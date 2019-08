Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi din cadrul Zilelor Turzii va debuta la ora 10.00, cu deschiderea oficiala, ora la care este anunțat debutul manifestarilor și in alte zone: Muzeul de Istorie, Zona Pietonala Centru, Parcul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Zilele Municipiului Turda ofera turdenilor 21 de premii, in cadrul Tombolei ZMT! Pe parcursul celor 3 zile, organizatorii vor imparți celor prezenți la scena de la Materna și la scena din Parcul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mii de fani au luat cu asalt aleile Parcului Central, transformat în aceste zile în tarâmul magic UNTOLD, înca din primele secunde de la deschiderea oficiala, la ora 14:00. Plin de culoare și bucurându-se de un decor impresionant, perimetrul festivalului este cu adevarat…

- In urma cu mai puțin de jumatate de an, regretata actrița a jucat la Botoșani, intr-un spectacol de excepție. Cele cateva cuvinte pline de emoție pe care artista le-a rostit la final au ramas in sufletele celor aflați in sala.

- In acest an, Zilele Municipiului Turda vor avea loc in perioada 16-18 august 2019, chiar daca in acest moment inca nu exista o decizie oficiala in acest sens. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reper identitar, ia este sarbatorita, incepand cu anul 2013, in noaptea „cerurilor deschise", de Sanziene. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Solistul Mike Jagger a revenit in forta pe scena, vineri seara, in concertul pe care "The Rolling Stones" l-a sustinut pe stadionul "Soldier Field" din Chicago, primul dupa operatie pe cord pe care Mike a sustinut-o, in primavara.

- Un autoturism care era parcat pe strada Toameni din cartierul Micro 3 din Turda a ars complet, in urma cu puțin timp. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!