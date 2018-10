Stiri pe aceeasi tema

- A scoate din anonimat o forma de miscare la varsta a III-a, organizata in natura, poate fi o provocare. Exercitiul fizic la varstnic capata anumite valente si astfel devine o actiune de mentinere a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un copil in varsta de 14 ani are nevoie de ajutorul nostru. I-a explodat in fata un tub de spuma aruncat in foc. Copilul este orasul Ardud. „Am fost rugat de o mama care este disperata sa pun pe pagina aceasta poza. Este vorba de fiul ei in varsta de 14 ani care…………arata asa cum […]

- Un barbat in varsta de 56 de ani si-a uitat nepoata in varsta de zece luni in masina timp de opt ore, iar micuța a decedat. Tragicul caz a avut loc pe Insula Mallorca, scrie ziarul El Pais.

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetațenilor pentru a depista o adolescenta de 15 ani, disparuta de acasa de 10 zile. „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 3 august a.c., in jurul orei 21.00, ORZAC MARIA-ELENA, de 15 ani, a plecat voluntar de la adresa de reședința, din Florești,…

- Parintii sloveni ai Primei Doamne Melania Trump au primit cetatenia americana, intr-o ceremonie oficiala, a confirmat unul dintre avocatii lor, Michael Wildes, pentru AFP, conform News.ro . Socrii presedintelui Donald Trump, Viktor si Amalija Knavs, au depus juramantul intr-o ceremonie de naturalizare…

- Angelina Jolie il acuza pe Brad Pitt, prin avocata ei, ca nu platește o pensie alimentara suficient de mare pentru copiii pe care ii au impreuna, informeaza contactmusic.com. Cei doi actori – care au impreuna șase copii, pe Maddox, in varsta de 16 ani, Pax, in varsta de 14 ani, Zahara, in varsta de…

- "Niciodata sa nu spui niciodata, dar am ajuns la concluzia ca actoria s-a terminat pentru mine", a explicat actorul in varsta de 81 de ani, adaugand ca "The Old Man and The Gun", care va fi lansat pe 28 septembrie in Statele Unite, este probabil ultimul sau film. El joaca rolul unui barbat in varsta…

- Cosiderata una dintre cele mai de succes cantarețe ale tuturor timpurilor, Mariah Carey a stralucit toata viața in lumina reflectoarelor și a avut o imagine impecabila in fața intregului public. Dar care este secretul pe care artista il folosește pentru a-și conserva frumusețea atat de bine?