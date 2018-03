Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a facut in stilul caracteristic cateva declaratii socante vineri la prezentarea sa oficiala in tricoul echipei Los Angeles Galaxy si s-a comparat cu Benjamin Button, eroul unui film interpretat de actorul Brad Pitt care se naste batran si moare tanar, relateaza agentiile…

- În aceasta dupa-amiaza, un tânar și-a avariat serios mașina, din cauza neatenției la volan, acesta intrând într-un pom de pe marginea drumului. Din fericire, nimeni nu a fost ranir grav, pasagera aflata pe locul din dreapta fiind ranita ușor. "La data de 25 martie,…

- Un tanar in varsta de 29 de ani, din Straja, a fost ridicat de polițiști de la domiciliu, luni seara, in baza unui mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de inchisoare, in regim de detenție. Ionel Patraucean a primit condamnarea intr-un dosar de trafic de droguri, insa in condițiile in care ...

- Polițiștii rutieri din Dej au depistat un tanar de 19 ani conducand fara permis de conducere in timp ce era sub influența bauturilor alcoolice. Duminica, 18 martie, in jurul orei 01:50, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej – Biroul Rutier au depistat un tanar de 19 ani din comuna Petru Rareș,…

- La data de 17 martie a.c., ora 16.12, Poliția Municipiului Focșani a fost sesizata de catre reprezentantul unei societați comerciale cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi lovit și spart display-ul unui aparat de jocuri de noroc. La scurt timp, polițiștii au identificat un barbat, de 34…

- Alegerea lui Annegret Kramp-Karrenbauer pentru numarul doi din guvern a fost vazuta ca un raspuns la presiuneade a alege un succesor. Si cancelarul a oferit si un loc in executiv (in fruntea sanatatii) celui mai mare critic al sau, ambitiosului Jens Spahn. La 37 de ani, el este cel mai tanar din noul…

- Politistii clujeni au retinut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea unei talharii. La data de 12 martie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar in varsta de 19 ani, din comuna Dragu, judetul…

- Primul accident s-a produs in jurul orei 2,30, pe DJ 151, unde un sofer in varsta de 24 ani a pierdut controlul asupra volanului, a parasit partea carosabila si a colizionat un copac, dupa care autoturismul s-a rasturnat de mai multe ori. In urma impactului, soferul si-a pierdut viata, in…

- Un tanar de 24 de ani din localitatea bistriteana Sirioara a murit duminica noaptea, dupa ce a mers cu viteza pe un drum judetean, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de mai multe ori pe un camp. S

- O batrana de 87 de ani, din comuna Negomir, susține ca a avut parte de clipe de coșmar chiar pe 8 martie. Dupa o noapte de chin, cu ultimele puteri, aceasta a mers joi dimineața la primarie, pentru a-i spune edilului ce i s-a intamplat. Primarul a sesizat Poliția. „A venit și…

- Un tanar, de 22 de ani, din orasul Bumbesti-Jiu, este acuzat de inselaciune de politistii gorjeni, dupa ce a prezentat bijuterii false la o casa de amanet din Targu Jiu. Barbatul a incasat si o suma de bani in schimbul unei bijuterii din metal galben, care s-a dovedit a nu fi aur. Politia Municipiului…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla – Compartimentul Rutier au depistat sambata, 3 martie 2018, in jurul orei 16.20, un tanar de 19 ani, din comuna Fizesu Gherlii, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii de domiciliu. Din verificari a rezultat ca șoferul nu poseda permis…

- Politia americana a arestat joi un tanar suspectat ca a trimis scrisori de amenintare - care contineau un praf alb ce s-a dovedit pana la urma inofensiv - unui numar de cinci personalitati, intre care si Donald Trump Jr., scrie AFP.

- Un tanar indraznet, dornic de adrenalina, a urcat la volanul unei masini, deși nu avea permis și a inceput sa faca drifturi intr-o parcare din Poiana Brașov. Spectacolul a fost, insa, intrerupt de agenții de poliție din Poiana Brașov, care l-au observat și i-au „acordat” dosar penal. In noaptea de duminica…

- Un tanar de 24 de ani, de origine araba, si-a ucis iubita, sambata seara, dupa o cearta in cuplu. Barbatul a plecat apoi din apartament si, pe scara blocului, a mai ucis un vecin. Citeste mai mult: adev.ro/p4p2uv

- Un tanar din Rosia Montana este cercetat pentru furtul unui ATV, lasat de proprietar, pe un camp. Bunul a fost recuperat si restituit pagubitului. Potrivit IPJ Alba, in 21 februarie, politistii Postului de Politei Rosia Montana l-au identificat pe un tanar de 20 de ani, din comuna, ca banuit de comiterea…

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un tanar ce a furat dintr-un magazin mai multe produse alimentare. Acesta a mai fost cercetat pentru furturi, loviri si distrugere. La data de 19 februarie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura…

- Un tanar de 21 de ani din localitatea Sinmihaiu Roman, județul Timiș, a fost prins si arestat dupa ce a patruns intr-o locuinta din Craiova cu intentia de a fura bani si un autoturism, se arata intr-un comunicat emis duminica ...

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Bisoca, impreuna cu reprezentanti din cadrul Ocolului Silvic Vintila Voda, au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice pe raza fondului forestier din extravilanul localitatii Lacurile.

- In noaptea de Valentine"s Day, dupa ce s-a certat cu iubita cu care locuia, un iesean a dormit in zapada. Barbatul, in varsta de 31 de ani, a ajuns ulterior in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu frisoane si hipotermie usoara. Barbatul le-a povestit medicilor ca, in…

- La data de 14 februarie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Țicleni au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire a unui autoturism, care se deplasa pe D.J. 675 Ticleni, din directia Pesteana Jiu catre Targu Carbunesti. Conducatorul auto nu a oprit la semnal, fapt pentru care…

- Un barbat român în vârsta de 30 de ani a fost grav ranit într-un accident rutier care a avut loc în seara zilei de 27 ianuarie, în localitatea Poggiomarino, din provincia Napoli.

- Acesta a agresat in trafic un barbat de 68 de ani si ar fi distrus masina acestuia, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie, Maria Carp, citat de Agerpres.ro Potrivit sursei citate, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe Calea Nationala, barbatul de 68 de ani…

- Un tanar din Valea Mare a fost arestat de polițiști dupa ce a platit doua prostituate cu lire false. Barbatul Post-ul DAMBOVIȚA: Tanar arestat dupa ce a incercat sa plateasca o prostituata cu lire false apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar, de 21 de ani, din Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. Conform oamenilor legii, la data de 2 februarie, în jurul orei 23:00,…

- Un tanar de 28 de ani si-a pierdut viata intr-un accident care a avut loc sambata noaptea, 3 februarie a.c., in comuna Racovita, sat Tutulesti. Soferul a virat stanga pentru a intra in parcarea unui restaurant. Nu s-a asigurat si a fost lovit de alta masina care venea din sens opus, aceasta fiind atinsa…

- Polițiștii Poliției municipiului Ramnicu Valcea-Biroul Investigații Criminale au reținut un tanar de 18 ani, banuit de savarșirea a doua fapte de furt calificat, in Ramnicu Valcea. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, polițiștii au reținut un tanar, banuit ca ar ...

- Un tanar este cautat de poliție, el fiind suspect intr-un caz de furt. Poliția Cluj face un apel la cetațeni pentru identificarea acestuia. Politistii din Cluj fac cercetari pentru a gasi un tanar. Acesta este banuit ca in data de 11 septembrie 2017 ar fi profitat de faptul ca usa de acces la un cabinet…

- Suzelle Poole a inceput sa danseze acum de 70 de ani. Cand era mica, obișnuia sa mearga la balet, sa priveasca spectacole. Nu era foarte talentata, marturisește femeia in varsta de 77 de ani. Așadar, ea considera ca cel mai important lucru in aceasta meserie este chiar profesorul. Un profesor minunat…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost gasit mort in aceasta dimineața in scara blocului unde locuia, in Mioveni. Un echipaj medical a ajuns la fața locului, insa, din pacate nu s-a mai putut face nimic. Deocamdata nu se știe cauza decesului. Polițiștii au deschis o ancheta.

- In fiecare an, la sfarsitul lunii ianuarie, la Manastirea Cozia, din statiunea Calimanesti - Caciulata, se comemoreaza Mircea cel Batran si Mare si se evoca momentele de glorie ale lungii sale domnii a Tarii Romanesti. Si de aceasta data, slujba de pomenire va fi tinuta de catre Arhiepiscopul Ramnicului,…

- Un tanar de 27 de ani a fost ranit intr-un accident dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. Accidentul a avut loc joi, 25 ianuarie, in localitatea Turț. Polițiștii au stabilit faptul ca, un barbat de 41 de ani din localitatea Turț, aflandu-se la volanul unui autoturism,…

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Breaza au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a faptelor asociate din taierea ilegala, transportul, prelucrarea si comercializarea materialelor lemnoase, ocazie cu care au depistat in flagrant, in padurea proprietate…

- O tanara l-a dat in judecata acuzandu-l ca a santajat-o in mai multe randuri. I-a cerut 1.000 de euro pentru a nu publica mai multe fotografii indecente in mediul virtual. Barbatul a fost gasit vinovat si condamnat initial la 5 ani de inchisoare. A facut recurs insa pedeapsa finala data de…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- Ieri, 18 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes au identificat 3 persoane din Sebes ca banuite de comiterea unui furt din locuinta, fapta sesizata politiei la data de 10 ianuarie a.c. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 10 ianuarie, un tanar in varsta…

- Un alt incident s-a intamplat intr-o statie de metrou. Un tanar in varsta de 22 de ani a fost injunghiat mortal chiar in fata a zeci de oameni. Chiar daca erau langa el, nimeni nu a sarit in ajutor.

- Un tanar din Capitala si-a pus viata in pericol. Acesta circula pe mijlocul drumului fara sa ii pese de masinile care treceau pe strada. Acesta insa avea un comportament ciudat, cauta capuse despre care sustinea ca se aflau pe el. Un martor l-a filmat si a incercat sa il determine pe barbat sa circule…

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbește deschis atat despre lucrurile frumoase din viața lui,

- Ieri, 10 ianuarie 2018, in jurul orei 17.15, politistii Postului de Politie Abrud l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Reghin, judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74A, pe raza localitatii Roșia Montana, avand permisul de conducere suspendat. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Acuzații de furt pe numele unui tanar de 23 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat mai multe produse alimentare dintr-un supermarket din oraș. Prejudiciul a fost recuperat.

- Politistii clujeni au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto implicat intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, care a plecat de la locul producerii acestuia. Sambata, 6 ianuarie, in jurul orei 20,30, pe raza comunei Garbau, in afara localitatii, s-a produs un accident…

- Politistii din Cugir au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din Cugir, care, in noaptea dintre ani, a sustras doua autoturisme cu care, fara a poseda permis de conducere, a circulat pe strazile din oras. Pe unul dintre autoturisme, l-a avariat. La data de 4 ianuarie a.c., politistii…

- Un tanar cu probleme psihice a impins pe sinele metroului un batran, acesta pierzandu-si viata in urma unui stop cardiac.Incidentul s-a produs in stația de metrou Jay St. / Metro Tech din Brooklyn, New York.

- Un tanar din raionul Rascani a fost retinut marti, 2 ianuarie, de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie. Acesta este banuit de trafic de influenta, exprimat prin extorcare de mijloace banesti ce nu i se cuvin.