- Zodia care este prea buna pentru aceasta lume este daruita cu multe calitați pe care majoritatea persoanelor nu le au. Alaturi de aceasta, vei avea parte de toata atenția, dar și de tot ajutorul de care ai nevoie.

- Dupa ani in care nu au reușit sa aiba un copil, Claudio și Mariela au adoptat un baiat de 12 ani. Dupa o mica perioada in care acesta a stat la ei, ceva i-a facut sa se razgandeasca și sa faca ceva uimitor. Claudio Boccalon și Mariela Rzepeski din Argentina și-au dorit copii, dar nu a fost ușor sa intemeieze…

- Clubul West Ham United a anuntat, joi, ca a decis interdictii pe viata pentru mai multi suporteri, ca urmare a incidentelor de la meciul cu Burnley, disputat la 10 martie, in Premier League.Cinci fani au primit interdictii pentru ca au intrat pe teren, incalcand grav reuglamentul privind siguranta…

- De curand, Delia a fost surprinsa la o clinica de fertilizare, motiv pentru care toata lumea a crezut ca aceasta a mers acolo pentru a face tratament sa ramana insarcinata. Delia, care și-a amanat concertul de la Sala Palatului , este considerata una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala…

- Instanta de la Tribunalul Alba care l-a condamnat la inchisoare pe viata pe autorul omorului si a tentativei de omor, infractiuni savarsite in iulie 2017 intr-o locuinta din Alba Iulia, a ajuns la aceasta decizie prin contopirea a trei pedepse distincte.

- Prima iubire: Este prima ta iubire, cand esti foarte tanar. Ai fluturi in stomac, esti ametit si pamantul iti plutește sub picioare. Ti se pare ca este acea iubire – adevarata, autentica, unica si una la fel nu va mai exista. Intr-o privința ai dreptate – o astfel de iubire nu va mai fi, pentru ca…

- Horoscop dragoste Berbec Ai claritate in gandire si esti obiectiv, de aceea este un moment prielnic sa iei decizii. Fie ca iti indrepti atentia catre cariera, fie ca te dedici vietii de familie, ai grija, insa, sa nu neglijezi cealalta parte. Vei avea nevoie de amandoua. Cere sfatul sefilor…

- 1. Aplicarea fondului de ten in centrul feței și intinderea lui. Aplicarea fondului de ten mai intai la partea centrala va face intinderea mult mai ușoara și mai uniforma. Asigura-te ca-l aplici in straturi subțiri pentru a obține un ten cat mai natural. 2. Creionarea sprancenelor in…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Faptul ca acum esti o femeie puternica inseamna ca in viata anterioara ai fost blanda si timida. Pentru ca acum ai mult tupeu si stii ce vrei, in viata ta trecuta erai o tanara din patura burgheza din Marea Britanie si te-ai iubit cu un avocat din Londra, care era cam absent si te insela.

- Vineri 9 martie, ultimul patrar de luna intra in Sagetator. Aceasta faza a lunii puncteaza o criza in constiinta. Dupa ce a trecut luna plina din 2 martie, suntem in etapa in care trebuie sa ne dam seama ce functioneaza perntru noi si ce nu, ca sa ne pregatim pentru Luna noua din 17 martie, cand…

- In ultimii ani, am trecut de la 2G, la deja obositorul 3G și am ajuns acum 4G, standard in materie de transmitere de date. Dupa colț este 5 G iar la Mobile World Congress am vazut nenumarate aplicații ale...

- ”Ceea ce imprimi mintii subconstiente este ceea ce mintea subconstienta universala iti va oferi la trezire.” Dr. Wayne W. Dyer Somnul este starea naturala a mintii subconstiente, care domina aproape 96% din viata pe care o avem cand suntem treji. Ult

- Mai sunt doar cateva zile pana cand Oana Lis va fi sarbatorita! Sotia fostului edil al Capitalei le-a spus tuturor ce isi doreste drept cadou. Daca i se va indeplini dorinta, cu sigurata viata i se va schimba.

- HOROSCOP 4 martie 2018. Ziua de duminica, 4 martie, este plina de surprize, unele extrem de placute, altele chiar dezamagitoare. Citeste, mai jos, ce ti-au rezervat astrele pentru 4 martie 2018. Horoscop complet pentru dumunica, 4 martie 2018!

- Horoscop de weekend 3-4 martie 2018: Berbecii sunt puțin egoiști, Gemenii au parte de fel de fel de situații care iau o întorsatura cu totul aparte fața de ce se așteptau, iar Leii au un weekend foarte bun. Afla ce ți-au rezervat astrele!

- Vrei sa stii daca te numeri printre cei care vor da lovitura? Ei bine, daca esti nascuta in zodia Pesti trebuie sa stii ca in cateva luni viata ta va lua o turnura fantastica. Daca pana acum nu poti spune ca ti-a mers chiar stralucit, de acum inainte poti sta fara grija, caci astrele vor fi de partea…

- Toata lumea spera ca acest an sa fie mai bun decat cel precedent. Viața noastra se poate schimba la 180 de grade de la un minut la altul, iar astrele ne dezvaluie cum se va schimba viața semnelor zodiacale pana la sfarșitul acestui an.

- Astrele au pregatit in acest weekend o serie de surprize total neașteptate pentru unele zodii. Daca unii nativi vor primi bani, altora li se promite ca li se va schimba radical destinul! Pe tine ce te așteapta in ziua de 24 februarie, potrivit horoscopului?

- HOROSCOP 23 februarie 2018. Se anunța o zi grea pentru unele zodii. Se simte ca este undeva la o rascruce de drumuri. Nativii in Leu trebuie sa faca niște alegeri, deși este dificil. La ce sa se aștepte ceilalți nativi.

- Experiența de viața, educația, contextul și micile detalii formeaza mereu marile caractere. La aceasta lista se poate adauga insa și profilul astrologic al fiecarei persoane. In mod evident, fiecare zodie este reprezentata de cateva trasaturi care o fac unica. Iar astazi vorbim despre una dintre zodiile…

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- Ministrul de externe spaniol, Alfonso Dastis, a asigurat joi ca Brexitul nu va afecta trecerea a mii de lucratori transfrontalieri intre Gibraltar si Spania, in pofida revendicarii Madridului asupra acestui teritoriu britanic. 'Nimic nu se va schimba' dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Elena Udrea spune ca nu a reușit sa iși termine cursurile de master din lipsa de timp dar și pentru ca nu se afla in starea de spirit necesara pentru a studia teologia. Fostul demnitar precizeaza și ca s-a inscris la cursuri din pasiune, pentru ca dorea sa invețe. Elena Udrea a precizat ca ii pare rau…

- HOROSCOP 8 februarie 2018. Conjunctia Luna-Jupiter reprezinta un context favorabil pentru demararea unui proiect nou sau pentru a face o schimbare in stilul de viata. Se pot initia actiuni importante, mai ales de scurta durata.

- Pe data de 3 ianuarie Holly Butcher, o domnișoara bolnava de cancer în ultimul stadiu, a publicat pe Facebook o lista cu sfaturi de viața. Pe 4 ianuarie ea s-a stins din viața, fiind înconjurata de cei dragi. Avea doar 27 de ani.

- Cum nimeni nu este perfect, fiecare zodie are aspectul sau de umbra si deci anumite caracteristici negative care pot iesi la iveala fie niciodata fie in circumstante anume, ori des ori doar o data in viata.Afla ce spune zodia ta despre tine ca mama, vezi cum se potriveste zodia ta la mama ta…

- Executivul a decis, in sedinta de miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, infiintarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor...

- HOROSCOP 30 IANUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Descoperi efectele unei minciuni din care ai avut si tu foarte mult de suferit. Poate intuitia ti-a atras atentia asupra acestor fisuri dar cineva s-a jucat cu increderea ta si te-a manipulat in asa fel incat sa obtina ceva de pe…

- E posibil sa nu iti dai seama ca langa tine se afla persoane care iti fac mai mult rau decat bine, de aceea zodia ta iti va sari in ajutor, scrie eva.ro.BerbecFereste-te de persoana care vrea sa te aduca la tacere si sa te linisteasca.

- O zodie va avea noroc cu carul anul acesta la toate capitolele: viața romantica, cariera și bani. Ca fiecare an, anul 2018 are si el partile sale bune si proaste. Cu toate astea, lucrurile nu vor sta asa pentru toti nativii, femeia din zodia Scorpion fiind una dintre cele mai norocoase, scrie One.ro.…

- Se spune ca omul iși mai face norocul și cu mana lui, insa și destinul are contribuția sa, putand influența succesul in viața. Anul 2018 le rezerva tuturor nativilor schimbari semnificative, care le pot transforma viața. Berbec (21 martie – 19 aprilie) In 2018 trebuie sa incetezi sa te mai implici…

- „Future artist” e numele de scena al unei echipe – cum le place celor trei membri ai sai sa fie numiti atunci cand lucreaza impreuna. Tin la termenul de „echipa” mai mult decat la cel de „trupa”, corespondentul uzual pentru denumirea unei formatii artistice. Cei trei canta separat si dezvolta…

- Este randul vostru sa iesiti din tipare Nativi Leu! Chiar daca cei din jur va pot acuza ca sunteti putin egoisti, va comportati exact asa cum simtiti si faceti doar ceea ce va face fericiti.

- Nimanui nu ii place sa dea cu aspiratorul. Praful care se ridica in aer si mirosul neplacut fac ca aceasta sarcina sa fie una neplacuta.Pe piata exista aspiratoare cu apa, insa sunt scumpe si nu intotdeauna foarte eficiente.

- Cuvintele au o putere fantastica. O singura fraza poate sa distruga o viata, sa schimbe o intreaga zi sau sa afecteze dispozitia unei persoane. Din fericire, exista fraze care ne dau puterea de a merge inainte. Iata 10 astfel de fraze care iti pot sc

- Invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, Tavi Clonda a vorbit si despre cel mai asteptat moment din viata sa si a familiei sale. Crestinarea Victoriei, fiica sa si a Gabrielei Cristea. Tavi Clonda a vorbit despre botez, dezvaluind cand va avea loc. Chiar daca nu a fixat cu Gabriela Cristea data, cei doi…

- S-ar putea sa fiți nemulțumiți de viața voastra. Nu sunt destui bani, locurile de munca sunt stresante, relațiile se destrama. Poate ca va petreceți prea mult timp online discutând despre politica.

- 2018 se anunta un an dificil, plin de cumpene si piedici pe toate planurile pentru o zodie. Aceasta va avea multe zile dificile de infruntat si va trebui sa fie foarte puternica pentru a o scoate la capat.Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu.

- Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu. Nativii, care vor dori sa daca anumite schimbari in viata amoroasa se vor lovi de impasibilitatea partenerilor. In plus, multe dintre ideile acestui nativ vor fi infirmate, aproape zilnic, lucru care il demotiveaza total deoarece crede ca…

- DIN CUPRINS Dan Petrescu a fost marele favorit sa preia un club englez de tradiție, inainte de a semna cu ASA Targu Mureș Gazeta a descoperit mailurile dintre impresarii care l-au propus și patronii asiatici ai clubului englez Ce s-a intamplat de fapt in ziua in care Bogdan Mara a anunțat ca prietenul…

- Prima luna calendaristica a lui 2018 este cât se poate de speciala din punct de vedere astronomic, fiind marcata doua Luni Pline și o Eclipsa todata de Luna sau "Luna însângerata".

- In fiecare an, oamenii incearca sa faca tot posibilul pentru a atrage norocul in viața lor. Totuși, poți reuși daca alegi sa te inconjori de acele culori menite sa iți aduca succesul in viața de zi cu zi.

- Daca pana acum nu ai stat extraordinar din punct de vedere financiar, dar inca mai ai sperante ca vei castiga la Loto, iata ca astrele iti spun tot ce trebuie sa stii despre acest lucru. Cati bani vei face in functie de zodia in care te-ai nascut:

- Business Insider prezinta o scurta lista cu inventiile si descoperirile cele mai insemnate din acest an. Anul 2017 a fost foarte bogat in inovatii stiintifice si in descoperiri dintre cele mai surprinzatoare. Multe dintre acestea vor schimba pe viitor lumea in care traim, nu vor fi doar performante…

- Rugaciunea care se spune de Revelion și face minuni este grabnic ajutatoare și mult folositoare. Unora le poate schimba viața. Se rostește imediat dupa miezul Nopții dintre Ani. Rugaciunea care se spune de Revelion „Doamne Dumnezeul nostru, Preasfanta Treime, Tatal, Fiul si Duhul Sfant, Tie, Doamne,…