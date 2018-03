Stiri pe aceeasi tema

- A. Traficul rutier: a – Autostrazi cu circulatia oprita: – circulatia a fost reluata pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe ambele sensuri de mers. b – Drumuri nationale cu circulatia oprita: DN 2A intre Slobozia si Urziceni (judetul Ialomita); DN 2C intre Costesti (judetul Buzau) si Slobozia (judetul…

- Oamenii legii si-au pus din nou la bataie tehnica din dotare, vineri, 23 martie, in special spre bucuria celor mai tineri dintre resiteni. In pofida fulgilor de nea, Piata Tricolorului din Resita a devenit un spatiu expozitional in aer liber, sub organizarea Inspectoratului de Politie Judetean…

- Pe DN1, in zona localitatii Baicoi, s-a produs vineri dimineata un accident rutier in lant in care sunt implicate mai multe masini si un TIR. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. In jurul pranzului traficul s-a ingreunat din nou, la Sinaia, fiind inregistrate cozi pe sensul spre Bucuresti dupa ce…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la ora 15.00 situatia traficului se prezinta astfel: A. Traficul rutier: a ndash; Autostrazi cu circulatia oprita: 1 tronsonul Bucuresti ndash; Drajna al Autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta. b ndash; Drumuri nationale…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului se prezinta astfel: A. Traficul rutier: a – Autostrazi cu circulatia oprita: – tronsonul Bucuresti – Drajna al Autostrazii A2 Bucuresti – Constanta. b – Drumuri nationale cu circulatia oprita:…

- CFR a anuntat ca vineri sunt anulate 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo. Lista trenurilor anulate. In plus, pana la ora 20.00, este cod galben de ger in Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumatatea…

- Cu prilejul Zilei Politiei Romane, jurnalistii acreditati pe langa Inspectoratul de Politie Judetean Constanta au participat ieri la concursul "Cupa presei la tir 2018ldquo;. Evenimentul a avut loc la poligonul de tir ZIP Escort, amplasat in prelungirea strazii Nicolae Filimon, din Constanta. Dupa sesiunea…

- Pentru ca 21 martie inseamna ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR CU SINDROM DOWN, deschidem usile cu drag si asteptam cu bucurie copiii si cadrele didactice din gradinitele integratoare din Iasi, pentru ca ne dorim mult sa ne cunoasteti la noi acasa, sa ne cunoasteti echipa de speciliasti, sa va jucati…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca din cauza temperaturilor scazute si a carosabilului ud sunt conditii de formare a poleiului pe mai multe artere din tara, printre care si judetul Ialomita. Avertizarea de vreme rea a fost actualizata de meteorologi pentru toata tara, fenomenele periculoase fiind semnalate…

- In cadrul activitatilor organizate pentru sarbatorirea Zilei Politiei Romane, politistii buzoieni vor pregati mancare pentru persoane defavorizate. A devenit traditie pentru politistii buzoieni ca, in apropierea unei mari sarbatori, gandurile lor sa se indrepte catre persoanele defavorizate. Avand in…

- Promovarea profesiei de polițist, expozitii, prezentari, exercitii demonstrative si competitii sportive sunt cateva dintre activitatile organizate si in acest an, de Inspectoratul de Politie Judetean Alba, pentru sarbatorirea Zilei Politiei Romane. In contextul aniversarii, la data de 25 Martie, a 196…

- Conform datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.220 locuri de munca, in data de 9 Martie 2018.

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- În aceasta dupa-amiaza, echipajele de intervenție au fost solicitate sa intervina la un accident rutier, petrecut în apropiere de localitatea Movilița din județul Constanța, pe DN 38. Conducatorul autoturismul în cauza, o femeie, a pierdut controlul asupra direcției de…

- Doua autoturisme au fost implicate intr un accident rutier, in comuna prahoveana Barcanesti, sat Tatarani.Potrivit ISU Prahova, doua persoane au fost ranite in urma evenimentului. Acestea sunt asistate medical.La locul accidentului, ntervine o autospeciala de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD.Sursa…

- Pe toate sectoarele de drumuri din judetul Ialomita se circula in conditii de iarna, dupa ce timp de 3 zile ninsorile viscolite au paralizat traficul. Autostrada Soarelui ramane in continuare inchisa.

- Trei persoane au fost ranite miercuri seara, in judetul Neamt. Un microbuz, un camion si doua autoturisme au fost implicate in accident. Doua dintre victime au fost transportate la spital, una refuzand sa mearga la unitatea medicala, scrie Romania TV. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Dupa aproape sase ore, DN 2C, intre Costesti si Pogoanele si DN 22, tronsonul Ramnicu Sarat-limita cu judetul Braila, au fost redeschise traficului local. In cursul diminetii de miercuri, DN 2C, intre Costesti si limita cu judetul Ialomita, si DN 22 Ramnicu Sarat, limita cu judetul Braila, au fost…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22, intre Baraganul (judetul Braila) si Tandarei (judetul Ialomita), ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Patru drumuri nationale din judetul Ialomita sunt in continuare blocate de ninsorile viscolite, miercuri, 28 februarie. Conform politistilor, circulatia a fost intrerupta din cauza zapezii si a viscolului pe DN 21 tronsonul Slobozia - limita cu judetul Calarasi; DN 3A tronsonul Fetesti - limita cu judetul…

- Din cauza viscolului și a lipsei de vizibilitate, autoritațile județului au luat miercuri dimineața decizia de a inchide doua tronsoane de drum național. De la ora 7.00 este inchis DN2 E 85 Buzau – Urziceni, și, tot in aceasta dimineața a fost inchis drumul spre Slobozia, DN2 C, Costești – limita cu…

- Vremea rea pune stapanire pe județul Buzau. Ninsoarea abundenta și viscolul puternic de azi-noapte le-au determinat pe autoritați sa inchida deja doua tronsoane de drum, vizibilitatea fiind aici foarte scazuta, iar pe carosabil formandu-se suluri de zapada. Incepand cu ora o7.00, s-a luat decizia ca…

- raficul rutier continua sa fie blocat de ninsorile abundente in judetul Ialomita pe DN 3A, pe tronsonul Drajna – Fetesti si DN 3B, pe tronsonul Fetesti – Chirana, dar si pe 6 drumuri judetene. Autostrada Soarelui este inchisa in totalitate de luni seara, de la ora 20.00.

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- O batrana din județul Ialomița a murit din cauza gerului napraznic. Femeia din localitatea Adancata a cazut in drum nu se știe cu exactitate cand. Atunci cand a fost gasita, batrana era inghețata bocna. Femeia avea inca puls, cand a fost preluata de ambulanța, insa odata ajunsa la spital, lucrurile…

- Patru dumuri nationale din judetul Ialomita au fost inchise in totalitate de ninsorile abundente, alte cinci drumuri nationale traficul este intrerupt, iar pe DN2A au fost instituite restrictii de tonaj.

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni noapte, pe alte patru drumuri nationale - DN 2A, intre Slobozia si Giurgeni, DN 22 D si DN 22 F, in judetul Tulcea, si DN 4, astfel ca la aceasta ora sunt peste 20 de artere nationale cu traficul oprit din cauza viscolului puternic.Compania Nationala…

- Activitatea din unitatile de invatamant din judetul Ialomita se va desfasura marti dupa programul normal, a decis luni dupa-amiaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Ialomita.

- Potrivit unui studiu desfasurat in Germania , dar ale carui concluzii pot fi aplicate cu usurinta oricarei tari europene, 80% dintre copiii cu varste intre 12 si 13 ani sunt posesorii unui smartphone cu acces la Internet, intre 10 si 11 ani – 71%, intre 8 si 9 ani – 38%, iar intre 6 si 7 ani – 12%.…

- Ialomitenii sunt asteptati sambata si duminica la intalnire cu pomperii militari, pentru a sarbatori in avans Ziua protectiei Civile din Romania, marcata in fiecare an pe 28 februarie.

- Un TIR s-a rasturnat, joi, peste o masina cu butelii la intrarea intr-o localitate din judetul Constanta, pompierii intervenind la fata locului pentru a asigura masurile de protectie impotriva incendiilor. Nicio persoana nu a fost ranita, dar DN 2A este blocat. Un accident rutier spectaculos…

- O tanara de 29 de ani, din statul american Washington, isi cauta parintii din Romania, din zona Horezu, din judetul Valcea. Pe pagina de Facebook „Copiii niciodata uitati ai Romaniei – The never forgotten Romanian children", Maria a postat un mesaj. „Buna! Numele meu inainte de adoptie a fost…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHEȘAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș INCOMPATIBILITATE In perioada…

- La aceasta ora, D.R.D.P. Constanta patruleaza si imprastie material antiderapant pe Autostrazile A2 si A4 si pe drumurile nationale cu 121 de autoutilaje. Iata unde actioneaza echipele: A2 Drajna Lehliu 8 autoutilajeA2 Drajna ndash; Cernavoda 8 autoutilajeA2 Cernavoda Constanta 13 autoutilajeA4 Ovidiu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe ambele sensuri ale DN66, la kilometrul 66 Defileul Jiului , judetul Gorj.Motivul este un eveniment rutier in care au fost implicate un autotren si o autoutilitara.Tamponarea nu s a soldat cu…

- Doi cazuri noi de rujeola, din cele peste 120 de cazuri de imbolnaviri confirmate la nivel national, s-au inregistrat in ultima saptamana in judetul Ialomita. De la debutul epidemiei, numarul imbolnavirilor a ajuns la 10.749, peste 10.200 de cazuri fiind la persoane nevaccinate.

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 ianuarie – 2 februarie 2018, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 596.559 de euro, adica 2.774.000 de lei. Au fost depistate 288 de persoane care lucrau la negru, dintre acestea 35 erau din județul Arad, 32 din județul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN22 Constanta Tulcea la iesire din localitatea Tariverde din judetul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate un Fiat si un Jeep. In urma impactului extrem de violent ambele autovehicule au fost avariate. Pasagerul de pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- Opt barbati, arestati preventiv pentru furt de aparate PayPoint Foto: Arhiva. Opt barbati au fost arestati preventiv de Tribunalul Constanta, fiind acuzati ca au furat trei aparate de tip PayPoint. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel. Anchetatorii…

- Un seism de magnitudine 2.4 grade a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 01.27, la numai zece kilometri adancime, in judetul Ialomita.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, epicentrul a fost localizat manual la coordonatele lat 44.63; lon 26.74, in zona…

- UPDATE ora 09:45 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la normal pe DN15C Targu Neamt – Piatra Neamt , unde anterior a fost blocat la km 37+700,in zona localitatii Agapia (judetul Neamt), dupa ce un tir a pierdut controlul directiei…

- Lenuța, Gheorghe și cei opt copiii ai lor sunt membrii unei familii necajite din județul Vaslui. Recent, au primit o mana de ajutor din partea voluntarilor World Vision, in cadrul programului “Un viitor mai bun pentru copiii noștri”. “Mi-ați oferit o raza de speranța! E mare lucru sa primesc ceva pentru…

- Cu o regretabila intarziere va notificam cu privire la apariția in spațiul public a fotografiei alaturate. Ea a fost realizata pe 7 ianuarie 2018, cand Preasfințitul Vincențiu a savarșit Sfanta Liturghie la Biserica cu hramul «Sfantul Ioan Botezatorul» din Slobozia. Și va juram ca n-am fi fluierat langa…

- In cursul zilei de ieri, 14 ianuarie, politistii constanteni au retinut, pentru o perioada de 24 de ore, doua persoane implicate in furtul unui autoturism de pe raza municipiului Constanta, in seara zilei de 12 ianuarie a.c.Astfel, cei doi barbati din localitatea Slobozia, judetul Ialomita, in varsta…

- Patru copii aflați intr-o caruța nesemnalizata au fost raniți, vineri seara, de o mașina condusa de un vrancean de 33 de ani, pe un drum județean din afara localitații Ramnicu Sarat. Potrivit primelor date, caruțașul era sub influența alcoolului. Potrivit polițiștilor buzoieni, accidentul s-a petrecutvineri…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…