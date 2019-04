Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis luni sa amane pentru data de 22 aprilie decizia definitiva in dosarul președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a fost achitat in prima instanța, transmite Mediafax.

- Deputatul PNL Marius Bodea reclama faptul ca primarul Mihai Chirica „dezinformeaza” ieșenii cu privire la pierderea, prin sentința definitiva, a patrimoniului fostului CET. Prin exploatarea acestui patrimoniu, despre care sentința Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) spune ca a aparținut in ultimii…

- CFR a fost condamnata la amenda penala si despagubiri record, dupa ce o femeie a fost mutilata intr-o halta fara peroane, fara lumina si fara autorizatie de functionare. CFR trebuie sa plateasca daune morale si materiale care depasesc 400.000 de euro. Judecatoria Hateg a condamnat Compania…

- Instanta suprema a admis o contestatie in anulare depusa de fostul parlamentar PSD Dan Sova si a dispus desființarea deciziei definitive de condamnare la trei ani inchisoare primite de acesta in dosarul CET Govora. Inalta Curte de Casatie si Justitie ...

- Primaria Constanta, care trebuie sa rezolve situatia juridica a 80 de terenuri dupa sentinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul Retrocedarilor, va angaja mai multi experti, primarul Decebal Fagadau precizand ca operatiunea este dificila, situatiile fiind complexe potrivit news.ro.Fagadau…

- Ieri, la sedinta de indata a Consiliului Local al Municipiului Constanta, pe ordinea suplimentara de zi a fost inclus si proiectul de hotarare privind achizitia serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru punerea in executare a hotararii nr. 32 07.02.2019, pronuntata de Inalta…

- Cristi Borcea și Nicușor Constantinescu au fost condamnați la 5 ani de inchisoare, in timp ce Radu Mazare la 9 ani, in dosarul privind retrocedarea ilegala a unor terenuri din Mamaia. In același dosar in care e vizat fostul Primar al Constanței au fost judecate 36 de persoane, intre care fostul presedinte…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei se va pronunta azi in Dosarul Retrocedarilor din Constanta Oricare va fi decizia de azi, aceasta va fi definitiva. Pe data de 10 iulie 2017, Corina Cornelia Daescu, judecator al Curtii de Apel Bucuresti, s a pronuntat in dosar, dispunand 38 de achitari…