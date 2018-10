Stiri pe aceeasi tema

- Ediția 2018 a Festivalului Internațional Astra Film Sibiu (15-21 octombrie) cuprinde peste 400 de evenimente cinematografice, care se vor desfașura timp de 7 zile in 9 spații special amenajate in centrul istoric al orașului. Read More...

- Primaria Municipiului Dej organizeaza duminica, 23 septembrie, Ziua Recoltei. Evenimentul se va desfașura in intervalul orar 9-18, in Piața Bobalna și va fi marcat de expozitia cu vanzare de produse de sezon. In cadrul evenimentului se va desfașura de la ora 11 cea de a II-a ediție a Festivalului Placintelor…

- Evenimentul are loc duminica, 23 septembrie 2018, si este organizat de Asociatia „Bike Works”. Competitia este cu premii si se adreseaza copiilor cu varste intre 6 si 12 ani. Inscrierile se fac pana pe 21 septembrie, inclusiv.

- Castigatorii ediției a XVIII-a a Festivalului Național de Folclor ”Strugurele de Aur” sunt prezentati, sambata seara, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Anul acesta, la concurs au participat 40 de tineri soliști vocali și instrumentiști. Avand in vedere contextul Centenarului Marii…

- De peste 18 ani, compania Jidvei pune in centrul acțiunilor sale preocuparea de a contribui la conservarea și promovarea culturii tradiționale romanești. Aceasta preocupare și-a gasit, de-a lungul anilor, expresia cea mai puternica și relevanta in Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”.…

- Consiliul Judetean Dambovita Centrul Judetean de Cultura Dambovita FESTIVAL – CONCURS NATIONAL „LAURA STOICA” Targoviste, EDITIA a II – a 6 – 7 OCTOMBRIE 2018 Lansata in anul 1990, la Festivalul de Muzica Usoara de la Mamaia, Laura Stoica a reusit in scurt timp sa cucereasca inimile romanilor. Dupa…

- Ministerul Mediului a publicat proiectul pentru programul Rabla 2019, iar acesta include cateva noutați comparativ cu ediția din acest an. Cea mai importanta noutate a proiectului este ca mașina trimisa la casat trebuie sa aiba și ITP-ul valabil, pe langa vechime de cel puțin 8 ani. Propunerea legata…

- Targul Lemnarilor din Muntii Apuseni 2018, Editia a XXIII-a, la Horea-Matisesti, in 18-19 august. PROGRAMUL celor doua zile de sarbatoare. In acest weekend, 18-19 august 2018, la Horea-Matisesti, motii isi sarbatoresc munca, la Editia a XXIII-a a Targului Lemnarilor din Muntii Apuseni. Sunt asteptati…