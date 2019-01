Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan, a declara joi, la Targu-Jiu, ca pe toata perioada grevei minerilor, Complexul Energetic Oltenia a asigurat energia pe care o avea contractata, oficialul guvernamental subliniind ca, in prezent, sistemul energetic functioneaza fara nicio abatere,…

- Greva de șase zile a minerilor de la Complexul Energetic Oltenia a dus la o situație fara precedent – azi noapte a fost oprit un grup al termocentralei de la Rovinari dupa epuizarea stocurilor de carbune. Conform surselor din CEO, in urmatoarele ore șe așteapta ca și celelalte doua grupuri sa fie inchise…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, si secretarul de stat Doru Visan vor avea, joi, o noua intalnire cu liderii sindicali din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), ca urmare a reluarii grevei in carierele CEO, a anuntat ministerul. In noaptea de miercuri spre joi, una din cele trei unitati functionale…

- Numarul grevistilor care se afla in prezent in greva foamei in fata sediului Complexului Energetic Oltenia a ajuns la 5. Aceștia au recurs la aceasta forma de protest pentru a se solidariza cu minerii care au blocat activitatea in toate carierele si care cer cresteri salariale. In total, in fata Complexului…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie va prezenta, la inceputul fiecarui an, o metodologie prin care preturile la energie electrica vor fi inghetate pentru populatie, a declarat, vineri seara, consilierul de stat Darius Valcov, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.…

- Probleme in lanț a creeat prima ninsoare serioasa de decembrie, la Complexul Energetic Oltenia. Timp de 20 de ore, mai multe unitați miniere au fost paralizate de lipsa energiei electrice in timp ce luni, cand activitatea de producție s-a reluat la capacitate, o parte a mașinilor prestatorilor…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, s-a aratat indignat de nepasarea Enel. „Lipsa de organizare și precara capacitate de mobilizare... The post Probleme mari cu furnizarea energiei electrice appeared first on Renasterea banateana .

- Camera de Comerț Americana in Romania (AmCham Romania) atrage atenția asupra lipsei de investiții private intr-unul dintre principalii piloni strategici ai economiei - domeniul generarii energiei electrice. In ultimii ani investițiile private in acest sector s-au diminuat dramatic pana aproape de zero,…