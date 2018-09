Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a declarat, sambata, intr-o emisiune televizata, despre dezbaterea care va avea loc in Parlamentul European pe tema statului de drept din Romania, ca grupul european PPE „ataca guvernele de stanga” pentru a ascunde situatia din tarile cu guverne de dreapta.

- Europarlamentarul ALDE, Renate Weber, lanseaza un atac de o duritate fara precedent la adresa lui Manfred Weber, liderul PPE din Parlamentul European și principal favorit la funcția de președinte al Comisiei Europene. Europarlamentarul ALDE susține ca Weber are ”un caracter oribil” și susține ca…

- Manfred Weber susține ca este ”extrem de ingrijorat cu privire la situația din Romania. Am intrebat-o pe premierul Viorica Dancila despre corupție și independența statului de drept. Nu vom negocia statul de drept” punand hashtagul #BetterEurope, adica o Europa mai buna. Mai mult, oficialul…

- Litrul de benzina a ajuns la aproape 6 lei, cu peste 10% mai mult decat anul trecut și mai mult chiar decat in perioada de boom de dinaninte de criza din 2008-2009. Unde se va opri totul? Nimeni nu știe. Spre exemplu, un litru de benzina costa acum, in medie 5,81 de lei, cu 12,6 la suta mai mult decat…

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber crede ca Gunther Oettinger, comisarul european pentru buget, care ar fi afirmat ca Polonia, Ungaria, Romania si Italia "vor sa distruga Uniunea", nu ar putea sa explice in ce masura tara noastra ar putea sa slabeasca proiectul european. "Comisarul pentru…

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber a scris miercuri, pe Facebook, dupa ce comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a nominalizat Romania printre țarile care-și doresc distrugerea UE, ca oficialul „este un obișnuit al declarațiilor controversate, alarmiste și fara niciun fundament".„Comisarul…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, afirma ca proiectul UE este in "pericol de moarte", adaugand ca "unii din interiorul Europei vor sa slabeasca sau sa distruga" proiectul, oficialul menționand in acest sens "Romania, Polonia, Ungaria și Guvernul Italiei", potrivit Politico.eu.Citește…

- Coliderii Grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana din Parlamentul European solicita Comisiei Europene sa lanseze mecanismul privind statul de drept, instituit impotriva Poloniei si care se afla in prezent in dezbatere pentru Ungaria, informeaza vineri The Guardian. Comisia Europeana a activat anul…