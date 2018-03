Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), initiaza o campanie de prevenire si constientizare a riscului raspandirii TBC, care se va desfasura timp de trei luni.

- Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), initiaza o campanie de prevenire si constientizare a riscului raspandirii TBC, care se va desfasura timp de trei luni.Citeste si: Guvernul A APROBAT: Plafon MARIT la 35.000 de euro pentru achizitia…

- Anul acesta, Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei se desfasoara sub sloganul: "Dorinta: Lideri pentru o lume fara tuberculoza! Puteti face istorie. Opriti Tuberculoza!". "Va asigur ca lupta impotriva tuberculozei va continua. Ca ministru al Sanatatii, urmaresc sa asigur un acces cat…

- Alte state membre UE cu un numar mare de decese provocate de tuberculoza sunt Polonia, 545 de decese sau 12% din numarul total din UE, si Franta, 440 de decese sau 10% din numarul total din UE, potrivit Agerpres. Incidenta tuberculozei in Romania este de sase ori mai mare decat in UE, in conditiile…

- Cladirea Primariei Capitalei va fi iluminata sambata seara in rosu pentru a marca Ziua mondiala de lupta impotriva tuberculozei. Potrivit unui comunicat al PMB, transmis AGERPRES, fatada centrala a cladirii Primariei va fi iluminata intre orele 19,30 - 20,30. Asociatia pentru…

- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, pentru fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii se vor acorda sub forma de vouchere, in trei transe, doar in baza scrisorii…

- Ziua Mondiala a Sindromului Down va fi marcata miercuri, la Bucuresti, printr-o serie de evenimente, care vor include o campanie de popularizare desfasurata in Piata Unirii si in Piata Universitatii, o conferinta, dar si programe artistice. Asociatia Down Bucuresti impreuna cu partenerii sai organizeaza…

- Primaria capitalei urmeaza sa fie renovata din primavara acestui an. Anuntul a fost facut de primarul interimar, Silvia Radu, care a mentionat ca proiectul se refera doar la fatada cladirii si urma sa inceapa inca anul trecut. {{278056}}Pentru reabilitarea edificiului alesii locali au ridicat mai multe…

- Pasajul Basarab a fost deschis circulatiei in anul 2011, in momentul in care s-au finalizat partial lucrarile si s-au facut testele de rezistenta, dar fara sa fie facuta receptia la terminarea lucrarilor pentru ca la momentul inaugurarii o serie de lucrari adiacente care faceau parte din proiect…

- Oana Roman trece prin momente cumplite. Mare iubitoare de animale, vedeta are un bulldog francez pe care il iubește ca pe propriul ei copil. Recent, ea a aflat ca animaluțul este bolnav. Toata familia sufera pentru el. Oana a postat o imagine cu patrupedul și un mesaj emoționant. Cațelul vedetei are…

- Doua investitii vitale pentru fluidizarea traficului au probleme grave in Capitala. Pasajul "Nicolae Grigorescu" este aproape gata, dar nu poate fi inaugurat pentru ca liniile de inalta tensiune sunt periculos de aproape de sosea. Iar Pasajul Basarab, cel mai lat pod hobanat din Europa, nu are un administrator…

- Anuntul a fost facut in cadrul forumului "Rusia - țara tuturor posibilitaților". In acest context, soldatii, prin rolul lor pe campul de lupta, s-ar putea schimba La intrebarea unuia dintre participanții la forum daca este posibil ca rolul soldatului sa se schimbe in viitorul apropiat, iar…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL) sustine ca Directia Nationala Anticoruptie cerceteaza o serie de achizitii, precum si modul in care s-a desfasurat un examen pentru ocuparea unui post la Politia Locala a Municipiului Bucuresti.

- Consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL) sustine ca Directia Nationala Anticoruptie cerceteaza o serie de achizitii, precum si modul in care s-a desfasurat un examen pentru ocuparea unui post la Politia Locala a Municipiului Bucuresti.

- Incidentul ar fi avut loc in China: "Cine ma viziteaza va avea parte de relatii intime gratuite”, a scris fata pe retelele sociale. Dupa ce a postat mesajul, a fost nevoita sa fuga din camera de hotel. O multime de barbati a inceput sa ii bata in usa, conform ifeng.com. Miss Ye, in varsta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- Gabriela Firea a vorbit despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe. Primarul Capitalei a anunțat la Antena 3 ca marți dimineața, la comandamentul de iarna, se va lua decizia suspendarile cursurilor școlilor și pentru ziua de miercuri cel mai...

- Scott Westgarth, 31 de ani, s-a impus la puncte in lupta cu Dec Spelman. Cei doi englezi s-au lovit pe toata durata luptei de la Doncaster, iar Westgarth a fost declarat invingator. In timpul interviului de langa ring, lui Westgarth i s-a facut rau si medicii au intervenit de urgenta. Englezul a…

- In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, a fost luata hotararea ca școlile sa fie inchise in Capitala luni și marți. Anuntul a fost facut de Gabriela Firea la Comandamentul de iarna convocat duminica la Primaria Capitalei.

- In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, a fost luata hotararea ca școlile sa fie inchise in Capitala luni și marți. Anuntul a fost facut de Gabriela Firea la Comandamentul de iarna convocat duminica la Primaria Capitalei.

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Fostul premier Dacian Ciolos a reactionat pe pagina personala de Facebook dupa ce ministrul Justiei, Tudorel Toader, a anuntat declansarea procedurii de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ciolos arata ca ministrul Justitiei e un "adevarat exemplu anti-comunicare", care…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Diana Dumitrescu a cerut un test de sarcina la Ferma vedetelor. Actrița, care nu s-a simțit prea bine, l-a rugat pe Nea Rața sa vina cu un test de sarcina, pentru ca are o presimțire. Imediat acesta a spus ca spera sa fie baiat, in cazul in care concurenta este gravida. Diana Dumitrescu se afla alaturi…

- Dieta Mirabelei Dauer i-a pus viața in pericol. Artista recunoaște ca este gurmanda, iar alimentația nesanatoasa i-ar fi daunat inainte de operația suferita. Mirabela Dauer a fost internata in spital, unde i-a fost extirpat un rinichi. Potrivit unor apropiați ai cantareței, se pare ca problemele de…

- Ionuț Tanase, caștigatorul de la „Dansez pentru tine”, a divorțat de mama copiilor sai. Anunțul a fost facut chiar de el, pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant ce a starnit reacții neașteptate din partea celor care il cunosc. In 2016, Ionut Tanase, caștigatorul de la “Dansez…

- Peste 78.000 de cazuri noi de cancer apar, in fiecare an, in Romania. Studiile medicale arata, insa, ca jumatate dintre acestea ar putea fi prevenite prin informare constanta a pacientilor si vizite regulate la medic. Docbook se alatura luptei impotriva cancerului si lanseaza campania de responsabilitate…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Citeste si: Ministrul Negrescu da SEMNALUL: 'Romania, in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen'Deputatul…

- Fundașul central al lui Athletic Bilbao, Yeray Alvarez, a bifat in partida de campionat cu Girona primul meci oficial dupa o absența de 9 luni. Meciul a avut loc duminica, chiar de Ziua Mondiala de lupta impotriva cancerului, iar jucatorul de 23 de ani a fost titular și a evoluat tot meciul. Pe cand…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Desfașurata sub sloganul „Noi putem. Eu pot”, Ziua Mondiala a Cancerului 2018 subliniaza rolul fiecarui individ in lupta impotriva cancerului. Ziua este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptata la Summitul Mondial impotriva Cancerului pentru Noul Mileniu,…

- Simona Halep este aproape sa semneze un nou contract cu un sponsor tehnic. Doi giganti lupta pentru ocupanta locului 2 WTA. Halep se va hotari in aceste zile, un lucru recunoscut si de Ion Tiriac, informeaza gandul.info. "Intrebati-o! Stau la poarta acolo. Trebuie doar sa aleaga. Putea in…

- Vicepresedinte PNL Cristian Busoi declara ca anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este "o ticalosie pesedista grandioasa", mentionand ca singurul instrument de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva "ipocriziei" coalitiei de guvernare. "Anuntul ministrului Muncii ca…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Anuntul a fost facut de Asociatia Studentilor Farmacisti din Oradea, pe Facebook, scrie ebihoreanul.ro. "La 25 de ani multi se gandesc la vacante, petreceri sau examene de la facultate ...din pacate, colega noastra Larisa va face asta dintre Ingeri. Cu nemasurata durere in suflete ne luam ramas bun…

- Copiii cu varstele cuprinse intre 4 si 14 ani, care vor urca duminica in statiunea Parang, se vor putea bucura de lectii gratuite de schi si snowboard, dar si de un carnaval si karaoke, cu...

- Copiii cu varstele cuprinse intre 4 si 14 ani, care vor urca duminica in statiunea Parang, se vor putea bucura de lectii gratuite de schi si snowboard, dar si de un carnaval si karaoke, cu prilejul "Zilei Mondiale a Zapezii", a informat, joi, Centrul National de Informare Turistica (CNIT) Petrosani.…

- Într-un comunicat transmis de Primaria Capitalei, primarul Gabriela Firea anunța ca luni, cu ocaza Galei Premiilor Municipiului București pentru Arta și Cultura, la Teatrul Odeon, actorul Alexandru Arșinel și scriitoarea Ileana Vulpescu vor primi titluri de catețean de

- Bucureștenii care se confrunta cu probleme cu taximetriștii pot apela de acum inainte la linia verde 0800.800.868, in cazul in care aceștia refuza cursele, au un comportament necivilizat sau negociaza prețul cursei, a anunțat, miercuri, edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea.

- Primaria Capitalei va delimita de traficul auto liniile de tramvaie 16, 1 si 32, pe modelul liniilor 21 si 41, prin montarea unui gard de otel, a anuntat, miercuri, primarul general, Gabriela Firea, aceasta fiind una dintre masurile pe care le va lua municipalitatea pentru fluidizarea traficului. Edilul…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Anunțul facut de Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie in data de 20 decembrie 2017 ca, incepand cu data de 3 ianuarie 2018 cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca…

- Incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei din Bucuresti nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Anuntul a fost facut de asociatiile care ii reprezinta pe medicii de familie din Capitala.

- Ceea ce parea a fi ceva foarte indepartat pare ca prinde un contur din ce in ce mai clar. Anuntul apocaliptic al unui cap al armatei americane sperie o intreaga planeta. Acesta spune ca toata lumea se pregateste de razboi. Comandantul corpului de puscași marini al SUA, generalul Robert Neller, a…