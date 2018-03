Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban le-a transmis un mesaj tuturor comunitatilor maghiare din Bazinul Carpatic cu ocazia sarbatoririi zilei de 15 Martie (Ziua Maghiarilor de Pretutindeni), care marcheaza Revolutia de la 1848, informeaza agentia de presa MTI. In discursul sau transmis miercuri, in ajunul zilei…

- Cateva zeci de persoane au venit inca de sambata dimineata in fata Salii Palatului, locul unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, dar nu pentru a asista la reuniunea social-democratilor, ci pentru a protesta. Au venit cu bannere si pancarte si au scandat diverse mesaje. “Dragnea, nu uita,…

- Ca sa nu iasa vorbe degeaba, toate candidaturile pentru funcțiile scoase la licitație in congres au fost acceptate. S-a putut inscrie pana și Codrin Ștefanescu, dar pentru funcția „plina” de secretar general STOP Nu li se acorda insa nici o șansa contracandidaților Vioricai Dancila care are binecuvantarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Ford, in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In data de 25.02.2018, ora 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Vicepremierul Viorel Stefan afirma ca semnarea acordului de finantare intre BERD si Transgaz este o garantie suplimentara ca faza I a BRUA pe teritoriul Romaniei va fi incheiata la termen si un semnal de incredere transmis investitorilor in ceea ce priveste oportunitatile de afaceri pe care le ofera…

- Monica Niculescu a fost invinsa de belgianca Kirsten Flipkens, locul 67 mondial, scor 6-3, 7-5, dupa o ora si 32 de minute. Chiar daca a pierdut in primul tur, Monica va urca insa cinci pozitii in clasamentul WTA, astfel ca inceputul saptamanii viitoare o va gasi pe locul 70. O infrangere…

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- Peter Niedermuller, vicepresedintele formatiunii Coalitia Democratica (DK), a declarat, miercuri, ca Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) "face trocuri politice" pentru ca maghiarii din Transilvania sa voteze partidul de guvernamant la alegerile parlamentare din aprilie, relateaza MTI.

- Gina Pistol a dezvaluit ce anume a facut in momentul in care a aflat ca fostul ei partener de viața, Alin Cocoș, urmeaza sa devina tatic. Alin Cocoș va deveni tata, iubita lui, Monica Orlanda fiind insarcinata . Monica Orlanda și Alin Cocoș formeaza un cuplu de aproape un an, dupa ce fiul lui Dorin…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, comunistul Vladimir Voronin, lanseaza un atac vulgar la adresa lui Traian Basescu. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana, ai pașaport romanesc… du-te la mama dracului in Romania…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Orban a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca trei companii din Ungaria au castigat o licitatie in acest sens in Romania. Acesta nu a precizat despre ce companii e vorba. "In foarte scurt timp vom semna un acord, care ne va permite pentru urmatorii 15 ani sa importam peste 4 miliarde de metri cubi…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca dosarul Black Cube este aproape finalizat, dar totul se oprește din cauza lui Daniel Dragomir. Dupa acuzațiile șefului DIICOT, Dragomir s-a decis sa vorbeasca și a anunțat ca are multe de spus despre ceea ce s-a intamplat in Romania.Citește…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, citata de Agerpres.…

- Nepotul fostului presedinte al Romaniei, Dragos Basescu a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu executare. La scurt timp dupa ce a aflat senrtinta definitiva din dosar, Dragos Basescu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. "Felicitari procurorilor DNA care au reusit sa contribuie…

- La aproape o saptamana de cand s-a intors in Romania, dupa ce a parasit "Exatlon", Anda Adam a oferit noi informatii spumoase din interiorul concursului care i-a bagat in priza pe multi romani. Vedeta a marturisit ce isi doresc cel mai mult fostii ei colegi, ce a mancat prima data dupa ce a ajuns acasa…

- Contactat deA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Liviu Varciu a vorbit in exclusivitate despre sarcina Adelinei Pestritu. Carismaticul prezentator i-a transmis un mesaj fostei sotii, care a anuntat astazi ca este insarcinata in trei luni.

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre România si SUA în mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se

- Alina Vilcu, unul dintre arhitecții de la emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV, a facut un anunț care o privește atat pe ea, cat și pe colegul ei de la emisiune, Omid Ghannadi. Alina Vilcu, care are o poveste de viața impresionanta , este cunoscuta publicului telespectator de la emisiunea „Visuri…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Victor Hanescu, sfertfinalist la Roland Garros, crede ca e posibil ca daneza sa fi apelat la o strategie pentru a intoarce soarta partidei. Momentul care a schimbat cursul meciului a venit la scorul de 4-3 in…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat, joi, din viața, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”, scrie Qmagazine. „In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- Cazul unui tinere de 26 de ani din Gherla, diagnosticata cu o boala grava, a produs o mobilizare de o amplitudine nemaivazuta in randul semenilor. Sonia a fost diagnosticata in urma cu cinci ani cu adenocarcinom rectal superior. Apoi boala s-a mutat de la colon la plamani, iar acum i-a atacat ficatul.…

- In opinia sa, marcarea Centenarului reprezinta un bun prilej pentru "resetarea" relatiilor dintre minoritatea maghiara si majoritatea romaneasca. "Vrem sa participam in mod activ si sa fim proactivi in acest an al Centenarului (...) Consideram ca nu avem motive sa ne ascundem, (...) deoarece,…

- Capitala a depasit in anul 2017 un prag important al numarului de vizitatori, fiind pentru prima data cand atinge 2 milioane de turisti, insa din punct de vedere al promovarii ca destinatie turistica a ramas corijenta, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, citat…

- Impartirea banilor de la bugetul de stat este un subiect de nemultumire in fiecare an. Judetele din vestul tarii sunt nemultumite ca Bucurestiul le ia prea multi bani pentru a subventiona...

- Incidentul a fost semnalat chiar de catre membrii Mișcarii celor 64 de Comitate (HVIM), pe pagina online a unui radio afiliat gruparii extremiste. Articolul, care e insoțit și de 3 fotografii, spune ca acțiunea a purtat numele ”operațiunea steagul secuiesc”. Incidentul a avut loc in noaptea de 12…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre a postat pe contul sau de Facebook un mesaj in contextul organizarii unui nou CEx al PSD. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea…

- Declaratiile facute de prim-ministrul Romaniei atrag atentia asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale din tara noastra pentru asigurarea respectarii legii, fara a avea valente etnice, anti-maghiare si puncteaza, in primul rand, necesitatea respectarii ordinii constitutionale…

- Preotul Vasile Antonie Tamaș, care traiește in comuna Valcele, județul Covasna, a reacționat, dupa rezoluția de la Cluj a celor trei formațiuni maghiare din Romania privind autonomia. Și nu prin a pune la zid pe cineva. „Mesaj demn de raspandit”, așa cum se intituleaza textul postat pe Facebook de preotul…

- Avertisment extrem de dur al presedintelui Klaus Iohannis catre parlamentari. Seful statului le-a transmis un ultimatum clar acestora de la Palatul Cotroceni. Iohannis a decorat mai multe scoli si licee si a transmis faptul ca Romania are nevoie, mai mult ca oricand, de investitii masive in invatamant…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- Dupa ce a inlocuit-o pe Gabriela Cristea definitiv, Bianca Dragusanu este cu zambetul pe buze. In cadrul emisiunii TV pe care o prezinta, aceasta a vorbit despre modestie si a dat un sfat extrem de important, adresat tuturor doamnelor. Bianca Dragusanu se pare ca s-a acomodat de minune in emisiunea…

- Marian Godina spune ca nu a vrut sa ajute niciodata vreo fata cu aere și ca in cele din urma, a sarit in ajutorul uneia care nu parea sa aiba prea mult contact social. Raspunsul primit de Godina l-a lasat insa fara replica. Revenind la pipițele de la sala, mi-a placut mereu sa le ignor și…

- Au trecut doar cateva ore din anul 2018, insa scandalurile nu s-au oprit. Ciprian Marica ii gasește vinovați pe oamenii de la FRF pentru faptul ca Romania nu s-a calificat la Mondialul din Rusia cu Daum la carma. "Eu am inteles ca doar Christoph Daum e de vina, eu asa am inteles: ca Daum este singurul…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei , in numar foarte mare, o apreciaza si ti transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta sle raspunde.

- Oradea este singura localitate din România care face parte din rețeaua Orașelor Art Nouveau. Aceasta este o rețea europeana de cooperare, de cercetare, conservare și dezvoltare a orașelor europene cu un bogat patrimoniu de imobile în stil Art Nouveau.

- Jaime Penedo, portarul de 36 de ani al lui Dinamo si singurul fotbalist din Liga 1 calificat la Campionatul Mondial din 2018, a transmis un mesaj de sarbatori romanilor. "Salutari, fani dinamovisti. Sunt Jaime Penedo si vreau sa va transmit imbratisari, distractie placuta si sa aveti un Craciun fericit!",…

- Romania a trecut printr-un moment negru in urma pierderii ultimului monarh, Regele Mihai. Dupa funeraliile Majestatii Sale Defuncte, Principesa Margareta a transmis un mesaj romanilor. Principesa Margareta, Custodele Coroanei Regale a transmis tututor romanilor, un mesaj cu durere in suflet, primul…