- Ziua Nationala a Romaniei din acest an are o semnificatie speciala si o incarcatura emotionala deosebita, sarbatoarea Marii Uniri fiind un bun prilej de rememorare a grandorii acelei generatii de oameni de stat si de intelectuali care au condus natiunea spre unirea tuturor romanilor si care au manifestat…

- Concursul cu tema "Recunostinta fauritorilor Marii Uniri" presupune elaborarea unei lucrari originale, reprezentativa pentru viziunea autorului. Concurentii au libertatea de a-si alege formatul de prezentare. Calendarul concursului Institutia anunta ca evenimentul prilejuit de Ziua Nationala va demara…

- Ziua Nationala a Romaniei va fi sarbatorita, la sfarsitul acestei saptamani, de romanii din sudul Basarabiei la Ismail si de romanii/vlahii din Timoc la Bor, printr-o serie de manifestari organizate de Institutul ''Eudoxiu Hurmuzachi'' pentru romanii de pretutindeni. Pe…

- La 100 ani de la Marea Unire, sambata, 1 Decembrie 2018, clopotele lacasurilor de cult ortodoxe din Romania vor rasuna la ora 10:00, timp de trei minute, in amintirea Marii Uniri. Tot de Ziua Nationala a Romaniei, dupa oficierea Sfintei Liturghii, in toate bisericile ortodoxe se va oficia slujba de…

- La 1 Decembrie 2018, Castelul Bran va expune al doilea și ultimul bust in bronz al Reginei Maria, turnat dupa un știclu realizat dupa bustul in bronz al artistei Milița Petrașcu in 1975, considerata cea mai inzestrata femeie-sculptor a Romaniei in secolul al XX-lea. Primul exemplar a fost donat Muzeului…

- Prețul chiriilor a explodat in Alba Iulia, unde sute de localnici iși pun la dispoziție locuințele pentru Ziua Naționala. Insa, atenție, aceștia cer prețuri foarte mari. Pe platformele online sunt postate sute de anunțuri de inchirieri camere sau locuințe.

- 400 de elevi si profesori de la mai multe licee clujene vor pleca cu doua garnituri de tren la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru a participa la manifestarile organizate de Ziua Nationala, au informat luni reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Cluj. „ISJ Cluj organizeaza de Centenar un…

- Un tricolor din perioada interbelica, pe drumul Unirii. 100 de romani din Covasna il vor purta in Marșul Centenarului pentru a fi de Ziua Nationala a Romaniei la Alba Iulia Drumul catre cetatea Marii Uniri va fi refacut de o suta de romani din Valcele, județul Covasna. Aceștia vor lua cu ei doua steguri,…