Presedintele american, Donald Trump, si o comedie din franciza "Sherlock Holmes" sunt principalii castigatori ai premiilor anuale Zmeura de Aur (Razzie Awards) la gala desfasurata sambata la Los Angeles si care a ''recompensat'' cele mai slabe spectacole si filme din 2018, informeaza Reuters. "Holmes & Watson", cu Will Ferrell si John. C. Reilly, conduce lista ''castigatorilor'', primind patru trofee, inclusiv pentru cel mai prost film si "cel mai prost rip-off". Reilly a primit premiul pentru cel mai slab actor in rol secundar in acest film pe care fondatorul premiilor…