Stiri pe aceeasi tema

- Paula Chirila este insarcinata. Frumoasa vedeta a dat marea veste in direct, la "Star Matinal". Paula Chirila este insarcinata in patru luni si asteapta cu sufletul la gura sa-si stranga copilul la piept.

- „Ora Pamantului” este marcata, sambata seara, și la Alba Iulia. Peste 200 de copii , incepand cu ora 20.30: Corul Theotokos, Seminarul Teologi, elevii Liceului de Arte Regina Maria. In același timp, se intrerupe iluminatul in zona. Anul acesta evenimentul se desfașoara simultan, in intervalul orar 20.30…

- Anual, pe data de 20 martie, este aniversata Ziua Internationala a Teatrului pentru Copii si Tineret, promovata sub indemnul “Du un copil la teatru, astazi!”, la initiativa Asociatiei Internationale a Teatrului pentru Copii si Tineret, in timp ce ziua de 21 martie este recunoscuta drept Ziua Mondiala…

- Dupa saptamani bune de calatorie au poposit in localitatea care, de cațiva ani, le atrage ca un magnet. Pana acum au ajuns doar trei pasari, insa in total cateva zeci de cuiburi vor fi ocupate. La Cristian se afla și unul dintre puținele adaposturi pentru berze din țara, unde pasarile au fost ingrijite…

- Femeie ce pare turbata de furie lovește cu capul de podea mai mulți copii. Este filmarea care a pus pe jar internetul și autoritațile, mai ales ca ingrijitoarea este fiica fostului internațional Iosif Rotariu, Romina.

- In Neamț, sunt raportați 6 copii cu gripa, diagnosticați de saptamana trecuta. Direcția de Sanatate Publica Neamț a anunțat astazi, 6 februarie 2019, ca primele cazuri de gripa au fost raportate din ultima saptamana de școala. ”In perioada 28 ianuarie – 3 februarie 2019, activitatea gripala a avut un…

- Platforma de educație prin jocuri Știi cu banii a inregistrat peste 1.000.000 vizualizari in primele trei luni Platforma online de educație financiara prin jocuri Știi cu banii, lansata in luna octombrie 2018, a inregistrat, in primele trei luni de la lansare, peste 1.000.000 de vizualizari. Mai mult…

- Doi barbați inarmați cu o maceta și cu o bara de metal au spart geamul unei sali cu aparate de jocuri de noroc din Melbourne, Australia. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea cum patronul localului, un pensionar de 70 de ani, este atins pe obraz cu maceta ținuta de unul dintre…