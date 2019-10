Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat luni ca premierul britanic Boris Johnson inca nu a prezentat vreo propunere alternativa pentru evitarea unei ''frontiere dure'' intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, in timp ce seful executivului de la Londra…

- Pompierii militari si-au sarbatorit ieri ziua printr-un ceremonial organizat in centrul orasului. Sutele de angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj au defilat in piata din fata Prefecturii, acolo unde erau prezenti reprezentanti a...

- Astlfel, in perioada 4 septembrie (ora 10.00) - 8 septembrie (ora 10.00) aleea de acces din fata Palatului Culturii (zona liniilor de tramvai) va fi inchisa traficului rutier. In intervalul 6 septembrie (ora 9.00) - 7 septembrie (ora 6.00) va fi oprita circulatia pe str. Pacurari (tronson de la intersectia…

- Un barbat a fost ranit grav joi, dupa ce a fost injunghiat in fata Ministerului de Interne, in plin centrul Londrei, a anuntat politia britanica, citata de AFP si Reuters. Viata victimei este in pericol si un individ - suspectat ca ar fi provocat " leziuni corporale grave" - a fost arestat, a precizat…

- Un adolescent de 17 ani e acuzat ca ar fi impins un baiat de șase ani de pe o platforma a Tate Modern, o cunoscuta galerie de arta moderna din Londra. Adolescentul, al carui nume nu poate fi dat din...

- O scena șocanta a fost surprinsa ieri de un baimarean in centrul orașului, la intersecția strazilor Bulevardul București și Culturii. Un tanar, care parea a fi sub efectul drogului „Zombie”, s-a prabușit din picioare in centrul orașului, a informat baiamare24.ro. Trecatorii au sunat imediat la 112 și…

- Rovinarenii au avut parte ieri de un „spectacol” oferit de un tanar care nu a mai suportat caldura mare de afara și s-a bagat intr-o fantana arteziana. Pe langa balaceala propriu zisa tanarul de 27 de ani și-a adus și o sticla de bere rece ca distracția sa fie pe masutra. „ Numitul V.C in varsta…

- Au aparut noi imagini cu atacul terorist care a avut loc in Londra, in iulie 2017, in urma caruia opt persoane și-au pierdut viața. In inregistrarea prezentata de BBC apare și Florin Morariu, romanul decorat de regina pentru faptele sale eroice din timpul atentatului. „A fost și adrenalina, și dorința…