Zmeii soselelor potoliti de Politie!

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 iulie 2019, in jurul orei 00.15, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control pe strada Florilor din localitatea Tartaria, l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența…

- Doi barbați din Abrud și Cluj-Napoca s-au ales cu dosare penale, la Alba Iulia, dupa ce au fost prinși de polițiști in timp ce conduceau autoturisme sub influența bauturilor alcoolice sau fara permis. La data de 20 iunie 2019, in jurul orei 15.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau…

- La data de 6 mai 2019, in jurul orei 19.10, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un tanar de 30 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Ciugud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Ieri, 6 mai 2019, in jurul orei 19.10, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un tanar de 30 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Ciugud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Sambata, 4 mai 2019, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe strada Principala din localitatea Bacainți, l-au depistat pe un barbat de 54 de ani, din comuna Șibot, care conducea un tractor fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- La data de 3 mai 2019, in jurul orei 12,50, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din Satu Mare, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Șoferi fara permis de conducere și cu alcool ”la bord” depistați in trafic de polițiștii din Alba – S-au ales cu dosar penal La data de 30 aprilie 2019, in jurul orei 12.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe strada Principala din Balomirul de Camp, l-au depistat…

- Astazi, 18 aprilie 2019, in jurul orei 01.35, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp actionau pe raza localitatii Sard, comuna Ighiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un minor din Tiur. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul autoturismului…