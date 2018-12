Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de politisti constanteni, din cadrul structurilor de ordine publica, politie rutiera, investigatii criminale si actiuni speciale vor fi prezenti la datorie, in timpul petrecerii de Anul Nou, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica si prevenirea faptelor antisociale.…

- Un obiect vestimentar rosu, bani in buzunar, vasc, masa imbelsugata, dar fara carne de pasare, mersul cu Plugusorul si Sorcova se numara intre superstitiile si obiceiurile romanilor la trecerea dintre ani. Superstitiile spun ca Anul Nou trebuie intampinat alaturi de familie si prieteni, iar pentru…

- Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. Se spune ca ...

- Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus de orice, sa prosperam.…

- Societate de Transport Bucuresti anunta ca mijloacele de tranport vor circula toata noaptea de Revelion, fiind vorba despre 3 linii de tramvai și mai multe autobuze de noapte."Societate de Transport Bucuresti STB SA va asigura transportul public pe intreg parcursul nopții de Anul Nou (31 decembrie…

- Societate de Transport Bucuresti STB SA va asigura transportul public pe intreg parcursul noptii de Anul Nou (31 decembrie 2017/ 1 ianuarie 2018), cu toate liniile de noapte care converg spre zona centrala (N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119, N121).

- Din acest an, transportul public va fi gratuit in fiecare an in regiunea Ile-de-France, din jurul Parisului, incepand cu ziua de 31 decembrie ora 17:00 si pana la 1 ianuarie ora 12:00, iar un serviciu special va fi introdus in noaptea de Revelion, a anuntat joi Autoritatea de transport din regiunea…