Ziua Regalităţii, reper al istoriei României Aniversarea pe 10 mai a Zilei Regalitatii a fost salutata de catre primarul Mihai Chirica, edilul Iasului facand declaratii pe aceasta tema intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Roznovanu. „Este o zi deosebit de importanta pentru istoria acestei natiuni. In istoria acestui stat, contributia Casei Regale a fost definitorie de fiecare data. De la preluarea sub titulatura de domn al Romaniei de catre viitorul rege Carol I la 1866, toate lucrurile bune ale acestei tari s-au petrecut doar sub auspiciile Casei Regale a Romaniei. Toata istoria frumoasa de care ne bucuram si pe care mereu incercam… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

