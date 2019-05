Ziua Presei, mesajul transmis de Klaus Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a transmis pe contul sau de Twitter un mesaj pentru jurnalisti cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei.Astazi sarbatorim jurnalistii care isi dedica viata cautarii adevarului si care, prin munca lor grea, ajuta la impunerea transparentei si responsabilitatii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a evidentiat in mesajul transmis, joi, participantilor la cea de-a VI-a Conferinta parlamentara din Regiunea Dunarii ca in contextul suprapunerii partiale a mandatului Romaniei la Strategia UE pentru regiunea Dunarii (SUERD) cu cel al Presedintiei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a adresat un mesaj de condoleante Presedintelui Republicii Federale Democratice a Etiopiei, Sahle-Work Zewde. "Am aflat cu intristare despre tragicul accident aviatic din data de 10 martie si doresc sa va transmit compasiunea mea si a poporului roman pentru numeroasele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca bugetul a fost elaborat "foarte bine" si nu poate fi modificat din cauza "mofturilor unui om care, intamplator, este presedintele Romaniei". Întrebat dacă bugetul va fi modificat în Parlament după ce va fi…

- Binecunoscutul artist Leo Iorga a ajuns i germania, acolo unde urmeaza spa fie operat. Artistul le-a transmis un mesaj celor de acasa. Leo Iorga a plecat in Germania. Intr-o clinica specializata din Hamburg, el va fi supus unei operații laser prin care medicii spera sa-i poata salva plamanul. Sanatatea…