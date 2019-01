Stiri pe aceeasi tema

- Vantul bate prin buzunare unei zodii in luna ianuarie. Acest nativ va trece prin momente dificile in prima luna din an din cauza lipsei de responsabilitate de care a dat dovada in ultima perioada.

- HOROSCOP IANUARIE 2019. Undeva in primele trei luni are anului, acesti nativi ar putea suferi o tradare in dragoste sau ar putea sa se indragosteasca de o persoana care nu le va impartasi sentimentele. Oricum ar fi, vor avea mult de lucru pentru a depasi aceasta dezamagire, mai ales ca ei…

- Luna decembrie este un dezastru pentru acesti nativi, care vor pierde o caruta de bani. Neatentia, micile-mari placeri, dar si risipa inutila, toti acesti factori le vor pune capac acestor nativi.

- BERBEC Luna decembrie este mult mai linistita decat cea anterioara, cel putin pe plan sentimental. Atmosfera sarbatorilor aduce armonie in viata de cuplu, cu toate ca exista destule diferente si contradictii intre tine si partenerul tau de viata. Chiar daca totul va merge bine, nu iti face…

- Taur Nativii din zodia Taur sunt genul de persoane care se gandesc de zece ori inainte de a lua o decizie finala. Sunt dispuși sa aștepte oricat este nevoie, caci sunt conștienți de faptul ca lucrurile bune nu se pot petrece peste noapte – este nevoie de timp, dedicare și rabdare pentru ca asta sa…

- Luna noiembrie se apropie, dar vestile nu sunt foarte bune pentru o zodie. Acesti nativi vor avea probleme in viata de cuplu, iar divortul este aproape. Lucrurile nu mai stau bine in relatia lor, iar inevitabilul va avea loc. In continuare va prezentam zodia care va divorta in luna noiembrie.

- Luna noiembrie nu este una tocmai bunE pentru una dintre zodii. Cand totul mergea ca pe roate, aproape pe toate planurile, ceva total neaxteptat se intamplE. Partenerul/a nu este atat de filde/E pe cat a pErut panE acum.