- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a avut un debut fulminant la Los Angeles Galaxy, sambata, in liga nord-americana de fotbal (MLS), cu doua goluri marcate in ultimele 20 de minute, care au adus victoria echipei sale cu scorul de 4-3 in fata rivalei locale Los Angeles FC. Ibrahimovic,…

- Bologna și AS Roma au terminat la egalitate, 1-1, intr-un meci din etapa a 30-a din Serie A. Dupa ce Bologna a deschis scorul in minutul 18, prin Erick Pulgar, Kevin Strootman a avut o ocazie uriașa. In minutul 28, dupa un corner al romanilor, mijlocașul olandez a trimis in bara porții goale, din doi…

- Zlatan Ibrahimovic a fost prezentat oficial la echipa Los Angeles Galaxy. Fostul internațional suedez venit de la Manchester United a oferit mai multe declarații in stilul sau caracteristic."Ma simt tanar. Am mai spus anterior ca ma simt ca Benjamin Button.

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a facut in stilul caracteristic cateva declaratii socante vineri la prezentarea sa oficiala in tricoul echipei Los Angeles Galaxy si s-a comparat cu Benjamin Button, eroul unui film interpretat de actorul Brad Pitt care se naste batran si moare tanar, relateaza agentiile…

- Zlatan Ibrahimovic a fost prezentat oficial la noua sa echipa - Los Angeles Galaxy, motiv numai bun pentru suedez pentru a preciza ca este precum personajul de film Benjamin Button - "va muri tanar".

- Fotbalistul echipei NK Istra, Cosmin Matei, a inscris un gol in meciul pierdut, joi, in deplasare, scor 1-2, in fata formatiei Rudes Zagreb, in etapa a XXVII-a a campionatului Croatiei.Matei, care a jucat pana in minutul 75, a deschis scorul in minutul 21. Gazdele au egalat prin Entrena…

- Slovacia a caștigat meciul cu Thailanda, scor 3-2, insa putea plati scump victoria, dupa ce Martin Skrtel a fost aproape de o tragedie. Puternicul fundaș a fost lovit cu mingea in cap, in minutul 23, și a cazut la pamant. Conform presei slovace, limba ii blocase respirația și doar intervenția rapida…

- Transferul atacantului suedez Zlatan Ibrahimovic la Los Angeles Galaxy a fost confirmat intr-o pagina de publicitate publicata vineri de Los Angeles Times. Ibrahimovic, 36 ani, a fost eliberat joi de Manchester United, clubul sau din 2016, iar presa americana anunta de atunci venirea sa…

- Manchester United a anuntat mutarea intr-un comunicat oficial. "Manchester United confirma ca și-a dat acordul pentru incheierea contractului lui Zlatan Ibrahimovic, cu efect imediat. Toata lumea din cadrul clubului dorește sa-i multumeasca lui Zlatan pentru contribuția pe care a avut-o de…

- Spitalul Metropolitan din Capitala, cu o suprafata de 47.000 de metri patrati, ar urma sa fie gata in cel mult 20 de ani, potrivit Ministerului de Finante, sau „intr-un timp rezonabil”, dupa cum a declarat primarul general Gabriela Firea. In schimb, spitalele private din tara, cu o suprafata…

- Clarence Munyai, noua senzație a atletismului mondial. Sud-africanul a alergat distanța de 200 metri in 19,69 secunde. La varsta lui, 20 de ani, nimeni n-a fost mai rapid. Sprinterul sud-african Clarence Munyai uimește. La doar 20 de ani, alearga pe 200 de mtri in 19’69. Nimeni in lume nu este mai iute…

- In intervalul 17.03.-19.03.2018, pompierii maramureșeni au intervenit la 5 situații de urgența. Sambata, 17.03., pompierii baimareni au fost solicitați sa intervina pentru indepartarea unei bucați de tabla de pe acoperișul unui imobil situat pe strada Vasile Lucaciu din municipiul Baia Mare. Militarii…

- Proiectul fotbalistic demarat de catre primarul Dan Stroe incepe sa dea rezultate. Jucatorii celor de la Real Bradu au debutat perfect in retur si au trecut cu scorul de 5 - 1 de cei de la Basarabi Curtea de Arges. Partida disputata sambata cu incepere de la ora 16:00 a fost una extrem de spectaculoasa,…

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Concordia Chiajna, intr-un meci din etapa a doua a play-out-ului Ligii I, in care golul doi al gazdelor a fost marcat in minutul 90, din penalti, informeaza news.ro.Gazdele au deschis scorul prin Joao Diogo,…

- Biletul zilei Redacția pariuri1x2.ro revine la competițiile interne, pentru evenimentele ce formeaza biletul zilei de vineri. Pariem pe jocuri programate in eșaloanele de elita ale Turciei, Poloniei și Franței. Karabukspor și Osmanlispor se vor infrunta incepand cu ora 19:00. Codașe…

- FC Voluntari, victorie „la mustața” Ultimele minute ale partidelor din play-out ale celor doua echipe ilfovene din Liga I au fost hotaratoare pentru soarta acestor intalniri. Daca formația din Chiajna a pierdut 2 puncte in minutul 90+3, surata ei din Voluntari a caștigat meciul printr-un gol inscris…

- Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești a terminat sezonul regulat al campionatului Diviziei A1 de volei masculin la patru puncte in urma caștigatoarei acestuia, CSA Steaua București. Tot la patru lungimi fața de steliști s-au aflat și luni, 12 martie 2018, Bogdan Olteanu și coechipierii sai…

- Jucatorii alb-violeți se indreptau spre un 0 – 0 confortabil și un punct excelent in plus in clasament in deplasarea de la FC Voluntari pana ce una dintre „vedetele” aduse ca plomba la echipa, Maxi Oliva, a considerat ca e mai bine ca gazdele sa obțina toate cele trei puncte puse in joc.…

- Universitatea Cluj, victorie chinuita in primul meci din retur “Șepcile roșii” au invins Unirea Dej, pe teren propriu, scor 2-0. Dupa victoria cu 6-1 din amicalul disputat între cele doua echipe în pauza competiționala, "U" parea favorita clara la victorie. Deși jocul a fost unul echilibrat…

- CS Mioveni a inceput perfect partida de la Pandurii, cand in minutul 4 capitanul Mioveniului, Roberto Ayza, deschide scorul cu un sut la firul ierbii, de la circa 14 metri de poarta experimentatului Stanca. Inainte ca mingea sa se duca in plasa, balonul a sters bara din dreapta goalkeeperului. A venit…

- Atacantul Claudiu Keseru a adus victoria echipei Ludogoret Razgrad, scor 1-0, in meciul cu Septemvri Sofia, din etapa a XXIII-a a campionatului Bulgariei. Keseru, intrat pe teren in minutul 55, a marcat din penalti in minutul 90+4.El a primit un cartonas galben in minutul 79. La Ludogoret,…

- Prima ocazie si-au trecut-o in cont gugulanii, in minutul 10, cand Negrei a executat o lovitura libera de la 22 de metri, in stanga portarului, insa Nedelcea a respins in corner, de langa bara. Lovitura de colt a fost executata de acelasi Negrei, iar Imbre a trimis cu capul, din 6 metri,…

- Gugulanii au deschis scorul in minutul 20, in urma unei faze in care Neagu a combinat cu Avramovici, dupa care primul a trimis puternic, de la 20 de metri, in vinclul portii lipovene. Doua minute mai tarziu, acelasi Neagu a avut o incursiune pe partea centrala, a pasat pentru Stoichescu,…

- Peste 200 de metri cubi de material lemnos, in valoare de circa 50.000 de lei, au fost confiscați in urma unor acțiuni pentru combaterea delictelor silvice. La data de 21 februarie, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Beliș au descoperit pe un teren de pe raza comunei Margau, in extravilanul localitații…

- In aceasta seara, la Roma, in meciul cu Lazio, vicecampioana Romaniei, Steaua București, va incerca sa se califice in optimile de finala ale Europa League. Dupa victoria de la București, scor 1-0, gol Gnohere, antrenorul Stelei, Nicolae Dica, a spus ca italienii pastreaza, in ciuda infrangerii,…

- Am vazut Viitorul - Botosani. 2-1, dupa ce oaspetii deschisesera scorul. Dar nu asta e important. Ma bucur ca am avut ocazia sa-l (re)descopar pe Ianis, fiul lui Gica Hagi. Sa va spun ceva: Ianis-cel-intors-de-la-Fiorentina este cu totul altul decat Ianis-baiatul-lui-tata…

- Mihaela Buzarnescu, prima declarație dupa victoria de senzație cu Jelena Ostapenko. ”Mi-am pastrat increderea și calmul”. E primul succes la o adversara din Top 10. Letona Jelena Ostapenko (20 de ani), deținatoarea titlului la Roland Garros, este pe locul 6 WTA. In schimb, Mihaela Buzarnescu este pe poziția…

- Pompierii maramureșeni au lichidat 3 incendii in intervalul 10.02.-11.02.2018. Sambata, 10.02., pompierii baimareni au lichidat, impreuna cu pompierii voluntari din Recea, un incendiu izbucnit la podul unei locuințe. Focul a mistuit acoperișul casei in proporție de 80 % . De asemenea au mai fost distruse…

- Tripla pentru George Pușcaș in Cittadella – Novara. Internaționalul roman de tineret a reusit un meci mare in etapa a 25-a din Serie B. Puscas a deschis scorul in minutul 11, iar apoi a readus-o in avantaj pe Novara, cu un gol marcat in minutul 55. Novara a invins cu 3-1, tot atacantul roman fiind cel…

- Kayserispor, echipa lui Marius Șumudica, a terminat la egalitate cu Sivasspor, 1-1, in etapa a 21-a din Turcia. Scorul la pauza a fost 0-0, iar in minutul 53, Robinho a deschis scorul. Starul brazilian a marcat un gol fabulos. Fostul jucator de la Real Madrid a marcat in poartea lui Silviu Lung jr.…

- Victorie logica obținuta de LMV Tricolorul pe terenul Științei Explorari, in etapa a 19-a a campionatului Diviziei A1 de volei masculin. Avertizați de victoria baimarenilor in fața ASrcadei Galați, ploieștenii nu și-au asumat niciun risc și au jucat la capacitate maxima de la prima pana la ultima minge.…

- In aceasta seara, s a disputat partida dintre Juventus Bucuresti ultima clasata si FC Viitorul campioana Romaniei , meci contand pentru etapa a 24 a din Liga 1.Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti si s a incheiat cu victoria echipei campioane, scor 1 0.Golul victoriei i a apartinut…

- Spaniolul Xavi a contribuit din plin la victoria lui Al-Sadd impotriva celor de la Al-Rayyan, scor 2-0, din campionatul qatarez. Mijlocașul in varsta de 38 de ani a creat o faza superba, așa cum ne obișnuia inca de pe vremea cand evolua pentru Barcelona. A preluat perfect la mijlocul terenului, a depașit…

- Formatia FCSB a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, in care Denis Alibec a marcat pentru prima data in actuala editie de campionat. Alibec a inscris in minutul 62. Celalalt gol al oaspetilor a fost inscris de Budescu ’25…

- Manchester United nu i se va opune lui Zlatan Ibrahimovic daca fotbalistul va dori sa plece la alta formatie, a declarat luni antrenorul echipei engleze Jose Mourinho, citat de Reuters. Potrivit presei britanice, Ibrahimovic se va transfera la echipa americana Los Angeles Galaxy. Atacantul…

- Scorul a fost deschis in minutul 5, cand Avramovici a impins in poarta sutul-centrare venit de pe partea dreapta, de la Ciucur. Gazdele si-au marit avantajul in minutul 13, cand Covasala l-a angajat bine in adancime, pe partea dreapta, pe Ciucur, care, de la 14 metri, a trimis un lob peste…

- Chinuit de accidentari, Zlatan Ibrahimovic a decis sa plece de la Manchester United, anunta Sport.ro.Zlatan s-a accidentat din nou dupa operatia suferita anul trecut, iar Mourinho a anuntat ca suedezul e in pragul retragerii. Totusi, Zlatan vrea sa mai joace si si-a gasit deja echipa.…

- Cristi Tanase a imbracat pentru prima data de la revenire tricoul celor de la FCSB in victoria cu Jiangsu Suning, scor 3-1, preluand și banderola de capitan de la Florin Tanase. Cristi Tanase a fost introdus de Nicolae Dica in minutul 64 al partidei, in locul capitanului de drept al formației, Florin…

- Dupa victoria din Cehia, trupa lui Tadici se impune și acasa cu Banik Most. Calificarea e tot mai aproape. HC Zalau a caștigat sambata seara al treilea meci in grupa D al Cupei EHF. Ardelencele au trecut cu 31-28 de Banik Most, cea mai buna echipa din Cehia, pe care o invinsesera la trei goluri, 25-22,…

- Daniel Andre Tande, campion mondial la sarituri cu schiurile, la Oberstdorf (Germania). Urmeaza proba de la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Daniel Andre Tande a caștigat primul titlu din cariera la Campionatul Mondial de sarituri cu schiurile. Tande, 23 de ani, a caștigat primele runde, cu sarituri…

- Echipa Olympique Lyon a invins, duminica, formatia Paris Saint Germain, cu scorul de 2-1 (1-1), in etapa a XXII-a a campionatului francez de fotbal, Ligue 1.Fekir '2 si Depay '90+4 au marcat pentru gazde, respectiv Kurzawa '45+3. Oaspetii, fara Neymar in lot, au evoluat cu un jucator mai putin…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la…

- Real Madrid s-a impus la limita in partida de pe terneul celor de la Leganes, scor 1-0, contand pentru mansa tur a sferturilor de finala din Cupa Spaniei. Dupa o noua evolutie stearsa, echipa lui Zinedine Zidana a obtinut victoria cu un minut inainte de finalul timpului regulamentar.

- Atletico Madrid a pierdut manșa tur a sferturilor Cupei Spaniei, scor 1-2, contra Sevilliei, fiind prima infrangere suferita intr-o competiție interna pe noua arena, Wanda Metropolitano. Diego Costa a deschis scorul pentru formația lui Diego Simeone, in minutul 73 al partidei. Oaspeții au reacționat…

- Pompierii maramureseni au lichidat trei incendii in ultimele 24 de ore, din care doua s-au manifestat la cosurile de fum. Primul incendiu lichidat a fost in Viseu de Sus. Flacarile au distrus circa 15 metri patrati de acoperis din lemn, o centrala termica, 5 metri patrati de izolatie din polistiren…

- Real Madrid s-a impus cu 3-0 (1-0) in deplasarea de la Numancia intr-un meci contand pentru turul optimilor de finala ale editiei din acest ana Cupei Spaniai. Victoria formatiei lui Zidane s-a conturat mai greu decat o arata scorul. Galacticii au deschis scorul in minutul 35 prin Bale, acesta fructificcand…