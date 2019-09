Stiri pe aceeasi tema

- „In contextul sarbatoririi Zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din Romania, maine, 12 septembrie 2019, instituția noastra organizeaza in Piața Prefecturii din municipiul Tg-Jiu o expoziție de tehnica de intervenție. Colegii noștri vor incerca sa interacționeze cu toți cetațenii care iși…

- Lucrarile la conducta de transport de gaze BRUA au fost demarate și pe teritoriul comunei Balanești, la marginea municipiului Targu Jiu. Proiectul BRUA este o investiție de peste 560 de milioane de euro care traverseaza patru țari: Bulgaria, Romania, Ungaria și Austria. In județul Gorj, traseul conductei…

- O noua editie a Targului Mesterilor Populari din Romania incepe, astazi, la Targu Jiu. Aceasta editie aduce la Targu Jiu 70 de mesteri si creatori populari din zonele de mare interes cultural ale tarii, inclusiv din judetul Gorj. De astazi si pana du...

- In fiecare an, pe 5 august, in ajunul sarbatorii creștine „Schimbarea la fața”, este marcata Ziua drumarilor profesioniști din Romania. Este o zi cu o semnificație aparte pentru reprezentanții acestei bresle , supusa la numeroase provocari in ultima perioada prin prisma activitaților desfașurate. Cu…

- 40 de troleibuze de 12 m vor fi achizitionate pentru furnizarea serviciilor de transport public local in municipiile: - Ploiesti (jud. Prahova) - pe rutele 44 si 202 (20 troleibuze); - Targu Jiu (jud. Gorj) - pe rutele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 (20 troleibuze). Valoarea totala eligibila a proiectului…

- Trei fete, absolvente ale liceelor din Targu-Jiu și Motru, au obtinut media 10 la Bacalaureat. Prima pe lista este o eleva a Colegiului Național Spiru Haret, care a facut naveta sa mearga la liceu. Cristina Calescu este din Ciuperceni și vrea sa ramana sa studieze in Romania și sa devina invațatoare.…

- Polițiștii din Gorj au intocmit dosar penal pentru inșelaciune, in cazul celor doi profesori din Targu Jiu, coordonatori ai Asociației Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societații Civile. Polițiștii s-au autosesizat din presa, iar soții Ghinoiu risca sa raspunda penal dupa ce peste 80 de…

- 16.806 de lei aloca autoritațile locale de la Vulcan pentru intocmirea unui studiu pentru inchiderea gropii de gunoi de pe raza localitații. Edilii au comandat un studiu geotehnic și hidrogeotehnic pentru “inchidere groapa de gunoi (2 foraje de 6 m fiecare și doua penetrari dinamice, prelevarea…