Ziua Pompierilor în Capitală. Ce evenimente vor avea loc 'Festivitatea va cuprinde ceremonii militare si religioase, precum si conferirea insemnelor onorifice 'Pompierul de onoare al anului' si 'Salvatorul de onoare al anului' celor care s-au remarcat prin obtinerea unor performante profesionale deosebite, servicii de exceptie si acte de eroism in executarea misiunilor. Vor fi acordate insigne onorifice celor mai merituosi militari, desemnati 'Salvator de Onoare', respectiv 'Pompier de Onoare' ai anului', se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta transmis AGERPRES. Momentul aniversar de vineri se va incheia cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

