- Pe data de 31 martie 2018 va fi Luna Plina in semnul Balanței, eveniment astrologic cu influența pozitiva și benefica, la modul general, pentru toate zodiile. Luna Plina poate aduce incheierea unei etape, dar și culegerea roadelor și asumarea meritelor. In funcție de sectorul astral pe care Balanța…

- Luna Martie aduce numeroase castiguri financiare pentru o anumita zodie, iar planul financiar va suferi schimbari substantiale. Luna cadourilor ii va aduce unei anumite zodii un castig fabulos. Daca esti in aceasta zodie, sfatul nostru este sa uiti de griji, neajunsuri si probleme, deoarece norocul…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- ZODIA BERBEC Se anunța o saptamana in care nivelul tau de energie este la cote minime. Iar asta nu este prea bine, caci ai putea avea parte de o saptamana solicitanta la locul de munca. Atenția la detalii ar trebui sa se numere și ea printre trasaturile de care dai dovada zilele acestea la…

- In data de 26 ianuarie 2018 planeta Marte, denumita și Planeta Razboiului, va intra in semnul Sagetatorului și il va tranzita pana pe data de 17 martie 2018, atunci cand iși va face intrarea in semnul Capricornului. Marte este planeta acțiunii, iar acest aspect va aduce dinamism și energie in sectoarele…

- Horoscopul saptamanii 29 ianuarie -4 februarie 2018 este marcat de 3 evenimente astrologice importante care vor avea loc in ultima zi de Gerar. Luna Albastra din data de 31 ianuarie; Eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie; Intrarea planetei Mercur in zodia Varsator, in data de…

- Zodia care pierde pe cineva drag in februarie. Luna februarie va aduce schimbari, provocari si lectii importante pentru fiecare zodie in parte. Dar, din pacate, va aduce si suferinta pentru una dintre zodii, care va pierde o persoana importanta din viata sa.

- Cameron Diaz este insarcinata! La varsta de 45 de ani, actrita va aduce pe lume primul sau copil. Paparazzi de la tabloidul Radar Online au fotografiat-o recent pe vedeta, intr-o rochie prin care i se poate observa sarcina.