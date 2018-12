Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ungureanu traverseazE o periadE destul de dificilE. De"i sErbEtorile de iarnE sunt un prilej de bucurie pentru toatE lumea, fericirea artistei este umbritE de faptul cE nu il mai are alEturi pe tatEl sEu.

- CrEciunul "i Anul Nou se apropie cu pa"i repezi, iar febra cumpErEturilor a inceput de cateva zile. Romanii simt la buzunare, in fiecare an, SErbEtorile de iarnE. ExistE insE, cateva modalitE:i care te pot ajuta sE rEmai cu bani "i pentru luna ianuarie. Nu este greu sE economise"ti in aceastE perioadE,…

- O zodie va incheia anul in lacrimi, dupE ce va decide sE-i spunE adio iubitului. SEtulE de foarte multe episoade in care iubitul doar dEdea de inteles cE se va schimba, acest nativ este decis sE o ia pe alt drum.

- SErbEtorile vin cu mai multE bucurie in acest an mai mult ca niciodatE. O zodie se va muta in casE nouE, iar implinirea va fi fErE egal. ~i-a dorit de mult timp acest lucru xi iatE cE Mox CrEciun a venit foarte incErcat anul acesta.

- Motiv de bucurie cei care planuiesc sa viziteze cele mai frumoase monumente ale lumii! O publicatie celebra a realizat un top al celor mai frumoase constructii de pe Terra care par desprinse, insa, dintr-un alt Univers. Prima in clasament este o cladire din China, care are forma unui nufar.

- Prezentam mai jos un top al destinațiilor turistice de evitat in 2018, din motive dintre cele mai diverse, de la turismul in masa și poluare pana la rata criminalitații crescuta și rasism, potrivit consoglobe.com, scrie Mediafax.Și, totuși, unele dintre destinațiile din acest top sunt de evitat...…

- Nu degeaba se spune ca Antonia e cea mai frumoasa cantareața din Romania! Artista a fost inclusa, pentru al șaselea an, in topul celor mai frumoase femei din lume, realizat de una dintre cele mai prestigioase publicații. Antonia ocupa anul acesta locul 8 in lume, fiind cea mai frumoasa romanca. Cei…

- Frumusetea nu era un lucru simplu, mai ales in trecut. Cele mai frumoase femei din istorie nu s-au nascut astfel, ci apelau la diferite tehnici de infrumusetare, unele putand fi considerate macabre.