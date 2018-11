Se implinesc 90 de ani de la inaugurarea postului national de radio din Romania. In data de 1 noiembrie 1928, la ora 17:00, era difuzata in eter prima emisiune a Societatii de Difuziune Radiotelefonica din Romania, cu anuntul: „Alo, alo, aici Radio Bucuresti”. Primele cuvinte au fost rostite de presedintele Societatii, Dragomir Hurmuzescu, ctitorul radiofoniei romanesti, dupa care a urmat un recital de versuri compuse de Horia Furtuna, in care Radioul romanesc era definit ca „Un suflet nou”. La inceput, Radio Bucuresti (cum era cunoscuta Societatea) avea emisiuni doar cateva ore pe zi, in program…