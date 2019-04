Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Mondiala a Sanatatii este marcata, in fiecare an la 7 aprilie, incepand din anul 1950. In 1948, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a gazduit prima intrunire la nivel mondial dedicata sanatatii, in cadrul careia s-a hotarat aniversarea la 7 aprilie a Zilei mondiale a sanatatii. OMS este o institutie…

- Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, in calitate de titular al activitații „Amenajarea unui numar de 14 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere in Sebeș” (cod CAEN 71241000-9), anunța cetațenii Municipiului Sebeș asupra demararii procedurii de obținere a autorizației…

- Sub genericul ,,Haz de necaz”, actorii Cercului de Teatru aparținand Centrului Cultural Cugir au ținut sa sarbatoreasca de ziua lor, printr- un spectacol in aer liber, desfașurat pe platoul din fața Catedralei Ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului” Cugir. Indrumați de profesoara și totodata regizoarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) organizeaza, vineri, un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Meteorologiei, la care va participa ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. In cadrul conferintei vor mai sustine discursuri: Elena Mateescu - directorul general al ANM, Valeriu Tabara…

- Centrul European pentru Preventia Bolilor -ECDC- cu sediul la Stockholm si biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii –OMS- de la Copenhaga au anuntat ca, in pofida unei scaderi a cazurilor inregistrate, in Europa si in Asia Centrala, aceasta afectiune este departe de a fi eradicata.

- O imagine cu Castelul medieval din Medieșu Aurit, realizata in anul 1865 ne dezvaluie un crampei din trecutul acestui colț de țara, pe vremuri, cu un important in economia acestei zone. Pe imagine apar domni și domnițe, dar și o negustoreasa, creandu-se astfel o clipa suspendata in timp, la mijlocului…

- La Spitalul Judetean Constanta are loc joi, 14 martie, conferinta de presa cu prilejul Zilei Mondiale a Rinichiului. Liliana Tuta este seful sectiei de nefrologie din unitatea spitaliceasca si conduce conferita de presa.In acest an, motto ul este rinichi sanatosi pentru toata lumea. In acest an este…

- Avocatul Poporului a anunțat ca s-a sesizat din oficiu și cere explicații autoritaților despre posibila lipsa de potabilitate a apei din anumite sectoare ale Capitalei, precum și despre creșterea numarului de pacienți afectați de gripa. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la recentul…