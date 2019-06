Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit miercuri, in orasul englez Portsmouth, dupa ce au participat la ceremonia de marcare a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor in Normandia (Ziua Z) in Al Doilea Razboi Mondial, transmit reuters si dpa. Cei…

- Donald Trump devine tot mai popular in randul francezilor, arata un sondaj realizat in contextul vizitei presedintelui american in Franta cu prilejul implinirii a 75 de ani de la Debarcarea din Normandia.

- Presedintele american Donald Trump va participa alaturi de Regina Elisabeta in Portsmouth la aniversarea a 75 de ani de la debarcarea din Normandia, in ultima sa zi in Marea Britanie, relateaza BBC potrivit news.roPremierul britanic Theresa May va gazdui 15 sefi de stat pentru a onora cea…

- O grupa de scafandri militari de la Divizionul 175 Nave Scafandri pleaca miercuri, 5 iunie 2019, cu o aeronava C 130 Hercules de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, in Normandia, Franta, pentru a participa la festivitatile organizate cu prilejul implinirii a 75 de ani de la desfasurarea celei mai mari…

- 'Aud vorbindu-se ca Rusia, Siria si intr-o masura mai mica Iranul desfasoara un bombardament infernal in provincia Idlib din Siria si omoara fara discriminare multi civili nevinovati. Lumea observa acest masacru. Care este obiectivul, ce veti obtine? Incetati!', a scris el pe Twitter cu putin inainte…

- Mii de cetațeni romani din Italia, Germania, Franța, Austria, Marea Britanie și alte state europene au format cozi masive duminica in orașele unde exista secții de vot la alegerile europarlamentare și la referendumul declanșat de președintele Klaus Iohannis, dupa cum ...

- Marele Duce Jean al Luxemburgului, care a condus tara timp de 36 de ani, a decedat la varsta de 98 de ani, a anuntat fiul sau, Marele Duce Henri, intr-un comunicat. Marele Duce Jean a condus Marele Ducat al Luxemburgului între 1964 şi 2000, când a abdicat în favoarea fiului său…

- Presedintele american Donald Trump va efectua o vizita de stat in Marea Britanie in prima saptamana din iunie, conform surselor Sky News, relateaza News.ro.Citește și:VIDEO - Un barbat a fost filmat inainte sa detoneze o bomba intr-o biserica din Sri Lanka Casa Alba este asteptata sa…