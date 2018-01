Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Vei inceta sa mai fii singura in momentul in care nu vei mai privi o relatie ca pe o sentinta si ca pe sfarsitul distractiei, a vietii spontane. Mai degraba, ar trebui sa incepi sa o vezi ca pe o sansa de a castiga un coechipier si un partener de aventura! TAUR Vei…

- Anul 2018 se anunta a fi unul promitator din toate punctele de vedere pentru una dintre zodii. Aceasta nu numai ca este favorizata prin noroc, dar se si straduieste sa obtina cat mai mult profit.

- Visul "cainilor" de a evolua in Champions League devine realitate intr-o piesa de teatru in care un ultras dinamovist e judecat intr-un proces ce se ține in timpul finalei Juventus Torino - Dinamo București. "Lasați-ne sa ne pregatim de Champions League!", spunea Cristi Borcea in 2007, cand toata suflarea…

- Americanca Venus Williams, finalista de anul trecut si cap de serie 5 la turneul de tenis Australian Open, va primi in primul tur replica elvetiencei Belinda Bencic, care nu a niciodata trecut de turul 2 in primul Grand Slam al anului, la Melbourne, relateaza site-ul competitiei. In absenta…

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei, formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2001, va disputa doua partide amicale cu reprezentativa similara a Turciei. Confruntarile vor avea loc in Antalya, pe stadionul din incinta "Emirhan Sports Complexldquo; din Side, pe 16 ianuarie de la ora 13.00 si pe…

- Anul 2018 se anunta unul energic. Conjunctia Marte/Jupiter in Scorpion aduce impliniri pe toate planurile, dar mai ales la capitolul cariera si familie. Soarele, Venus si Pluto in Capricorn tin zodiile cu picioarele pe pamant. Se dezvolta o constienta sociala la toate zodiile, oamenii sunt mai atenti…

- Sagetator (22 noiembrie-21 decembrie) este cel de-al noualea semn zodical, iar nativii pot fi descriși ca persoane care au un spirit aventurier, cu o gândire raționala și care obțin tot ce își doresc în viața.

- BERBEC 2018 va fi anul in care gasesti, in sfarsit, pe cineva care nu vrea doar sa flirteze cu tine, scrie eva.ro. 2017 a fost un an al aventurilor, dar nu sta in natura ta sa faci lucrurile cu jumatate de masura. Va dura cateva luni in care trebuie sa ai rabdare, dar vei ajunge sa…

- Iata horoscopul politicienilor, prezentat la Romania TV: Klaus Iohannis, nascut pe 13 iunie 1959 este in zodia gemenilor. In 2018 are o cumpana saturniana, iar spre sfarsitul anului ar putea pierde increderea alegatorilor. Mihai Tudose este in zodia pesti. Aceasta zodie este una tenebroasa,…

- Daca pana acum nu ai stat extraordinar din punct de vedere financiar, dar inca mai ai sperante ca vei castiga la Loto, iata ca astrele iti spun tot ce trebuie sa stii despre acest lucru. Cati bani vei face in functie de zodia in care te-ai nascut:

- Iata ce iti spun astrele despre combinatia vestimentara pe care trebuie sa o abordezi de Revelion. Berbec Berbecilor le place sa atraga atentia altora, de aceea pot alege tinute in culori luminoase. Cea mai potrivita culoare este turcoazul, care poate fi prezent pe orice tip de haine: rochii de seara…

- Andreea și Catalin Ursachi și-au unit forțele pentru a incerca sa cucereasca „Marele Zid”! Au venit la emisiune cu speranța ca fetița care li se va naște curand le va purta mult noroc in confruntare!

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…

- EVALUARE…Primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros, presedintele PNL Barlad, care deja a “raportat” barladenilor ce-a facut in primul an si jumatate de cand a preluat mandatul, face acum o evaluare a investitiilor facute si ceea ce isi propune sa faca in 2018. Mai jos puteti urmari inventarul acestora:…

- Serena Williams, jucatoare care nu a mai evoluat in circuit de aproape un an, va reveni pe teren la sfarșitul acestei luni, in cadrul turneului demonstrativ de la Abu Dhabi. Americanca va juca primul sau meci la Abu Dhabi impotriva letonei Jelena Ostapenko, deținatoarea titlului de la Roland Garros,…

- 2018 va fi un an plin de romantism – fie ca iți vei gasi o singura relație semnificativa sau ca vei prefera sa experimentezi cu mai multe persoane, noul an va fi perioada in care nu vei mai fi dezamagita de nimeni.

- HOROSCOP 2018: Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, iarna aceasta se anunta una grea. " Ne-am uitat pe pomi, iar in anumite zone nu au existat nuci, fructe au fost mult mai putine si gutui mai putine, atunci iarna este mai grea. Ce e bine e ca nu vor fi perioade din alea de 7-8 -10…

- Sfarșitul saptamanii aduce doua meciuri tari pe gheața Patinoarului Olimpic Brașov, in care echipa Corona se va confrunta cu primele doua clasate in Erste Liga. Este vorba despre partidele cu DVTK (vineri, 8 decembrie, ora 18,30) și MAC Budapesta (sambata, 9 decembrie, ora 18,30). In clasamantul la…

- Campioana naționala de fotbal Sheriff Tiraspol o va infrunta, joi, in cel mai important meci al sau din acest sezon, pe FC Copenhaga. "Galben-negrii" au facut deplasarea spre Danemarca. Pana a ajunge in Copenhaga, tiraspolenii vor avea o escala la Istanbul.

- Echipa masculina de volei SCM-U Craiova debuteaza astazi in actualul sezon din Cupa CEV. Oltenii vor infrunta in 16-imile competiției formația turca Ziraat Bankasi Ankara, iar partida tur va avea loc in Polivalenta din Banie, de la ora 18.00 (netelevizata). ...

- Horoscop de weekend 2-3 decembrie 2017. Balanțele au de luat decizii dificile. Berbec În acest weekend, toate gândurile si actiunile tale se îndreapta catre o persoana care nu prea are grija de ea însasi. Te transformi într-un aparator al drepturilor…

- Aceastea sunt, in ordine, cele mai generoase si zgarcite zodii. Leu Leul este foarte generos. Semn de Foc, lui ii place sa-i ajute pe ceilalti. Nu le da doar bani, ci si atentia si timpul sau. La fel de posibil este, insa, ca tot acest ajutor sa fie dat doar pentru a fi el pus…

- Fostul premier Adrian Nastase, care si-a lansat vineri, la Targul Gaudeamus, cartea "Sub zodia momentului. Blog'n Roll vol. 7", a spus ca volumul vorbeste despre o perioada care pentru el "a fost foarte complicata".

- Cele 12 zodii sunt in totalitate diferite una de cealalta, totodata ele pot isi pot gasi compatibilitatea in zidiac. Exista insa o serie de aspecte legate de relatii ce scot din minti zodiile.

- HOROSCOP 21 NOIEMBRIE 2017 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Unde intervii tu, se face liniste, deoarece ai un talent aparte de a aplana chiar si cele mai aprinse dispute. Gasesti o cale de a calma spiritele si de a-i pune la masa tratativelor, pentru a descoperi o solutie de mijloc. Ai talent…

- Vinerea Neagra Electrocasnice - eMAG este cel mai mare retailer online si compania care a adus sarbatoarea de Black Friday si la noi in tara. Reducerile lor pentru electrocasnice sunt printre cele mai importante si merita sa le pandim pentru a prinde preturile cele mai mici.

- Simona Halep se afla in prezent in vacanța, inainte de startul noului sezon, dar a facut o schimbare de ultim moment. Romanca de pe locul 1 WTA va participa pe 23 și 24 decembrie la un turneu demonstrativ, care se va desfașura in Thailanda, in stațiunea Hua Hin. ...

- Și in runda secunda lucrurile au mers conform planului celor doua concurente, mama și fiica, care viseaza sa deschida un centru de recuperare pentru copiii bolnavi de autism cu banii caștigați din emisiune.

- BERBEC. Si anul 2018 va fi unul agitat, insa esti obisnuita deja cu acest lucru. Vei fi nevoita sa te adaptezi unor situatii noi care par destul de dificile la inceput, dar rezultalele vor fi mai bune decat te-ai fi asteptat. Daca esti implicata intr-o relatie serioasa sau esti casatorita, nu sunt…

- Esti nascuta in zodia Scorpion? Atunci cu siguranta vrei sa afli principalele previziuni din horoscop anual 2018, zodia Scorpion. Horoscop anual 2018 Scorpion – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate. Anul 2018 se anunta a fi pentru Scorpioni…

- Zodia berbec este guvernata de planeta Marte, cunoscuta ca planeta razboiului, dar si a pacii. Marte guverneaza zona capului si a fetei in afara de nas, dar si cele doua emisfere cerebrale, ceea ce denota o cerebralitate intensa. Aceasta planeta este asociata cu fierul, avand o influenta si asupra sangelui…

- Cei 29 de ministri ai apararii din NATO au aprobat reconfigurarea "structurii de comanda" - an adapted NAT Command Structure - cu un centru de supervizare a liniilor de comunicare in Atlanticul de Nord, intre Europa si SUA, precum si un comandament care va avea sarcina sa elimine obstacolele logistice…

- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește astazi, de la ora 20.15 (Pro TV), pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“ din Cluj, reprezentativa Turciei, acesta fiind primul joc de verificare susținut de tricolori dupa ratarea calificarii la Campionatul Mondial din 2018, gazduit ...

- Horia Tecau si partenerul sau, olandezul Jean Julien Rojer si au aflat adversarii de la Turneul Campionilor de la Londra, in Grupa B, denumita Eltingh Haarhuis. Tecau si Rojer, favoritii numarul trei si campioni in 2015, vor infrunta urmatoarele perechi: Henri Kontinen Finlanda John Peers Australia…

- Grupul Renault a anunțat dezvoltarea unui sistem autonom de control care poate gestiona situații de conducere dificile și, in premiera, poate evita obstacole rutiere la fel de bine ca piloții de teste.

- Berbec – The Winged Wise OnesOricare ar fi situatia in care te afli, in aceaste zile primesti ajutor si indrumare, mai ales pe cai nestiute pana acum. E ca si cum o mana magica iti netezeste drumul si te ajuta sa gasesti acele solutiilor de care ai nevoie. Totodata, in urmatoarele zile…

- Berbec (21.03 – 19.04)Esti recunoscuta pentru impulsivitatea ta si pentru modul in care te indragostesti imediat de o persoana, motiv pentru care nu ai sta pe ganduri nicio secunda daca ai intalni sufletul-pereche.

- O relație cu un Taur nu este neaparat ușoara. E genul de om de care te indragostești ușor, dar iremediabil. Vrea sa se știe ca ești a lui și va fi foarte gelos la orice banuiala. Deși nu pare și nici nu știe, Taurul este foarte posesiv. Vrea sa stranga, sa adune, atat oameni cat și persoane. Nimic nu…

- Luna plina de pe 4 noiembrie aduce schimbari majore din punct de vedere energetic, spun astrologii. Mercur care va intra in zodia Sagetatorului pe 5 noiembrie, va va provoca sa discutați chestiuni sensibile. De la intimitate, la moarte și doliu, teme pe care de obicei le eviți sau despre care iți este…

- Daca in grupa Simonei Halep calculele pentru calificarea in semifinale sunt complicate, in Grupa alba de la Turneul Campioanelor totul este clar. Karolina Pliskova, numarul 3 WTA, va termina pe prima poziție, in timp ce pentru al doilea loc se vor lupta in meci direct Garbine Muguruza (numarul 2 WTA)…

- Un fost ministru turc a lansat miercuri un nou partid de centru-dreapta pentru a concura cu presedintele Recep Tayyip Erdogan inaintea alegerilor din 2019, relateaza DPA, informeaza agerpres.ro. Noul partid are cateva tente ascunse de nationalism, in incercarea de a atrage membri respinsi…

- Asa zodii sa tot intalnesti! Este irezistibila, sigura pe ea, intotdeauna cu capul pe umeri si stie cum sa obtina ceea ce isi doreste ori de cate ori isi face un plan. Una dintre zodii nu poate fi niciodata refuzata de un barbat pentru ca stie cum sa abordeze orice situatie. Despre cine sa fie vorba?…