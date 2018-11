Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Fizesu Gherlii au celebrat Ziua Nationala a Romaniei si sarbatorirea Marii Uniri printr-o frumoasa manifestare desfasurata joi la amiaza in aer liber, pe platoul proaspat modernizat din fata Bisericii Ortodoxe. Localnici, dar si multi fii ai satului veniti acsasa cu acest prilej din Gherla…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise vineri, 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, si sambata, 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, insa vor ramane deschise bancile din unele centre comerciale. Totodata, si Enel a anuntat ca unitatile sale vor fi inchise vineri si sambata.Compania…

- Primarul orasului Hateg, Marcel Goia, a declarat pentru News.ro ca sunt sapte sau chiar opt drapele de dimensiuni mai mari care au fost comandate de Primaria Hateg de la o firma din Timisoara si care au fost gresite. Aceste drapele au fost deja arborate pe stalpi, iar edilul a dat dispozitie sa fie…

- Primaria Municipiului Dej invita dejenii la manifestarile organizate sambata, 1 Decembrie, pentru a marca ZIUA NATIONALA a ROMANIEI. Activitatile vor debuta in jurul orei 13:25 prin slujba religioasa, alocuțiuni și depunere de coroane la bustul Cardinalului Iuliu Hossu din cartierul 1 Mai, iar de la…

- Maine orașul Nisporeni va imbraca straie de sarbatoare. Locuitorii orasului vor marca hramul, iar autoritațile locale promit o petrecere pe cinste. Pentru ca evenimentul sa fie de neuitat, primaria a facut ultimile rectificari in lista artiștilor care vor incinge atmosfera.

- Un ceremonial militar și religios se organizeaza, miercuri, la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia de Ziua Armatei. Vor fi depuse coroane și jerbe de flori, iar la finalul manifestarilor se va constitui un dispozitiv format din militari și elevi ai Colegiului Național ”Mihai Viteazul” Alba Iulia pentru…

- Eroii cazuti in Luptele de la Podul Jiului si de la Rasovita au fost omagiati duminica de catre autoritatile locale si cele judetene. Manifestarile dedicate zilei de 14 octombrie, de mare insemnatate in istoria judetului si a orasului Targu Jiu, au inceput duminica, la ora 9.00, la Rasovita, in comuna…

- De Hramul orasului Chisinau, duminica, 14 octombrie, pe scena din Piata Marii Adunari Nationale vor evolua artisti consacrati, orchestre simfonice si de muzica populara. De asemenea, pe scena vor urca formatia Zdob si Zdub si Connect-R, care va canta alaturi de Adrian Ursu, transmite IPN.