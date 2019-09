Stiri pe aceeasi tema

- Prima jumatate a lunii septembrie sta sub semnul unui stellium in Fecioara, „adica a unei aglomerari de aștri in acest semn, mai exact Soarele, Mercur, Venus și Marte", a explicat astrologul DCNews. Pentru o zodie apar lucruri bune.

- Luna Noua in Fecioara va avea loc pe data de 30 august 2019, va fi a doua Luna Noua petrecuta in luna august, fenomen astrologic mai rar intalnit, și va fi cea mai benefica lunație a anului 2019. Luna Noua in zodia Fecioara se petrece intr-un context astrologic de excepție, amprentat de aspecte planetare…

- Luna august se anunța impactanta din punctul de vedere al contextului astrologic. In primul rand, in luna august 2019 vom avea Luna Noua de doua ori, in prima zi, atunci cand se va forma in zodia Leu, și in penultima zi, pe 30 august, atunci cand se va forma in zodia Fecioara. De asemenea, la mijlocul…

- In ziua de 29 iunie, efort de a verifica și lamuri o informație, o parere sau punctul de vedere al cuiva. Posibilitatea de a face o scurta deplasare. Intre 30 iunie și 2 iulie dimineața, du-te vino informațional, pareri contradictorii, sfaturi care se bat cap in cap, argumente pro și contra care il…

- In ziua de 29 iunie, efort de a pastra -cum, necum!- o relație de prietenie sau de a nu sacrifica apartenența la un grup de cunoscuți, de care sunt legați prin interese și mici pasiuni comune, din cauza unor inadvertențe suparatoare, dar trecatoare. Intre 30 iunie și 2 iulie dimineața, tulburari organice,…

- In ziua de 29 iunie, tendințe destabilizatoare in planul vieții publice, ipostaze incomode sau prin care nu au mai trecut și pe care, mai ales daca sunt tineri, le vor gestiona mai greu. Intre 30 iunie și 2 iulie dimineața, discuții lipsite de temei sau de importanta cu prietenii, pierdere de timp cu…

- In ziua de 29 iunie, discrete tulburari de crez și conștiința pe fondul unor evenimente care au darul de a scoate in evidența detaliile și semnificațiile unor realitați de care nativii au fost, pana acum, straini. Intre 30 iunie și 2 iulie dimineața, imaginea unora este intens comentata, numele altora…