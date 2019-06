Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May si Emmanuel Macron vor participa la ceremonia de inaugurare a unui memorial pentru soldatii britanici care au murit in Batalia din Normandia, evenimentul care a marcat inceputul eliberarii Frantei de sub ocupatia Germana si a pus bazele victoriei Aliatilor pe Frontul de Vest. Evenimentele…

- Manifestarile dedicate zilei de 9 Mai au debutat la Carei cu Imnul de Stat interpretat de corul recent constituit al Asociației Unirea. Dupa un Te Deum și o relatare a dlui Bogdan Gerogescu, directorul Direcției de Cultura, despre semnificația zilei de 9 Mai au urmat depuneri de coroane din partea Primariei,…

- Celebrul miliardar francez Francois-Henri Pinault, proprietarul grupului Kering, care include mai multe branduri de lux, printre care Gucci, Yves Saint Laurent sau Alexander McQueen, a anunțat ca va aloca suma de 100 de milioane de euro pentru reconstrucția Catedralei Notre-Dame dupa incendiul care…

- Emmanuel Macron a ajuns, luni noapte, la locul dezastrului. Președintele francez a declarat ca "ce era mai rau a fost evitat, structura principala a Catedralei Notre-Dame ramanand intacta in urma incendiului care a mistuit o parte din simbolul Franței. El a promis ca va lansa o schema de strangere de…

- Thibaud Binetruy, care locuiește la Paris, a declarat pentru CNN ce a simțit atunci cand turla centrala a Catedralei Notre Dame s-a parbușit sub privirile ingrozite ale lui și ale miilor de oameni care asistau neputincioși la distrugerea unui simbol al credinței și al Franței!

Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va fi prezent pe 6 iunie in Normandia (nord-vestul Frantei) la ceremoniile care vor marca implinirea a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Cateva mii de etnici maghiari au participat, vineri, in tot judetul Harghita, la manifestarile dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, care se marcheaza in data de 15 Martie, potrivit agerpres.ro.