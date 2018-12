Zodia care are cel mai mult noroc în 2019 Anul 2019 este considerat, din punct de vedere astrologic și numerologic, un an mult mai bun decat cel anterior. Cu toate ca vor exista tranzițe impactante și perioade de retrogradare a planetelor, la modul general, aspectele vor fi bune și benefice tuturor zodiilor. Insa, o zodie va fi mai norocoasa decat toate celelalte și nativii nascuți sub acest semn vor avea parte de succes, de numeroase șanse și oportunitați pentru a-și atinge țelurile și de o stare generala fizica și psihica foarte buna. Nativii iși pot intalni sufletul pereche, se pot casatori și-și pot mari familia. Totodata, vor avea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

