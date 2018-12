Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Darren Cahill a anuntat vineri ca pune capat colaborarii cu Simona Halep si a oferit pentru siteul WTA detalii nestiute despre numarul unu mondial. Australianul a dezvaluit care a fost cel mai bun meci al sportivei din Constanta sau cum si-a ajutat colegele din echipa de Fed...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, referindu-se la reactia publica a liderului PSD Liviu Dragnea fata de solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale a presedintelui Senatului, ca liderul PSD "se bucura ca are motiv sa-i scoata ochii lui Tariceanu" ca nu a fost in favoarea emiterii…

- Mulți dintre ei se afla la zeci de kilometri de un bancomat și nu se pot deplasa, informeaza Romania TV. Sunt și batrani care marturisesc ca nu știu cum sa procedeze pentru a scoate din aparat pensia mult așteptata și ca doar nepoții ar putea sa-i ajute sa nu ramana fara bani pentru ca ei nu au vazut…

- Starul francizei ‘Harry Potter’ Rupert Grint a marturisit ca relația sa cu banii este una „rușinoasa”. Actorul in varsta de 30 de ani – care l-a interpretat pe Ron Weasley in seria de filme ‘Harry Potter’ – a devenit cunoscut de-a lungul anilor pentru cheltuirea averii sale pe lucruri mai puțin obișnuite,…

- Pluto isi continua miscarea in Capricorn, important pentru noi. De ce? Acestui semn de Pamant ii place sa munceasca de la cap la coada. Este angajat, dedicat, practic si mereu reuseste sa isi termine orice treaba. Capricornul nu se opreste sa ceara opinii altora si nu da in spate in fata unei…

- Relatia stat-privat este un subiect cu doua taisuri. Privatul ajuta mult la decongestionarea statului, dar daca infrastructura de la stat ramane la fel de mare acolo unde nu este nevoie, platim de doua ori banii, este de parere Wargha Enayati, Presedinte TaskForce Health din cadrul Coalitiei pentru…