Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis vineri jurnalistilor, de Ziua Libertatii Presei, ca ii sustine deplin, subliniind ca ziaristii ajuta la transparenta si asumarea la nivel politic. "Astazi celebram jurnalistii care isi dedica vietile gasirii adevarului si care, prin munca lor asidua, ajuta la impunerea transparentei si asumarii in guvernare. Aveti sustinerea mea deplina", a scris seful statului pe Twitter. Today we celebrate the journalists who dedicate their lives to the pursuit of the truth and who, through their hard work, help to impose transparency and accountability in governance.…