- LIVE BLOG | Romania – Olanda, finala mica de la EURO 2018. Nationala, in fata unui moment istoric! Luptam pentru medalia de bronz fara Neagu. Batavele au probleme, dupa ce doua jucatoare s-au accidentat in semifinale

- Romania a cedat in fața Rusiei, scor 22-28, și va juca duminica in finala mica a Campionatului European de handbal feminin. Cristina Florica, extrema stanga de 26 de ani, a dezvaluit ce a spus Cristina Neagu in vestiar la pauza. Romania va juca finala mica duminica, de la 15:00. Adversara se va decide…

- Romania a cedat in fața Rusiei, scor 22-28, și va juca duminica in finala mica a Campionatului European de handbal feminin. Alexandru Dedu, președintele FRH, a urmarit partida din tribunele arenei pariziene, alaturi de Cristina Neagu. Romania va juca finala mica duminica, de la 15:00. Adversara se…

- Surorile Bonaventura au avut o maniera prin care au dezavantajat clar Romania in meciul pierdut la Europene in fața Olandei, scor 24-29. "Tricolorele" nu s-au plans insa deloc de acest lucru. Corespondența din Franța, de la Marian Ursescu, expertul GSP in handbal; Romania a pierdut clar duelul cu Olanda,…

- Romania intalnește Olanda, la Nancy, in duelul singurelor echipe neinvinse la turneul final. In cazul unei victorii, Romania va lua o opțiune foarte serioasa pentru calificarea in semifinale.STIRIPESURSE.RO transmite partida in format LIVETEXT: - Olanda conduce la pauza cu 11-10. La…

- Mihai Covaliu, presedintele COSR, a opinat dupa victoria de senzatie obtinuta de Romania impotriva Norvegiei (31-23), la Europenele de handbal din Franta, ca tricolorele pot atinge finala daca ele cred in acest obiectiv si vor aborda urmatoarele meciuri la fel de serios si atent. Romania…

- Extrem de interesante observatiile facute de fostul presedinte Traian Basescu in legatura cu un posibil santaj pe care statul olandez l-ar face asupra Romaniei. Basescu prezinta o serie de coincidente petrecute in ultimele doua luni, cand autoritatile de la Bucuresti au fost atacate si criticate de…