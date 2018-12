Stiri pe aceeasi tema

- "Da, cu siguranta, legea pensiilor, daca nu intra marti seara, va intra miercuri dimineata. (...) Nu puteam sa punem pe ordinea de zi a plenului de miercurea trecuta legea pensiilor. Sa va spun de ce nu a intrat. Raportul de la Comisia pentru munca a ajuns in ziua de miercuri. Nu puteam suplimenta…

- Legea pensiilor nu mai intra azi la votul final in Parlament, ca urmare a faptului ca PSD a pierdut majoritatea in Camera Deputatilor, forul decizional. Liviu Dragnea inca mai negociaza cu UDMR si cu minoritatile nationale sustinerea proiectului de lege privind majorarea pensiilor, unul dintre obiectivele…

- Legea Pensiilor ar fi trebuit sa fie votata astazi, in Camera Deputaților, for decizional, dar votul a fost amanat! Decizia a fost anunțata de Florin Iordache, de la PSD, vicepreședinte al Camerei. Motivul oficial: raportul Comisiei pentru Munca nu a ajuns la Biroul pemananet. Iordache a decis ca…

- Legea Pensiilor NU se mai voteaza in Camera Deputaților, procedura se amana. Raportul Comisiei pentru Munca nu a ajuns la Biroul Permanent. Florin Iordache a decis ca dezbaterile și votul final vor avea loc saptamana viitoare. Totul, in condițiile in care PSD și ALDE nu mai dețin majoritatea in Camera,…

- DISCUTII… Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor, condusa de deputatul vasluian Adrian Solomon, a aprobat, in cursul zilei de ieri, Legea Pensiilor, incepand ca de astazi aceasta lege sa intre in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor. „Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor a aprobat Legea…

- Ministrul Lia Olguța Vasilescu a comentat acest subiect. ”Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat, azi, Legea Pensiilor, iar maine intra in dezbaterea plenului Camerei Deputaților. Legea prevede creșterea punctului de pensie, anual, urmand ca pensiile sa fie dublate doar din…

- "Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, recidiveaza. Astazi s-a aflat din nou in afara Regulamentului, in afara legii. Mai exact, a incalcat articolul 27, alineatul 4, prin faptul ca a propus spre respingere o solicitare a PNL de includere pe ordinea de zi a propunerii de revocare a presedintelui…

- Comisia de Transporturi din cadrul Camerei Deputatilor a aprobat azi propunerea de lege depusa de deputatul Petru Movila privind construirea autostrazii Iasi – Tg. Mures.ʺEste al doilea pas important pentru acest proiect, dupa ce in cursul anului trecut a fost aprobat de Senat. Speram ca votul…