- Vineri seara, un alt tanar a fost transportat la spital in stare grava dupa ce a consumat substante interzise, potrivit unor surse din randul personalului medical din cadrul UPU Buzau. Este vorba despre un tanar de 26 de ani din Buzau care a fost luat de o ambulanța din cartierul Poșta, cu simptome…

- Crește alarmant numarul tinerilor care ajung la urgențele Spitalului Județean Buzau in urma consumului de droguri. Vineri seara, un tanar de 26 de ani din Buzau a fost luat de o ambulanța din cartierul Poșta, cu simptome specifice consumului de substanțe psihoactive. In urma cu aproape doua saptamani,…

- Vineri seara (02.02.2018), un tanar de 26 de ani din municipiu (R.M.) a fost luat de urgenta de pe strada D Filipescu din oras si dus la UPU Buzau prezentand simptome asemanatoare consumului de droguri (heroina).

- foto AMVVD Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilitați „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir” (AMVVD) va prelua, cu titlu Post-ul PROIECT: Centru de recuperare a militarilor veterani, in fostul spital de la Manastirea Dealu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O fata de 15 ani a fost lovita in aceasta seara pe o trecere de pietoni din cartierul Broșteni de catre un șofer neatent. Minora traversa strada regulamentar prin dreptul supermarketului Penny cand a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanța este la fața locului și ii acorda copilei primele…

- Politistul Ciprian Sfichi, care a fost atacat cu sabia de un interlop in timpul unei misiuni, trece din nou prin momente dificile. Barbatul a fost infectat cu o bacterie ucigasa, chiar inainte de a fi transferat la Iasi, unde a zacut in coma din cauza leziunilor severe suverite la cap.

- Primita cu reticența de elevii buzoieni, masura prin care aceștia trebuie sa renunțe la telefoanele mobile pe parcursul orelor de curs a obligat instituțiile de invațamant din Buzau sa gaseasca soluții pentru depozitarea acestora. Astfel, Liceul cu Program Sportiv este prima unitate de invațamant din…

- Un adolescent in varsta de 18 ani a ajuns, luni dupa-amiaza, in stare grava la spital dupa ce alți doi tineri i-au administrat o bataie sora cu moartea. Intreg scandalul a pornit de la o fata, iar bataia sangeroasa a avut loc in fața unui liceu din Dej.

- Simona Halep nu a reusit nici din a treia incercare sa cucereasca primul ei trofeu de Grand Slam, fiind invinsa, sambata, de daneza Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open.Partida dintre primele doua clasate in ierarhia mondiala, Simona pe locul intai, Caroline pe locul doi, a fost una incrancenata,…

- Alesii locali PNL s-au abtinut de la transmiterea de la Primarie catre Consiliul Judetean Vrancea a unui teren in suprafata de 6 hectare pentru noul spital pe care l-au anuntat autoritatile.

- Un tanar din Buzau a fost retinut de politistii damboviteni dupa ce a inselat mai multe persoane prin intermediul unui site de publicitate. Acesta ar fi postat anunturi cu privire la inchirierea unei vile in statiunea prahoveana Azuga, potrivit unui comunicat al IJP Dambovita. Doua persoane din Dambovita…

- Momente de groaza pentru un cuplu din orasul Anenii Noi. Sotii, in varsta de 62 de ani au ajuns la spital cu arsuri si intoxicatie cu monoxid de carbon dupa ce casa lor a luat foc noaptea trecuta.Doua echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flacarile.

- Toate cladirile si spatiile publice din categoria comert, cultura si turism, care nu detin autorizatie de securitate la incendiu, vor trebui sa afiseze panouri prin care sa instiinteze populatia in legatura cu acest aspect. Obligatia privind informarea cetatenilor despre absenta autorizatiei de securitate…

- Alina Cosovliu, tanara politista in varsta de 28 de ani, s-a stins din viata intr-un spital din Belgia. A luptat cu toata puterea pentru a invinge boala necruțatoare de care suferea, dar, din pacate, cancerul limfatic in metastaze nu a mai putut fi oprit nici de medicii specialisti belgieni, scrie giurgiuveanul.ro.…

- • Electrica a raportat Institutiei Prefectului ca situatia a fost remediata Buzaul a trecut cu bine de prima incercare din aceasta iarna. Miercuri, 17 ianuarie, a fost activat Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei la nivelul ISU Buzau pentru gestionarea si monitorizarea in ansamblu…

- Trei persoane au fost transportate la spital miercuri seara dupa ce un autobuz a derapat si s-a oprit in santul de pe marginea drumului, in localitatea Dragutesti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim, este vorba despre un autobuz care…

- Fortius si Luceafarul vor sta fata in fata si in Cupa Romaniei! Cele doua echipe buzoiene care activeaza in Liga a 2-a de futsal se vor intalni din nou, la o luna si jumatate de la duelul lor direct din campionat, din ultima etapa a turului. De data aceasta, derbyul buzoian de la futsal conteaza […]…

- Aproape jumatate dintre invitații la un botez ce s-a desfașurat la un restaurant din Baia Mare au ajuns la spital. Aceștia acuzau stari de greața, amețeli și voma, suferind o toxiinfecție alimentara.

- Mesaj de o duritate ieșita din comun a primarului social-democrat al municipiului Buzau, Constantin Toma, prin care acesta se poziționeaza, in scandalul de la varful PSD, in gruparea premierului Mihai Tudose. „Lasati tara sa traiasca, conducatori ai PSD-ului! Acum, in 2018, la 100 de ani de Romanie…

- Cu o zi sa se afle ca a fost in moarte clinica, in urma unui accident terifiant, Razvan Botezatu a ajuns la spital. Mesajul pe care l-a transmis in timp ce avea perfuzii in mana stanga a starnit controverse in legatura cu actuala stare de sanatateA a prezentatorului TV. In cadrul unui interviu oferit…

- Theresa Rowley dn Michigan, Statele Unite, a implinit 104 ani pe 1 ianuarie si sustine ca longevitatea sa se datoreaza consumului unei doze in fiecare zi. "Cand aveam 100 de ani, nu credeam ca voi ajunge la 104. Cand am implinit 101, inca eram in viata. Acum am 104 ani si nu se intampla nimic.…

- Criza locurilor de cazare in caminele de batrani din județ a facut-o pe o buzoianca sa gandeasca ,,un plan de afaceri“ ingenios. Femeia, in varsta de 87 de ani, și-a inființat acasa un azil, luandu-și angajamentul ca probabil sa aiba grija de alți batrani, in condițiile in care probabil abia mai putea…

- O persoana a ajuns la spital, dupa ce automobilul cu care se deplasa s-a rasturnat intr-un șanț. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, in apropiere de orașul Florești.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, inclusiv cele care traverseaza judetul Buzau,…

- Patru copii au ajuns la spital in aceasta seara dupa ce caruța in care se aflau a fost izbita de o mașina care se deplsa regulamentar. Accidentul s-a produs pe DJ 202, la ieșire din Rm. Sarat catre Puiești, iar din datele oferite de Poliție, atelajul condus de un barbat de 45 de ani de […] Articolul…

- Viorel Lis s-a simțit rau in noaptea de Revelion. Oana a povestit in direct la tv prin ce a trecut in ultima perioada și a recunoscut ca este nevoita sa faca terapie. Oana Lis face terapie pentru a putea trece peste problemele pe care le are din cauza soțului ei. Fostul edil al Capitalei este bolnav,…

- Cotidianul OPINIA reia rubrica prin care isi propune sa monitorizeze activitatea parlamentarilor buzoieni, dupa criteriile de apreciere a activitatii puse la indemana oricui, pe cale oficiala, pe site-urile Senatului si Camerei Deputatilor: initiative legislative, declaratii politice, intrebari adresate…

- Guvenul a aprobat joi, in ultima ședința a anului 2017, o serie de documente care dau unda verde construirii drumului expres Buzau-Braila, parte a unui proiect mai complex Buzau/Focșani – Braila – Tulcea – Constanța. Lungimea totala a drumului va fi de 361,7 kilometri, iar investiția se va ridica 1,824…

- Timp de patru luni, Buzaul a fost orasul unde doi indivizi din Cernavoda, cu complicitatea unuia din Fetesti si a cinci tinere, au reusit sa puna bazele unei retele de prostitutie, activitate care le-a adus venituri de peste un miliard lei vechi. Miercuri, politisti din cadrul Politiei Municipiului…

- Șapte elevi de la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu” Calarasi au ajuns luni sera la spital dupa ce au acuzat dureri abdominale. Potrivit unor surse, durerile au aparut dupa ce aceștia ar fi consumat suc. In prezent o echipa formata din politisti si angajați ai DSV si OPC efectueaza cercetari in vederea…

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…

- Cinci angajați ai unui spital de psihiatrie din Iași au consumat bauturi alcoolice la locul de munca fara sa se mai gandeasca la faptul ca sunt inconjurați de criminali periculoși și oameni cu dizabilitați mintale.

- O femeie de 27 de ani din Bocsa a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat pe drumul dintre Bocsa si Resita. Accidentul s-a petrecut duminica dimineata la cateva ore dupa ce in zona a cazut o cantitate importanta de zapada. Femeia nu a tinut cont de pericolele la care se expune si a plecat spre Resita…

- Carosabilul umed provoaca accidente. Un barbat in varsta de 24 de ani a ajuns la spital cu traumatisme ușoare, dupa ce autoturismul in care se afla s-a izbit violent intr-un copac. Impactul s-a produs noaptea trecuta in localitatea Corjeuți, raionul Briceni.

- Asociatia Daruieste Viata anunta inceperea lucrarilor de santier pentru construirea primului spital de oncologie si radioterapie pediatrica din Romania. Concret, organizatia a prezentat, joi, si un tur virtual al unitatii sanitare, dar si etapele care urmeaza.

- Un barbat de 56 de ani, din Gura Humorului, a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina care dadea cu spatele. Accidentul a avut loc ieri, in parcarea unui magazin din Suceava. La volan se afla o localnica de 40 de ani. Femeia a disparut de la fața locului, insa a […]

- Caz șocant într-o localitate germana situata la 20 de km de Dortmund. O mașina și un imobil în care locuiau 33 de români și opt moldoveni au fost incendiate, în noaptea de joi spre vineri. Dintre cele 41 de persoane din cladire, 31 de persoane au ajuns la spital intoxicate…

- Adolescenta, eleva la un liceu din Barlad, a fost adusa de prieteni la Compartimentul de Primiri Urgente Pediatrie. S-a imbatat, apoi a plecat in dormitor unde a facut amor cu sotul sau. Dimineata a avut un SOC Conform presei locale, ea nu se putea tine pe picioare si era inconstienta.…

- In varsta de 42 de ani, galezul Mark Williams a caștigat primul sau titlu in Regat dupa 14 ani, intr-o finala cu chinezul Yan Bingtao, denumit de mulți una dintre marile speranțe ale snookerului modern, scor 9-8. ...

- Un grav accident s-a produs in zona Dealul Daii. O ambulanta SMURD, o autospeciala pentru transport victime multiple si descarcerarea au intervenit la locul accidentului. Potrivit mediafax, o masina a deraiat, cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate, si s-a ciocnit cu un autoturism care…

- Un sofer care a accidentat foarte grav o femeie pe o trecere de pietoni din Alba Iulia a fost achitat pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa. Instanta a considerat ca trecerea de pietoni nu era semnalizata corespunzator.

- Numeroase cercetari scot la iveala faptul ca stilul de viata are un impact mai puternic asupra dezvoltarii celulelor canceroase decât mostenirea genetica, dupa cum se arata într-un studiu publicat în New York Times. Cel mai blamat ingredient din alimentatia noastra zilnica…

- Adriana Tillich, instructor de dansuri si antrenoare de fitness, este stabilita de 21 de ani in Germania. Cu toate acestea, an de an, revine acasa, iar soțul ei, un neamț autentic, s-a andragostit de țara noastra.

- O familie din Noua Zeelanda a ajuns, in stare grava, la spital, dupa ce ar fi mancat carnea unui porc mistreț. Shibu Kochummen, soția sa Subi Babu și mama acestuia, Alekutty Daniel, au leșinat, dupa ce au consumat carnea animalului, au scris prietenii de familie pe Facebook, potrivit BBC News. Starea…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, a avut loc luni seara, în jurul orei 21.00, pe strada Bistriței, din Dej.Din primele cercetari, soferul in varsta de 18 ani al unui autoturism circula pe directia Dej –…

- NECAZ… Un drum de pe raza comunei Bogdana, devenit impracticabil din cauza noroiului, a facut imposibila misiunea unui echipaj al SMURD-ului, solicitat astazi in cazul unei batrane din satul Gavanu. Femeia in varsta de 87 de ani, dependenta de aparatul de oxigen, avea retentie acuta de urina si transportarea…

- Un student de 23 de ani de la Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti a ajuns la spital dupa ce ar fi consumat substante psihotrope. Tanarul a devenit agresiv fata de cativa colegi din caminul in care este cazat.

- Un baiețel de 8 ani a murit miercuri in Africa de Sud dupa ce ambulanța in care se afla a fost oprita și jefuita de oameni inarmați la Cape Town, unul dintre cele mai violente orașe din lume, relateaza media locale citate de DPA.

- O femeie din Bonțida a fost transportata la spital dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Evenimentul s-a petrecut luni, 6 noiembrie 2017, in jurul orei 11, pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, pe raza localitații Bonțida. Un șofer in varsta de 62 de ani, din Cluj-Napoca, care circula cu un autovehicul…