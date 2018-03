Ziua verdictului pentru Ludovic Orban

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- PNL considera ca cererea de revocare a sefei DNA nu este justificata Președintele PNL, Ludovic Orban. Foto: facebook.com/pnl.ro Liberalii considera ca raportul ministrului Tudorel Toader, pe baza caruia acesta a cerut revocarea procurorului sef al DNA, nu este argumentat juridic. "Am…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru afirmatiile privind inflatia si arata ca raspunderea integrala pentru cresterea acesteia apartine guvernelor sustinute de PSD. "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca nu exista niciun element care sa modifice achitarea in dosarul lui. DNA a cerut pedeapsa cu inchisoarea orientata spre minimum, dupa ce, in prima instanta a cerut o pedeapsa medie, tot cu executare.

- Presedintele PNL,Ludovic Orban,a declarat, luni, inainte de judecarea ultimului termen in dosarul in care este acuzat, ca asteapta ca instanta sa consfiinteasca faptul ca nu a sarvasit nicio infractiune, afirmand ca acuzatiile aduse recent procurorilor DNA, in spatiul public, sunt "ciorbe reincalzite".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va merge la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se dezbate ultimul termen in dosarul sau, afirmand ca asteapta ca instanta ''sa consfinteasca'' faptul ca nu a savarsit nicio infractiune. "Astazi este ultimul termen,…

- Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Coduta Kovesi si „imblanzirea" procurorilor anticoruptie. Invitat in emisiunea „In fata ta", Ludovic Orban s-a declarat convins ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului sef al DNA. Tudorel…

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. La 20 mai, în municipiul Chișinau ar putea fi organizate alegeri locale noi. Vinerea trecuta, Dorin Chirtoaca, și-a depus oficial demisia din funcția de primar general al municipiului Chișinau la Consiliul Municipal Chișinau (CMC) și la Comisia Electorala Centrala…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca in cazul infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, parlamentarii liberali vor ataca la CCR hotararea de constituire a comisiei. "Le atrag din nou atentia acestor oameni:…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de guvernamant.…

- Dezbateri pe tema ultimelor modificari in legislatia muncii Presedintele Comisiei Economice a Senatului, Florin Câtu, a anuntat ca o va invita saptamâna viitoare pe Lia Olguta Vasilescu, ministrul muncii, sa prezinte în cadrul acestui for masuri adoptate. PNL a organizat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat luni seara drept o "petarda" acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). "Este o petarda. Daca va aduceti aminte, anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde pe care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si pana la urma…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o "problema de aritmetica" si greseste "lasand impresia ca se lupta cu...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat ca a avut, luni dimineata, o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, la initiativa acestuia. Kelemen a spus ca UDMR va lua la ora 14.00 o decizie privind votarea Cabinetului Dancila, iar despre intalnirea cu Orban a spus ca, pentru a fi convins cu cateva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Antena 3, ca liberalii vor vota impotriva investirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, cu intrebari pe subiecte extrase…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a amenințat cu excluderea din partid pe senatorul Daniel Zamfir pentru proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor, dar și pentru alte ”atitudini neconforme” cu linia partidului. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Daniel Zamfir l-a intrebat pe Ludovic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea Guvernului in Parlament, subliniind ca „ea probabil nu-si da seama in ce a intrat".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a venit la Iasi in semn de respect pentru inaintasii care acum 159 de ani au infaptuit Mica Unire. "Este o zi extrem de importanta, chiar daca nu la Iasi s-a desavarsit Mica Unire, ci s-a desavarsit la Bucuresti. 24 Ianuarie a devenit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat marti un document intitulat 'Cartea neagra a guvernarii PSD - "2017 - un an pierdut pentru Romania. PSD dauneaza grav romanilor", in care se arata ca din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, nu au fost indeplinite complet intr-un an de guvernare decat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie apreciat pentru ca a respectat Constituția. Firea susține ca președintele, pe langa jocurile politice, a fost chiar mulțumit ca PSD a venit cu o femeie pentru funcția de premier.”Un președinte de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv. "PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai…

- PNL, prin vocea președintelui partidului, Ludovic Orban a anunțat, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca i-a cerut președintele Klaus Iohannis declanșarea procedurilor pentru alegerile anticipate, și a precizat ca, in cazul in care i se va solicita, iși poate asuma raspunderea de a…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL. El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de liberali.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa isi asume guvernarea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca un posibil deznodamant al crizei din PSD ar putea fi alegerile anticipate, in conditiile in care social-democratii si-ar demite si al doilea guvern....

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la instanta suprema ca atat ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan, „analfabetul de la Educatie”, dar si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa plece din Guvern. „Si Carmen Dan, si analfabetul de la Educatie, si Olguta Vasilescu, care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Primarul General, Gabriela Firea, a semnat, joi, alaturi de ministrul Energiei, Toma Petcu, un momorandum cu firma japoneza Itochu Corporation, ce are drept scop modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica (SACET) al Capitalei, anunta Primaria Municipiului Bucuresti (PMB).…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, reaminteste UDMR pozitia Partidului Popular European, care a calificat noile legi ale justitiei drept " semne ale unei democratii bolnave " in Romania, si avertizeaza ca fara sprijinul minoritatii maghiare "modificarile legislative promovate de PSD-ALDE ar fi fost imposibil…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca nu are "mari sperante" ca plenul Parlamentului sa pastreze amendamentul propus de UDMR si adoptat vineri in Comisiile de buget la dezbaterea proiectului bugetului de stat pe anul 2018 prin care cota din impozitul pe venit pentru autoritatile locale a fost majorata.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca oameni care l-au ponegrit pe regele Mihai I si nu l-au lasat nici macar sa vina in tara au plans cu "lacrimi de crocodil" la catafalcul Majestatii Sale. "Incep prin a spune ca m-am abtinut sa scot un cuvant, desi am fost revoltat cand am vazut diferitele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale (OFL), ca a fost revoltat cand a vazut diferite persoane la catafalcul Regelui Mihai. Mai mult, Orban a precizat ca „un comunist tot comunist ramane, un bolsevic tot bolsevic ramane, oricat ar incerca…

- Cateva dintre organizatiile civice care au participat si participa la protestele contra aliantei PSD-ALDE de la guvernare au demarat consultari cu partide de opozitie pentru a gasi modalitati de combatere a actiunilor nedemocratice ale puterii, potrivit unor surse HotNews.ro. La aceste consultari…

- Proiectul bugetului pe 2018 a ajuns in Parlament Camera Deputatilor, sala de sedinte foto: Rador Proiectul bugetului pe anul viitor a ajuns în Parlament si urmeaza sa fie adoptat în plen pe 21 decembrie, conform calendarului stabilit de conducerile celor doua Camere. Documentul a fost…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania...

- Presedintele PNL Ludovic Orban a precizat, vineri, ca formatiunea sa va sustine toate demersurile necesare pentru declansarea alegerilor anticipate, intrucat PSD nu mai are legitimitate, iar programul de guvernare actual nu mai are legatura cu cel din campania electorala.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, care a semnat vineri in cartea de condoleanțe deschisa la Palatul Elisabeta in memoria regelui Mihai, a spus ca și-a exprimat "durerea, tristețea și regretul profund" pe care le-a simțit la dispariția fostului suveran. El a regreta faptul ca regele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca este "o ineptie" si o "jignire fara margini" ca protestatarii sa fie comparati cu mineri, facand referire la o declaratie a deputatului UDMR Marton Arpad cu privire la protestele de miercuri seara de la Palatul Parlamentului, conform Agerpres."Nu…

- La audierea sa de luni, Tiberiu Urdareanu a declarat in fata magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ca nu avea o relatie de prietenie cu Ludovic Orban, iar discutiile ample au avut loc in preajma anuntarii candidaturii celui din urma la postul de primar al Capitalei. Odata…