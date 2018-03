Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, in urma amanarii de pe 22 martie a.c., sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat joi, pentru data de 26 martie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis, miercuri, amanarea pana pe 26 martie pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 26 martie, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat joi, pentru 26 martie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma,…

- Magistratii instantei supreme ar urma sa pronunte joi decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei…

- Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiești, cunoscut și sub porecla de „Portocala”, a intrat din nou in centrul atenției presei din Romania, dupa ce au ieșit la iveala noi detalii despre modul in care s-ar fi realizat marturiile din dosarul fostului deputat Vlad Cosma de la Inalta Curte de…

- Barbatul grec care și-a rapit copiii din Prahova și complicele sau au fost plasați sub control judiciar. Georgios Micheloudachis, in varsta de 44 de ani, a fost prins de jandarmi, marți, in București, la nici 24 de ore dupa ce și-a luat cu forța fetița și baiețelul, fara acordul mamei acestora. Intre…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni pentru 22 martie pronuntarea definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție nu a anunțat nici luni verdictul in dosarul care ii vizeaza, printre alții, pe fostul președinte CJ Prahova, Mircea Cosma, și pe fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni pentru 22 martie pronuntarea definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma și tatal sau, Mircea Cosma, fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, ar fi in Italia in așteptarea deciziei ICCJ cu privire la faptele de corupție de care sunt acuzați. Potrivit informatiilor Digi24 , Mircea Cosma si Vlad Cosma sunt in Italia, cu toate ca astazi…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Luni, pe 5 martie, este programat ultimul termen in dosarul privind contracte de deszapezire, care ii vizeaza și pe fostul președinte CJ Prahova, Vlad Cosma, și fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma. In cursul acestei zile, judecatorii vor anunța verdictul, hotararea fiind definitiva.

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat sentinta Curtii de Apel Timisoara, sentinta prin care notarul aradean Adrian Vlai, alaturi de alte patru persoane, au fost condamnate pentru abuz in serviciu. Practic, notarul, alaturi de Nicolae Traian Petrisor, Floare Igna, Ortenzia Cociuba si Ioan…

- Fostul eurodeputat Adrian Severin a fost eliberat conditionat. Decizia este definitiva si a fost luata de Tribunalul Bucuresti, miercuri, 28 februarie.Tribunalul Bucuresti mentine astfel decizia Judecatoriei Sectorului 5, care a admis in ianuarie cererea de eliberare conditionata formulata…

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare ce executare, sentita putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare ce executare, sentita putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta marti dimineata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva procurorilor DNA Ploiesti.

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat trebuie…

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala.

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima cu executare…

- Ioan si Victor Becali au fost condamnati definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care sunt acuzati ca au mituit-o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, scrie Agerpres .

- Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, in dosarul in care este acuzat ca i-a dat mita judecatoarei Geanina Terceanu.Citește și: Frații Becali intra iar in PUȘCARIE: Cat vor face, de fapt, din pedeapsa totala de 13…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Fratii Becali - condamnati, Borcea - achitat Ioan Becali a fost condamnat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au dat verdictul in dosarul "Mita pentru judecatoare" in care fosta judecatoarea Geanina Terceanu a fost condamnata la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru ca a luat mita pentru a dispune achitarea inculpaților in "Dosarul Transferurilor…

- Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta, marti, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, au declarat surse judiciare pentru agentia de presa Mediafax.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Insa,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma le-a spus luni judecatorilor de la instanta suprema, cu lacrimi in ochi, ca nu a facut niciun abuz in servicu si nu a primit de la nimeni niciun ban, invocand existenta unei "gasti" care ar vrea "sa puna mana" pe administratia judeteana.…

- Luni, 19 februarie 2018, a avut loc ultimul termen al procesului in care Mircea Cosma, fostul președinte al CJ Prahova, și fiul acestuia, Vlad Cosma, sunt judecați la Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Se…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an închisoare cu executare pentru savârsirea infractiunii de folosire a influentei în

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul sau, Vlad Cosma, fost deputat PSD de Prahova, iși așteapta astazi sentința intr-un dosar judecat la Inalta Curte de Casație și Justiție. Reanimtim ca, la prima sentința, Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu…

- Completul de cinci judecatori al Inaltei Curți de Casatie si Justitie a stabilit pentru luni ultimul termen in dosarul de corupție al fostului deputat PSD, Vlad Cosma, și al tatalui sau, Mircea Cosma, judecați pentru fapte de corupție. In prima ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 23 martie dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare. Cea mai…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, magistratii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru vor redeschide dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70…