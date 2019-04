Stiri pe aceeasi tema

- Luna martie vine cu vesti excelente pentru un nativ. Chiar daca, initial, vestea il ia prin surprindere, se va dovedi in cele din urma ca este cel mai bun lucru care i s-a intamplat in viata.

- O femeie diagnosticata cu o forma de cancer și-a indeplinit visul de a se casatori cu partenerul ei - marea ei dragoste - in cadrul unei ceremonii discrete, ce a avut loc chiar pe patul de spital, cu cateva ore inainte de a muri.

- Formatia FC Nantes, cu portarul Ciprian Tatarusanu integralist, a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa AS Monaco, in etapa a XXV-a a campionatului Frantei, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO - Lacrimi și durere la inmormantarea lui Emiliano Sala: sute de oameni…

- Episcopul Tulcii, Presfințitul Parinte Visarion, a ținut o ceremonie impresionata de pomenire, alaturi de un sobor de preoți, pentru preotul Filimon și soția sa, care au murit intr-un accident rutier.

- Au curs rauri de lacrimi in satul Tamboiești din județul Vrancea, acolo unde Marian, baiețelul mort de cancer chiar cu o zi inainte de a implini șapte ani, a fost condus pe ultimul drum.

- Astazi, rauri de lacrimi au curs pentru Ioana Condea, tanara a carei viața s-a curmat brusc, dupa ani de chin și spitalizare. Astazi, cei dragi au condus-o pe aceasta pe ultimul drum, iar familia a varsat lacrimi amare in urma celei al carei destin s-a curmat inainte de termen.

- Epava avionului in care se afla Emiliano Sala a fost descoperita luni, la doua saptamani dupa ce a disparut de pe radar si s-a prabusit in apele Canalului Manecii. Distrusa de durere, sora fostului atacant de la FC Nantes a facut un gest emoționant, in așteptarea veștilor despre fratele sau.

- Potrivit Hotararii de Consiliu Local nr. 223/2013, persoanele fizice si juridice au obligatia ca, pe timp de iarna, sa indeparteze turturii de gheata formati la nivelul acoperisului sau al terasei imobilului, sa curete imediat zapada depusa si gheata formata pe trotuarele din fata imobilelor in care…