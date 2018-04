Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania, vorbind despre o ”dubla semnificate”: 69 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington si 14 ani de la aderarea Romaniei la ”cea mai puternica Alianta politico-militara din istorie”. ”Ca parte…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis un mesaj cu ocazia marcarii Zilei NATO in Romania, in care afirma ca autoritatile vor sa demonstreze in continuare ca tara noastra este "un aliat credibil si stabil" in regiunea Marii Negre. "Marcam astazi Ziua NATO in Romania, pentru a 14-a oara,…

- Deputatii au dat miercuri vot favorabil proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului intre Romania si Republica Federativa a Braziliei privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017, Camera Deputatilor fiind prima sesizata. Opoziția a profitat de ocazie…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. „Aniversam astazi 100 de ani de la Declarația de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Țarii de la Chișinau a fost un gest politic și patriotic…

- George Maoir arata ca 2017 "a adus un punct culminant" in relatia bilaterala, fiind pentru prima data, dupa jumatate de secol, cand un presedinte roman a sustinut, la Casa Alba, o conferinta de presa comuna cu omologul sau american. ”Avand in vedere dinamica din 2017, faptul ca a fost un…

- Statele Unite susțin ca Rusia furnizeaza armament talibanilor in Afganistan. Șeful forțelor americane din Afganistan, generalul John Nicholson a spus intr-un interviu acordat pentru BBC ca a vazut “o activitate destabilizanta a rușilor”. El a spus ca se face contrabanda cu arme rusești peste granița…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti –…

- Starea podului din comuna Scheia, care face legatura cu cartierul Itcani din municipiul Suceava, nemultumeste miile de soferi care il tranziteza zilnic. Reparat recent, podul n-a facut fata iernii. Craterele acoperite fie cu bitum la rece, fie cu pavele, reapar aproape imediat. Gropile de pe pod sunt…

- Statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice sunt in curs de elaborare a unei definitii a starii de razboi cibernetic pentru a avea la dispozitie mijloacele de raspuns militar la un eventual atac informatic al Rusiei impotriva infrastructurilor lor, a declarat generalul Curtis Scaparrotti, comandantul…

- Inflatia a ajuns la 4,7% in februarie, maximul ultimilor cinci ani Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica. Rata medie a preturilor de consum în ultimele 12 luni (martie…

- 'In perioada urmatoare, vom supune dezbaterii publice proiectul de viziune pentru o Romanie moderna si europeana, elaborat in cadrul Comisiei prezidentiale pentru Proiectul de Tara. Tocmai pentru ca antreprenoriatul este factorul cheie al dezvoltarii iar antreprenoriatul feminin este indiciul modernitatii…

- Dr. Quinn: Nimeni nu iubește criticile, deși unele sunt chiar constructive 5 recomandari care va ajuta sa faceți fața. Sa recunoaștem: nimanui nu-i pica bine când șeful nu vorbește în termeni tocmai elogioși despre ultimul nostru proiect, când o așa-zisa prietena ne comenteaza…

- Guvernul a deschis buzunarele: Ajutoare de urgenta de 1.517.900 lei pentru 493 de familii si persoane singure Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure,…

- Laura Codruta Kovesi se pare ca va scapa cu bine din duelul pe care il poarta in prezent cu liderii PSD. Sefa DNA a prezentat bilantul activitatii institutiei pe care o conduce pe anul 2017, iar presedintele Iohannis si-a declarat sprijinul neconditionat fata de aceasta. Ceea ce este si mai important…

- Mesaje dure de la Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene catre parlamentari: “Nu mai faceți legi pentru voi și nu mai creați o agenda paralela modificand legile justiției”. Au fost doar două dintre mesajele pe care liderul european le-a transmis aleșilor din…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Kovesi, prima reactie dupa ce i s-a cerut revocarea: Voi urma procedura legala Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, dupa ce ministrul Justitiei a demarat procedura de revocare din functie, ca va urma procedura legala si va raspunde "punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- "Induiosatoare, daca n-ar fi fost usor jenanta, atitudinea domnului Toader, care astepta cuminte pe culoar, precum un catelus de companie, desi cunostea bine ca nu era invitat si care era procedura, deci ca nu va fi si dansul chemat in sesiunea de 'ham-ham' politic. Spune multe despre credibilitatea…

- Presedintele e in vacanta. Iohannis a fost vazut in Tenerife Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful…

- O localitate din Italia vinde case cu 1 euro, pentru a nu deveni oras-fantoma Orasul italian Ollolai vinde case la 1 euro, pentru a atrage noi locuitori. Daca ai visat sa traiesti într-un loc boem, încarcat de istorie si frumos, acum este momentul. În Ollolai poti avea o locuinta…

- "Am ramas dupa depunerea juramantului cred ca 10-12 minute, (...) i-am aratat presedintelui minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, doamna Angela Cristea, transmise la toti comisarii europeni, minciunile proaspete vorbesc, spunandu-i ca mie mi se pare antiromanesc…

- Fostul antrenor al nationalei Italiei, Azeglio Vicini, cel care a calificat echipa la Cupa Mondiala din 1990, a murit la varsta de 84 de ani, au declarat, miercuri, oficialii Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC). Vicini a antrenat Italia in 1986 si 1991 si a condus echipa pana in semifinalele…

- Economia zonei euro, cea mai mare CRESTERE din ultimii 10 ani, depasind Statele Unite Cresterea economica in zona euro a fost in anul 2017 de 2,5%, cea mai mare din ultimii zece ani, comparativ cu o estimare de 2,3% in Statele Unite, relateaza cotidianul Le Monde si agentia Reuters. Potrivit datelor…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Toma Petcu renunta la portofoliul de la Energie. Ministrul a invocat probleme de sanatate Toma Petcu, ministrul Energiei, a cerut sa i se retraga numele de pe lista realizata pentru Guvernul Dancila, precizand ca are probleme de sanatate, au declarat surse politice. În sedinta Biroului Politic…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Presedintele Iohannis a multumit din nou AJC pentru invitarea sa ca oaspete de onoare la Forumul Global al organizatiei, care s-a desfasurat la Washington in iunie 2017, si pentru acordarea prestigioasei distinctii "Light Unto the Nations". Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- LIVE | Ce surprize ne aduce 2018. Cat mai rezista Dragnea, cine urmeaza? Sociologul Ioan Hosu este invitatul de astazi al jurnalistului Mihai Moga, de la 13:00, la Realitatea FM Cluj. Emisiunea poate fi ascultata la Realitatea FM Cluj, pe fregventa 92,8 FM, si poate fi urmarita live pe pagina…

- Mesajul tatalui Alinei Ciucu, tanara ucisa la metrou. Alexandru Popescu, tatal adoptiv al Alinei Ciucu a vorbit despre moartea fulgeratoare a fiicei sale, la aproape o luna de la cumplita crima de la metrou. Barbatul a declarat ca ține legatura și acum cu fostul iubit al Alinei și ca ii este dor de…

- Creierul din spatele imperiului Starbucks. De la asistat social, la 84 miliarde dolari Multumita lui Howard Schultz, americanii au aflat ce inseamna un latte, iar acestia sunt dispusi sa plateasca 4 dolari pentru aceasta bautura, relateaza Business Insider. Howard Schultz provine dintr-o familie…

- K. Iohannis: Statutul Ierusalimului trebuie stabilit prin acord intre parti Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Presedintele României, Klaus Iohannis, a avut astazi o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia.…

- De asemenea, Iohannis i-a explicat premierului israelian votul de abtinere dat de Romania la Adunarea Generala a ONU din 21 decembrie care a dezbatut un proiect de rezolutie ce condamna decizia presedintelui american Donald Trump, de recunoastere a Ierusalimului drept capitala Israelului, potrivit Administratiei…