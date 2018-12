Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 15 decembrie, intre orele 11.00 și 15.00, Palatul Cercului Militar Național iși deschide porțile cu ocazia sarbatoririi Zilei Cercului Militar Național – 142 de ani de la inființarea instituției (15 decembrie 1876). Vizitatorii vor fi așteptați la intrarea principala a instituției, din strada…

- Astfel, intre orele 09:00 – 15:00, vizitatorii vor putea vedea tehnica de interventie, cu care echipajele serviciilor profesioniste participa la misiunile de salvare. Totodata, in unitatile de invatamant din judet vor fi sustinute prezentari referitoare la riscurile care se pot manifesta si pot produce…

- Primarul Catalin Flutur anunța luna trecuta ca iși dorește ca de Ziua Naționala a Romaniei sa inaugureze parțial parcul de agrement turistic și sportiv Cornișa, adica obiectivele de sezon.

- Anul acesta, Colegiul National Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a implinit 99 de ani de existenta și 43 de ani de cand funcționeaza in Cetatea Marii Uniri, capitala de suflet a tuturor romanilor, iar pentru a marca acest moment, vineri, 2 noiembrie, in incinta școlii sunt organizate o serie de…

- In data de 24 octombrie 2018, in intervalul orar 10.00 – 14.00, militarii Batalionului 22 Vanatori de Munte „CIREȘOAIA” din Sfantu Gheorghe desfașoara ZIUA PORȚILOR DESCHISE. In cadrul evenimentului, vanatorii de munte din garnizoana Sfantu Gheorghe invita populația la ei acasa, unde se…

- Potrivit Rezolutiei 64/200 din 21 decembrie 2009, adoptata de Adunarea Generala a ONU, 13 octombrie este desemnata „Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale”. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” al judetului Satu Mare marcheaza intotdeauna evenimentele importante…

- Ziua nationala a comemorarii victimelor Holocaustului din Romania a fost marcata de resitenii care au trecut, marti, pragul Sinagogii din municipiul de pe Barzava, pentru a afla mai multe despre istoria poporului evreu si de cea a cultului mozaic. "Ziua Nationala a Comemorarii victimelor…

- Municipalitatea din Targu Jiu vrea sa le ofere posibilitatea celor interesati sa vada cum arata mormantul Ecaterinei Teodoroiu, din centrul civic al orasului, inainte de a fi realizat mausoleul. De o saptamana, o echipa de res...