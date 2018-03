Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de oameni din intreaga lumea au inundat retelele sociale cu mesaje prin care isi exprima regretul fata de moartea renumitului fizician Stephen Hawking. Multe dintre fotografiile postate de internauti se concentreaza pe scaunul cu rotile in care era imobilizat savantul, informeaza BBC.

- Respectat si apreciat pentru munca stiintifica si cel mai bine cunoscut drept una dintre cele mai stralucite minti din domeniul stiintei, Stephen Hawking, care a murit la 76 de ani, si-a castigat multi fani si datorita aparitiilor in unele dintre cele mai de succes seriale, stabilindu-si astfel eticheta…

- Organizatia Europeana pentru Cercetare Nucleara (CERN) i-a adus un omagiu fizicianului britanic Stephen Hawking, decedat la 76 de ani, si care a vizitat complexul de nenumarate ori, relateaza miercuri EFE. Intr-un comunicat, seful departamentului de Fizica al CERN, Gian Giudice, a explicat ca descoperirile…

- Cercetatorul britanic, portretizat de Eddie Redmayne in filmul de Oscar „The Theory of Everything“, a murit la varsta de 76 de ani, intr-o zi cu semnificatie matematica. „Universul este astazi trist”, noteaza presa de peste Ocean, anuntand vestea trecerii in nefiinta a unuia dintre cei mai ilustri cercetatori…

- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. Stephen Hawking a fost cel mai cunoscut om de stiinta britanic al timpurilor noastre, un geniu care si-a dedicat viata descoperirii…

- Renumitul fizician si scriitor britanic, Stephen Hawking, a murit la varsta de 76 de ani. Autorul a numeroase teorii care au facut revolutie in astrofizica si astronomie, s-a stins in propria locuinta din Cambridge, dupa o lunga lupta cu o grava maladie neurologica, de care

- Stephen Hawking a murit, miercuri dimineata, „in liniste”, in locuinta sa din Cambridge, potrivit purtatorului de cuvant al familiei, citat de BBC. Avea 76 de ani, se deplasa intr-un scaun cu rotile și comunica prin computer, mintea lui insa era a unui geniu. „Suntem profund intristati de faptul ca…

- Renumitul astrofizician si om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia sa. Copiii lui Hawking, Lucy, Robert si Tim Hawking au declarat ca sunt profund indurerati "ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa citate de Agerpres.ro Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. Cu…

- Stephen Hawking a murit astazi dupa o lupta cu scleroza laterala amiotrofica ce a inceput in 1963. Marele om de știința avea 76 de ani. A fost diagnosticat cu ALS in 1963 și ar fi trebui sa moara cațiva ani mai tarziu. Doctorii i-au spus la momentul respectiv ca mai are doar doi ani de […] The post…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Ziua Pi devine înconjurata de mister cuantic începând de azi, când vedem ca marii fizicieni ai secolelor 20 si 21, Albert Einstein si Stephen Hawking par sa fie legati prin fire nevazute de un destin comun.

- Stephen Hawking, una dintre cele mai luminate minți din lumea științifica, a murit miercuri dimineața la varsta de 76 de ani, potrivit The Guardian. ”A fost un mare om de știința și un om extraordinar a carui munca și moștenire vor dainui mulți ani. Curajul și persistența cu geniul și umorul sau au…

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV. Nu ne duce pe noi imaginatia cat ii duce pe ei curajul sa se arate unei tari intregi si sa-si prezinte cu mandrie talentul in cadrul celui mai iubit show de divertisment, Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, scena va fi plina de pasiune,…

- Google și organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD) anunța lansarea în România a proiectului pilot Young Digital Leaders, care își propune sa educe tinerii ca cetațeni în mediul digital, care știu sa recunoasca fenomenele negative și extreme în mediul…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Directia Judeteana de Statistica a publicat evolutia principalilor indicatori statistici ai judetului pentru anul 2017.Astfel, traficul de marfuri prin portul Constanta insumeaza 36,1 milioane tone in perioada ianuarie septembrie 2017 si este cu 3,1 mai mic decat in aceeasi perioada din 2016.Traficul…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- CFR Marfa estimeaza profit zero in acest an și și-a planificat investiții in suma de 81 milioane lei, potrivit proiectului de buget și cheltuieli pentru acest an, publicat pentru dezbatere de acționarul majoritar al companiei, Ministerul Transporturilor. Compania și-a bugetat venituri totale de 925,2…

- Societatea Nationala a Sarii (Salrom), singurul producator de sare din Romania, a aprobat un plan de investitii pentru anul 2018 in valoare de 54 milioane lei, in crestere fata de investitiile programate pentru anii precedenti, si de peste 274,5 milioane lei pana in 2020. ”Pentru sucursalele societatii,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC este gata sa plateasca circa 19.350.000 de lei pentru achizitia de electricitate. Contractul care va fi scos la licitatie consta in furnizare de energie electrica la inalta, medie si joasa tensiune la 9 puncte de consum, conform…

- Aproape un sfert din populatia lumii va urmari videoclipuri pe telefoanele mobile in 2018, potrivit unui studiu realizat de compania eMarketer. Raportul arata ca 78,4% din continutul video va fi vizionat folosind telefoanele mobile in 2018. Datele evidentiaza, de asemenea, cresterea consumului de internet…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. In urma impactului, barbatul din Sibiu a murit. Traficul a fost blocat aproximativ 2 ore…

- Tineretul National Liberal TNL atrage atentia ca singura consecinta a noilor modificari decise de Guvernul Dancila Dragnea in domeniul contractelor part time va fi cresterea somajului in randul tinerilor, respectiv incurajarea muncii la negru. "Toate actiunile economice ale PSD din ultimul an arata…

- Cadrele didactice ameninta cu noi proteste, nemultumite de reactia guvernului fata de rezolvarea problemelor din Educatie. Daca in urmatoarele doua saptamani nu se gasesc solutii pentru revendicarile pe care le au, sindicalistii din invatamantul preuniversitar constantean spun ca vor declansa proteste,…

- Heaven Ray Cox, in varsta de doar 15 ani, a fost gasita moarta in Louisiana. Dupa ce s-a intalnit cu un barbat din mediul virtual, fetita a fost adusa acasa in siguranta, insa problemele cu inima i-au "prescris" moartea.

- O tânara mama, în vârsta de 22 de ani, din Marea Britanie, a fost gasita fara suflare, la câteva zile dupa ce a postat în mediul online: „Noapte buna, lume, ma opresc!”. Mesajul postat de aceasta în mediul online a fost însoțit…

- In momentul de fața, Facebook a devenit un veritabil colos online, deținand supremația globala. Din cele peste șapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online și folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul și a…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Dupa scandalul dintre vloggerita care a cerut cazare gratuita la un hotel si patronul locatiei respective, noi acuzatii s-au iscat in mediul online. De data aceasta, discutiile se muta pe Twiter, si sunt implicate vedetele care platesc diverse firme pentru a-si mari numarul de urmaritori.…

- Altfel spus, in medie 29 intervenții pe zi, fata de 27 in anul 2016. Din totalul de 1582 de interventii altele decat cele medicale, cele mai numeroase au fost la incendii – 382, incendii de vegetatie uscata si altele – 411, pentru asistenta persoanelor – 155 și alte situatii de…

- Peste 100 de milioane de euro din bugetul Primariei Capitalei pe 2018 sunt destinate investitiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura si siguranta rutiera ii sunt alocati peste 231 milioane de euro, informeaza Primaria Capitalei. In ceea ce priveste domeniul sanatatii, in 2018, Primaria Capitalei…

- Istoricul Neagu Djuvara a murit, joi, la varsta de 101 ani. Știre in curs de actualizare. Stirea A murit istoricul Neagu Djuvara a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproape 94 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv “Romania Start-Up Nation”. “Prin aceste proiecte, al caror beneficiar este Ministerul…

- Gaming-ul online a devenit rapid o industrie extrem de profitabila, foarte multe persoane deținand astfel de conturi. Conform unei cercetari realizate de Kaspersky Lab, peste jumatate (53%) dintre respondenți practica jocuri online in mod regulat, o valoare ce crește la 64% pentru persoanele cu varste…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Cresterea nivelului de dependenta de conturile online ii face pe oameni sa se confrunte din ce in ce mai des cu dilema reprezentata de alegerea unor parole suficient de sigure pentru a le oferi protectie in fata unor eventuale atacuri informatice, transmite AGERPRES . Ca urmare, unii utilizatori recurg…

- Peste 155 milioane de lei vor fi alocati pentru reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223 din Constanta, pe un tronson de 39 de kilometri, informeaza un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Potrivit sursei…

- Ferma Big Land Company din Constanta, detinuta de Florin Stoian, a produs si vandut morcovi, ceapa, dar si alte radacinoase marca Ferma Stoian de circa 18,7 mil. lei peste 4 mil. euro in 2017. Produsele au ajuns in magazinele Carrefour, Auchan, Cora si Selgros, informeaza Ziarul Financiar. Articolul…

- Cumparaturile online au început sa fie din ce în ce mai populare în România. De altfel, un studiu recent arata faptul ca shopping-ul online al românilor a crescut cu 40% în 2017, la 2,8 miliarde de lei Totuși, de multe ori, apar și țepele date de așa-zisele…

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat deruleaza, in continuare, Programul national multianual de microindustrializare. In anul 2018 aceasta schema de ajutor are un buget de aproape 74,4 milioane lei, in scadere fata de suma propusa initial , respectiv 86,2 milioane de lei. Reducerea…

- Patru tipuri de microalge toxice au fost descoperite de cercetatorii constanteni in Marea Neagra. Organismele vizibile doar la microscop sunt asimilate de pestii si scoicile care ajung apoi in farfuria noastra, afectandu-ne sanatatea, spun specialistii. Oameniii de știința ai Institutului de Cercetare…

- Votata de autoritatile germane in luna octombrie 2017, dar aminata pentru intrarea in vigoare pina la inceputul acestui an, o noua lege care prevede amenzi usturatoare pentru distribuirea mesajelor care incita la ura si acte de violenta pune in dificultate administratorii retelelor de socializare, obligati…

- De saptesprezece ani, Dan Negru surprinde telespectatorii cu un program exceptional in seara dintre ani, iar aparitiile fidele in cadrul celei mai spectaculoase petreceri de revelion, organizate de Antena 1, nu sunt trecute cu vederea de public. Si anul acesta, vedeta va serba cea de-a optsprezecea…

- In urma inttlnirii cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a spus ca Romania a platit saptamana trecuta o prima transa de 766 milioane de dolari pentru sistemul Patriot, urmand sa achite, pana la sfarsitul anului inca 144 milioane de dolari.