Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Kamara, Oana, a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziunhe, unde a vorbit despre boala copilului lor, Leon. Kamara și Oana sunt separati de peste 6 luni , insa cei doi locuiesc in continuare impreuna de dragul fiului lor de doar 3 ani, Leon. Kamara a facut de curand declarații…

- La inceputul acestei saptamani, Mirabela Dauer a trecut prin momente foarte grele. Medicii i-au descoperit artistei pietre la rinichi, dar si o tumora. Din cauza complicatiilor, doctorii au fost nevoiti sa-i scoata un rinichi. Si asta nu e tot! Se pare ca boala i-a afectat artistei mai multe organe.

- Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus luna viitoare de catre deputatul PNL Adriana Saftoiu.

- Politistii craioveni au deschis dosar penal in cazul unei minore de 14 ani, institutionalizata intr-un centru de plasament, care a nascut un baietel. Si tatal copilului este, de asemenea, de la un centru de plasament. Angajatii Directiei Generale deA Asistenta SocialaA si Protectie a Copilului Dolj…

- Ionela Prodan este internata la spital de mai bine de o sapatmana. Initial, familia a dat de inteles ca artista ar avea probleme la inima. Lucrurile sunt mumt mai grave insa. "Ionela Prodan este internata la Fundeni, dar nu pentru inima. Are o problema grava la pancreas, care i-a provocat…

- Pe un frig de crapa pietrele la primele ore ale dimineții, mai mulți nostalgici ai Epocii de Aur s-au adunat la mormantul lui Ceaușescu, bravul lider ar Romaniei comuniste. S-au implini 100 de ani de cand Nicolae Ceaușescu s-a nascut, iar romanii veniți la mormantul lui au vrut sa-l comemoreze cum trebuie.…

- Elvetianul Simon Ammann (36 ani), cvadruplu campion olimpic la sarituri cu schiurile va disputa in februarie a PyeongChang a 6-a sa Olimpiada, a anuntat joi Comitetul national olimpic elvetian. Dupa Nagano in 1998, Salt Lake City in 2002, Torino in 2006, Vancouver in 2010 si Soci in 2014,…

- Un celebru artist a anunțat ca renunța la concertele programate pentru lunile urmatoare dupa ce a fost diagnosticat cu maladia Parkinson. Este vorba de Neil Diamond, unul din cei mai cunoscuți artiști ai lumii, cunoscut pentru hituri ca “Sweet Caroline”, “Song Sung Blue”, “Crackin’ Rosie” sau “Love…

- Dupa ce Dana Roba a nascut pentru a doua oara o fetita sanatoasa, aceasta a stat pe perfuzii. Chiar si in timpul sarcinii, a tinut foarte mult la organismul ei, fiind atenta la ceea ce mananca. Insa, chiar daca arata foarte bine dupa nastere, vedeta inca isi doreste sa slabeasca.

- Oana Matache, sora Deliei, a vorbit in cadrul emisiunii "Rai Da' Buni" despre cum i-a fost schimbata viata de cand a devenit mamica. Proaspata mamica sustine ca are o fetita sanatoasa, mancacioasa si linistita.

- Foto: Oatext.com Prima data cand ajungi in fața unei oglinzi uita-te cu mare atenție la urechile tale, mai precis la lobi. Exista un semn care apare in acest loc și care iți poate spune daca ai sau nu risc de boli cardiovasculare. Ce este semnul lui Frank Semnul lui Krank, denumit așa dupa doctorul…

- Elena are numai doi ani și opt luni. E o minune ca traiește. Intestinul și vezica ei nu sunt funcționale, așa ca o hranesc aparatele. E in spital de cand a venit pe lume și riscurile sunt foarte mari: insuficienta renala, hepatica sau o infecție mortala.

- Primul pui de urs panda nascut in Franta, Yuan Meng, si-a facut aparitia in public, sambata, la Gradina Zoologica Beauval din centrul Frantei, numeroase persoane fiind prezente pentru a asista la acest eveniment, relateaza AFP. Cu blana in nuante de roz si alb si petele negre distinctive,…

- Cristina si Adrian Manea au facut nunta pe 28 mai anul trecut. A fost cel mai fericit moment din viata lor, mai ales ca tanara era deja insarcinata si urma sa aduca pe lume o fetita. Cand a sosit momentul mult asteptat, familia a trecut de la extaz la agonie. La nasterea fetitei, Cristina a fost…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Familia sa a trecut de la extaz la agoni in doar cateva momente. La doar cateva ore dupa ce a devenit mamica,…

- Peste 20 de copii din judetul Vaslui au fost scosi din familii in ultima luna de catre reprezentantii Protectiei Copilului, din cauza conditiilor inumane in care traiau in familiile naturale. Cinci copii cu varste cuprinse intre 6 si 11 ani, dintr-un sat dintr-o familie din zona Barladului, au fost…

- Prima soție a omului de afaceri Silviu Prigoana a fost o femeie pe nume Viorica. Aceasta, mama baieților mai mari ai lui Prigoana, s-a stins din viața la numai 30 de ani. Silviu Prigoana are trei mariaje la activ. cea mai mediatizata casnicie a sa a fost cea cu prezentatoarea de televiziune Adriana…

- Vinovat de abordarea pe care o au medicii fața de pacienți, este insuși pacientul. Cel puțin asta este parerea vloggeriței Ionela Hadarca. Aceasta a postat pe pagina sa de Facebook un video in care vorbește despre tanara care a nascut in toaleta Institutului Mamei și a Copilului.

- Jessica Alba a primit cel mai frumos și prețios cadou de Revelion. Frumoasa actrița a devenit mama pentru a treia oara chiar in noaptea dintre ani, mai exact cu cateva ore inainte de a intra in 2018. Jessica Alba a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, actrița și producatorul de film, Cash Warren,…

- Un pui de elefant nascut de Craciun si-a facut miercuri prima aparitie in fata vizitatorilor la o gradina zoologica din Belgia, relateaza Reuters. Gradina zoologica Planckendael a surprins pe camerele de supraveghere venirea pe lume a puiului de elefant duminica, estimand ca acesta a avut…

- „Iar cand a venit implinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau, nascut din femeie…” (Gal 4,4). Dintr-o femeie s-a nascut Isus Cristos pe acest pamant și, asemenea tuturor oamenilor, a vazut lumina zilei datorita unei mame. Prin intruparea Lui, El a devenit unul dintre noi, exceptand pacatul (…)…

- Vicecampioana FCSB a ajuns la un acord pentru transferul tanarului mijlocas Olimpiu Morutan, de la FC Botosani. Morutan, nascut in 1999, va ramane, insa, la FC Botosani pana la sfarsitul sezonului, urmand sa se alature bucureștenilor in vara. Talentatul mijlocaș al Botoșaniului a declarat ca parafarea…

- Potrivit Daily Mail, o femeie din Statele Unite ale Americii a nascut o fetița, al carei embrion a fost donat in urma cu 24 de ani, fiind astfel cel mai lung embrion congelat care a existat vreodata. Micuța a fost conceputa și fertilizata acum 24 de ani, in 1992, insa embrionul a fost inghețat…

- A fost identificat înca un focar de pesta porcina africana. Anuntul a fost facut de reprezentantii ANSA, transmite jurnal.md Potrivit informatiilor, virusul a fost identificat la porci domestici în raionul Hâncesti. În noiembrie curent, cazuri de pesta porcina…

- „Am fost mereu mandra ca sunt romanca, desi in ultima vreme entuziasmul si vehementa mi-au cam disparut, coplesite fiind de o realitate dezarmanta. Am inceput usor-usor sa-mi caut argumentele care sa-mi pastreze nealterata credinta si mandria nationala, desi cu greu ma mai regaseam in peisajul care…

- "In 14 decembrie mi s-a nascut mama și mi-am ingropat tatal. S-a nascut și Meșterul Beligan... (așa ii placea sa i se spuna Meșterul nu Maestrul) 14 decembrie este prima zi de doliu național pentru Regele meu, Regele Mihai I al Romaniei. E zi de doliu național pentru Romania. Romania…

- Timbrul romanesc aduce un omagiu eroilor din Primul Razboi Mondial, cei care au luptat cu vitejie pentru demnitatea poporului roman și care au platit cu sange pentru realizarea idealului național: Romania Mare. Romfilatelia introduce in circulatie emisiunea de marci poștale Glorie Eterna Eroilor…

- Mihaela Vlada Intrucat botulismul este o boala grava, care poate duce la paralizie și chiar la moarte, specialiștii ne recomanda sa fim atenți la conservele alimentare pe care le consumam. Pentru ca gospodinele au cam terminat de aprovizionat camarile cu legume și fructe la conserva și au și inceput…

- Nascut intr-un bordei pe malul Dunarii si ajuns ulterior episcop, preotul Bartolomeu Stanescu a avut o viata demna de un roman. Ramas orfan de tata la 5 ani, a intrat primul in 1898 la Facultatea de Teologie din Bucuresti, iar ulterior a studiat sociologia si dreptul la Sorbona.

- A apus vremea romantismului si a povestilor de dragoste. Da, ne-am nascut poeti, visatori si maestri in condei, dar ratele la banca au pus in umbra emotiile de la starea civila sau de la biserica. E adevarat, cu jumatatea noastra mai buna mai putem ajunge la o intelegere, putem negocia o impacare cu…

- Regele Mihai I a incetat din viata la 96 de ani la locuinta sa din Aubonne (Elvetia), dupa ce in urma cu un an a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica si, tot atunci, a anuntat ca se retrage din viata publica.

- Ancheta care vizeaza un spital și doi medici, dupa o întâmplare de-a dreptul bizara. Cazul a stârnit un val de revolta în India, iar ministrul Sanatații a amenințat cu închiderea spitalului, dupa ce un bebeluș declarat mort s-a trezit în drum spre…

- Aurel Tamaș, Carmen Popovici Dumbrava și Adrian Stanca sunt doar cateva dintre marile nume ale muzicii populare aflate pe afișul celui mai amplu spectacol de colinde și folclor romanesc planuit in acest final de an la Timișoara. Susținut de Ansamblul profesionist Banatul, spectacolul va avea in program…

- Un roman moare in fiecare ora de cancer pulmonar. Diagnosticul rapid si accesul la tratamentul potrivit le-ar putea mari bolnavilor sansele de supravietuire de la 11%, procentul dramatic la care se situeaza acestea in prezent, la 55%, scrie Mediafax.Cancerul pulmonar provoaca cele mai multe…

- Andreea Banica a spus pentru Antena Stars ca, inainte de a se naste, parintii acesteia s-au gandit sa o numeasca Andrei, deoarece se asteptau sa fie baiat, dar, cand au vazut ca este fetita, acestia au numit-o Andreea. De asemenea, cantareata a vorbit si despre familia sa, mai cu seama despre Noah si…

- Unii s-au nascut cu miracolul vieții, alții cu miracolul iubirii iar alții cu miracolul frumuseții. Afla, în funcție de ziua saptamânii în care te-ai nascut, ce dar divin ai.

- O fetița de doar trei ani risca sa moara de fiecare data cand adorame. Paula Teixeira sufera de o boala rara , numita și sindromul „Blestemul lui Ondine”. Aceasta afecțiune respiratorie determina oprirea brusca a respirației in timpul somnului, motiv pentru care fetița este supravegheata aproape incontinuu…

- O romanca in varsta de 29 de ani si cei doi copii ai ei au fost salvati de carabinieri, intr-o localitate din Calabria, dupa ce a fost tinuta sechestrata timp de zece ani intr-un beci, legata de pat, batuta si violata, d...

- Malcolm Young, chitaristul si co-fondatorul trupei rock AC/DC, a decedat din cauza dementei, la varsta de 64 de ani, sambata, inconjurat de familia sa, noteaza contactmusic.com. Nefericita veste vine la mai putin de o luna dupa ce fratele sau mai in varsta, producatorul George Young, a incetat din viata.…

- De cele mai multe ori, ne dorim sa ne intalnim jumatatea perfecta, adica persoana alaturi de care ne simtim in largul nostru, cu care suntem in compatibilitate perfecta. Se pare ca unora le este harazit sa fie impreuna.

- Hariri si sotia Lara au aterizat pe aeroportul Le Bourget din afara capitalei franceze la ora locala 07:00 (08:00, ora Romaniei), dupa un zbor de la Riad. Cei doi au fost transportati la resedinta lor din Paris de catre un convoi de securitate format din sapte autovehicule. Saad al-Hariri…

- Situație dramatica la Spitalul de Psihiatrie ”Sfanta Maria” Vedea. Acesta este supraaglomerat și, potrivit președintelui PMP Argeș, Catalin Bulf, stau și cate doi pacienți in pat. ”In urmatorii ani, la Spitalul din Vedea vor fi alocați cei mai mulți bani, dupa Spitalul Județean Argeș. Va fi un proiect…

- Hariri, care a fugit din Liban la 4 noiembrie, a declarat ca a demisionat pentru a apara interesele nationale, spunand in mod repetat ca tara trebuie sa respecte o politica de "disociere" de conflictul regional. "Am demisionat. Ma duc in Liban foarte curand si voi demisiona intr-un mod constitutional.…

- In ultima miercuri a lunii noiembrie, la București va avea loc a V - a ediție a NovemBEARD, manifestare a barbaților barboși și a celor care pentru o luna decid sa-și lase barba sa creasca... in scop caritabil.