternice semne ale zodiacului și, prin urmare, trasaturile care caracterizeaza cel mai mult acești oameni sunt voința, perseverența și insistența. Ei tind sa fie incapațanați, oarecum rataciți și rai, in timp ce sunt liniștiți,…