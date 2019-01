Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop zilnic Berbec – Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2019 Cei nascuți in zodia Berbec sunt energici și au inițiative la locul de munca. Nativii sunt competitivi, iși rezolva sarcinile cu ușurința și rapiditate și dau dovada de o buna putere de concentrare și asimilare a informațiilor. Horoscopul…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 26 decembrie pentru fiecare zodie in parte. DacE vrei sE afli cum stai cu dragostea, cu sEnEtatea "i dacE ca"tigi sau pierzi bani, cite"te in continuare horoscopul zilei de 26 decembrie.

- Veste mare pentru un nativ de SErbEtori. I se va intampla unul dintre cele mai frumoase lucruri. Va fi cerut in cEsEtorie. Acest nativ va trece prin emotii cum nu s-au mai vEzut, iar viata i se va schimba.

- Horoscopul zilei de marți, 4 decembrie 2018, anunța numeroase vești importante pentru zodii. Astazi este ziua in care un nativ va primi o lovitura cumplita și se va prabuși! Pe tine ce te așteapta?

- Previziuni Urania pentru perioada 17 – 23 noiembrie. Soarele va intra in zodia Sagetatorului. Luna Plina in Gemeni Previziuni Urania pentru perioada 17 – 23 noiembrie – Berbec Intre 17 si prima parte a zilei de 18 noiembrie, rastimp placut, in care Berbecii vor dori sa se izoleze de factorii de stres,…

- O noua saptamana a inceput și astrele au pregatit numeroase surprize pentru multe dintre zodii! Se pare ca astazi este ziua in care una dintre zodii da marea lovitura,,dar sunt și nativi care primesc o veste cumplita! Ce anunța horoscopul zilei de miercuri, 14 noiembrie 2018?

- Relatiile curg placut si te intelegi bine cu lumea, usor, pur si simplu. Dar foloseste totusi prima parte a zilei ca sa iti pui lucrurile zilei in ordine si disciplina, sa vezi pe cine poti ajuta generos si dezinteresat pentru ca Luna este inca in Fecioara de dimineata. Fa ce e de facut repede apoi…

- Horoscop 29 septembrie 2018. Zodia care face o schimbare majora în viața sa. Astrele anunța ca una dintre zodii va face o schimbare majora în viața sa, iar alta zodie își va pierde cumpatul în prima zi a weekendului. Iata ce îți rezerva astrele pentru ziua de astazi.…