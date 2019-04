Ziua porților deschise, la adăpostul Asociaţiei „Free Amely 2007” Asociatia „Free Amely 2007” Lugoj va marca și in acest an Ziua internationala a animalelor fara stapan (4 aprilie). Cu acest prilej, la adapostul asociatiei, de pe drumul Tapiei, are loc „Ziua portilor deschise”, ocazie cu care, joi, intre orele 11 și 18, lugojenii care iubesc animalele sunt invitati sa viziteze adapostul. „De ziua lor, cainii din adapost s-ar bucura sa va vada și daca doriți puteți sa-i ajutați cu donații de mancare, de lucruri necesare pentru ingrijirea lor și chiar cu donații de bani. Avem in adapost și un caine, Max, lovit de mașina, cu fractura de coloana,… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

